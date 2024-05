Le Groupe Rose Blanche avance davantage vers la durabilité énergétique en inaugurant une centrale de production commune et une station de production trigénération à Sfax

Le Groupe Rose Blanche a marqué une étape importante dans son parcours de réforme énergétique en inaugurant, en présence de Madame Fatma Thabet Chiboub, Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, une centrale de production commune pour les usines de la Société Tunisienne des Produits Alimentaires, ainsi qu'une station de production trigénération pour son usine Couscous séries du Sud, situées dans le pôle industriel de Sfax. Cette initiative illustre l'engagement ferme du groupe envers une gestion énergétique durable. Dans son discours, la ministre a souligné l'importance de ce projet de transition énergétique au sein du groupe Rose Blanche, mettant en avant sa contribution à la réduction du coût de la consommation d'énergie, au renforcement de la capacité du groupe à innover, se renouveler et exploiter la technologie pour accroître sa compétitivité. Madame la Ministre a également chaleureusement salué l'engagement du groupe dans la stratégie nationale de maîtrise de l'énergie, soulignant la réussite de cette initiative de partenariat public-privé, notamment dans le cadre du partenariat entre le groupe et l’Agence Nationale de Maitrise de l’Énergie. Elle a témoigné sa gratitude envers l'engagement du groupe en faveur de la responsabilité sociétale vis-à-vis de l'environnement. Monsieur Mohamed Rekik, Directeur Général du Groupe, a souligné l'importance de ce projet, affirmant qu'il s'inscrit dans une vision globale visant à améliorer l'efficacité énergétique du groupe tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. En alignement avec les engagements environnementaux du Groupe, cette initiative démontre la responsabilité sociétale et notre engagement envers l'environnement. Ce projet a pour objectif d'adapter les produits du groupe aux normes internationales en matière d’économie verte et de réduction des émissions de carbone, ce qui contribuera à développer les exportations vers les marchés internationaux, notamment vers l’Union européenne, d’ici 2030. Ce projet marque également un renforcement de l'engagement du Groupe Rose Blanche dans la stratégie nationale du Ministère de l'Énergie pour réduire le déficit énergétique du pays. En contribuant à cet objectif national, le Groupe réaffirme sa volonté de soutenir le développement durable et de participer activement à la transition énergétique du pays.

Entamé en 2022, ce projet représente un investissement majeur dans 6 centrales de cogénération et de trigénération d’une puissance globale de 16.1 MW ainsi que dans 12 projets de photovoltaïque jusqu'en 2025 qui couvre les sites de production des Gouvernorats de Jendouba, Nabeul, Sfax, Sousse et Mahdia d’une puissance globale de 4.6 MW, témoignant ainsi de notre engagement continu envers une gestion énergétique durable et efficace.

À propos du Groupe Rose Blanche : Le Groupe Rose Blanche opère dans le secteur agroalimentaire en Tunisie, avec pour mission de contribuer à l’autosuffisance alimentaire du pays, tout en s'engageant pleinement envers la qualité et le respect de l’environnement. Il travaille dans quatre secteurs d'activité complémentaires : Céréales et Dérivés, Agricole et Alimentation Animale, et le secteur Avicole.