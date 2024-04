Que nous révèlent les prix des matières premières sur l'économie mondiale?

Les matières premières sont l'une des pierres angulaires de l'économie mondiale. Elles sont essentielles pour alimenter les projets de construction, les véhicules et les ménages en ressources et en nourriture. Il n'est donc pas surprenant que les fluctuations des prix des produits de base reflètent la dynamique actuelle des industries clés et fournissent des informations essentielles sur la santé globale de l'économie mondiale. Cela inclut des informations pertinentes sur les tendances en matière de sentiment et d'inflation, qui sont souvent à l'origine de tournants cycliques ou qui les confirment.

C'est pourquoi la récente flambée des prix de certaines matières premières, telles que le cacao, le sucre et le bétail sur pied, a attiré l'attention des économistes et des investisseurs. Ces hausses de prix sont-elles un signe avant-coureur ? Ces matières premières annoncent-elles une ré-accélération de l'activité économique et de l'inflation dans les mois à venir ?

Matières premières proches ou à des sommets historiques

(Normalisé, janvier 2020 = 100) Sources: Haver, analyse QNB

À notre avis, il n'y a pas lieu d'interpréter à l'excès les mouvements de certains produits de base. Ils reflètent souvent des facteurs idiosyncrasiques associés à ces marchés particuliers, y compris les conditions météorologiques ou les perturbations chez les principaux producteurs, plutôt que des mouvements macroéconomiques majeurs. Au contraire, les prix de l'ensemble des produits de base semblent soutenir la vision macroéconomique favorable d'un «atterrissage en douceur» accompagné d'une nouvelle modération de l'inflation. Trois facteurs soutiennent cette position.

Tout d'abord, les prix des matières premières au sens large sont toujours nettement inférieurs à leur récent pic de mai 2022, ce qui semble remettre en question l'idée d'une ré-accélération de l'économie mondiale ou d'une reprise de l'inflation. Cela se traduit également par une correction plus prononcée des produits de base hautement cycliques, tels que l'énergie, les métaux de base et les matériaux liés à la construction. Dans le secteur de l'énergie, les prix du pétrole brut Brent, bien que toujours supérieurs aux niveaux prépandémiques, ont baissé de 27,7 % par rapport à leur récent sommet. En ce qui concerne les métaux de base et les matériaux de construction, les prix du cuivre et du bois d'œuvre, qui sont d'importants indicateurs de l'activité en Chine et aux États-Unis, ont également baissé de manière significative par rapport à leurs récents sommets. Cette évolution des prix suggère que les perspectives de croissance mondiale sont toujours dominées par des vents contraires et qu'il est peu probable que les pressions inflationnistes s'intensifient à nouveau.

Ventilation de la dynamique des produits de base depuis les prix les plus élevés

(Variation en % par rapport au pic de juin 2022) Sources: Haver, Bloomberg, analyse QNB

D'autre part, les métaux précieux témoignent également de la faiblesse de l'économie mondiale. Les prix de l'or ont atteint des sommets historiques, augmentant de 25 % depuis juin 2022 pour atteindre près de 2 300 USD/oz troy. Toutefois, les prix de l'argent, qui est un intrant essentiel pour la nouvelle économie (technologies et énergies propres), sont nettement inférieurs à leurs récents sommets. Un ratio or-argent en hausse dans un contexte de forte performance de l'or est le signe que des pressions déflationnistes s'installent sans que la demande globale ou l'activité économique n'exercent de pression.

Enfin, la combinaison de prix de l'or élevés et de rendements du Trésor américain à 10 ans stables ou inférieurs au cours des derniers trimestres suggère que les investisseurs sont désormais plus disposés à penser que l'incertitude s'est accrue et que les perspectives de croissance mondiale sont limitées. Si l'or semble s'être dissocié des tendances inflationnistes depuis la pandémie, il reste une valeur refuge traditionnelle à détenir en période d'incertitude et d'évolutions macroéconomiques négatives. L'augmentation de la demande de valeurs refuges dans les classes d'actifs macroéconomiques tend à être corrélée aux périodes de ralentissement de la croissance et de l'inflation.

Dans l'ensemble, les mouvements idiosyncrasiques de certaines matières premières ne reflètent pas le message macroéconomique global du segment en tant que classe d'actifs. Les composantes les plus sensibles à la macroéconomie du complexe des matières premières envoient un signal de ralentissement de la croissance et de modération de l'inflation, ce qui est conforme à l'idée dominante d'un «atterrissage en douceur ».