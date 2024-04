Assemblée Générale Ordinaire de la BH Bank du 27/04/2024: Performance confirmée, transition engagée (Album photos)

L'Assemblée Générale Ordinaire de la BH Bank, afférente à l'exercice 2023, s’est tenue le 27 avril 2024 au siège de la Banque.

Lors de l’ouverture de l’AGO, M. Taoufik Mnasri, Président de l’AGO, a souligné qu’en dépit d’une conjoncture nationale et internationale difficile aggravée par les impacts de la pandémie de la Covid, la guerre en Ukraine et le resserrement généralisé des politiques monétaires à l’échelle mondiale, la BH Bank a continué avec résolution, détermination et sérénité le développement de son activité. Elle s’est focalisée essentiellement en 2023 sur la rationalisation de sa gouvernance, le renforcement de ses dispositifs de conformité et de maîtrise des risques inhérents à ses activités, l'assainissement de son portefeuille des crédits et l'accélération du processus de recouvrement et ce avec uniques objectifs l’optimisation de sa rentabilité et l’amélioration de sa part de marché aussi bien en termes de ressources que de crédits.

La Banque a également tenu à mener à bien le portefeuille de ses projets stratégiques 2023/2026 couvrant la diversification de ses sources de financement, la formation et la qualification de ses collaborateurs, la mise en place de son nouveau Core-Banking, la digitalisation de ses processus métiers, l’élargissement de son offre de produits et services, l’optimisation du maillage de son réseau d’agences, le renforcement de ses fonctions de contrôle et le développement des synergies avec ses filiales. Ces efforts ont été couronnés de résultats positifs qui ont dépassé les objectifs et lui ont permis d'exceller au sein du secteur bancaire.

A la fin de son intervention, M. Taoufik MNASRI a affirmé qu’il est confiant, quant à la détermination de la direction générale et de l’adhésion et dévouement de tout le personnel de la Banque ainsi qu’au soutien des actionnaires, pour relever des nouveaux défis et consolider les performances réalisées.

Il a profité de cette occasion pour féliciter tout le personnel à l’occasion de la célébration, cette année, du 50ème anniversaire de la Banque.

Prenant la parole M. Wajdi Koubaa, directeur général de la BH Bank, a précisé que face à des circonstances exceptionnelles à plus d’un égard, la Banque a fait preuve de résilience et de grande capacité à réajuster efficacement son dispositif opérationnel pour gérer l’ensemble de contraintes auxquelles elle a été exposée. Elle a ainsi réussi à réaliser des résultats dépassants les objectifs fixés, et ce grâce aux efforts considérables dans l’assainissement de son portefeuille crédits et le recouvrement des créances accrochées améliorant ainsi ses performances financières et réconfortant aussi sa position au sein du secteur bancaire conformément à son plan stratégique 2023/2026. Ce plan est axé sur:

1- La Proximité, la prise en charge et assistance des clients

2- L’innovation et l’amélioration de la qualité des services

Il a également précisé que l’exercice 2023 a été clôturé par une progression des ressources de la clientèle de +2,4% (+201,8 MD) pour atteindre un encours total de 8.751,5 MD et maintenir ainsi sa part de marché de l’ordre de 10%. Cette progression revient essentiellement à l’évolution des dépôts à vue de 15,3 MD pour atteindre un encours de 2.748,9 MD à fin 2023 ainsi que les dépôts d'épargne qui ont progressé de 12,8% (+406,2 MD) pour atteindre 3.569 MD contre 3.162,8 MD à fin 2022. Quant aux dépôts à termes, et compte tenu de la politique de maîtrise des coûts des ressources clientèles, l’encours a baissé de 263,3 MD ( -11 %) pour se situer à 2.179,2 MD au 31/12/2023.

Il a ajouté que la Banque, tenant compte de la situation tendue pour l’ensemble des agents économiques, a veillé à bien arbitrer le choix entre la qualité des emplois et leur rendement, en s’orientant vers les clients à forte solvabilité et actifs dans les secteurs promoteurs. Ainsi, au titre de l’année 2023 l’encours brut de financement de l’économie a atteint 11.789,9 MD. La BH Bank se positionne au 4ème rang des Banques et détient 12,4% du total des crédits nets à la clientèle.

En terme de revenus, M. KOUBAA a précisé que l’ensemble des activités de la Banque se sont soldées par un produit net bancaire de 665 MD, soit une progression de +6,8 % (+42,1 MD) par rapport à fin 2022.

Il a indiqué également que grâce à l’évolution du PNB, le RBE a progressé de (+34,6 MD) soit 8,1 % pour atteindre 432,1 MD. Quant aux frais généraux, ils ont été maitrisés avec une légère évolution de (+3,8 %), soit un taux nettement en deçà de l’inflation et ce notamment, grâce à une bonne maîtrise des frais de personnel (+ 5,1 %) qui restent inférieurs à l’augmentation sectorielle de 7 % et le maintien par rapport à fin 2022 du niveau des charges générales d’exploitation (+0,5%).

En ce qui concerne les dotations aux provisions, ils ont diminué de 11 % pour se situer à 159,9 MD contre 177,9 MD à fin 2022.

Le taux des créances classées s’est stabilisé fin 2023 pour s’établir à hauteur de 15,8 %.

Les dotations aux amortissements ont progressé de 12,3 % soit 21 MD et ce, suite aux aménagements opérés au niveau des agences.

La Banque a ainsi clôturé l’année 2023 avec un Résultat Net de +140 MD, contre 118,7 MD à fin 2022, soit une hausse de +17,9 %.

M. KOUBAA a souligné que parallèlement au développement de l'activité de la Banque, la majorité des filiales du Groupe BH ont enregistré de bons résultats ce qui a permis de réaliser un résultat net consolidé de 143 millions de dinars, soit un accroissement de (+14,3%) par rapport à l’année 2022.

Il a rappelé les principaux axes de la nouvelle stratégie de la Banque qui sont fortement orientés client à savoir plus de proximité, une meilleure qualité des services, l'innovation, la prospection et une meilleure couverture de l’univers des besoins des clients, tant entreprises que personnes physiques. Il a ajouté que la BH Bank a réaffirmé durant l’année 2023 son engagement au service de la cause publique et a témoigné de l’intégration volontaire des préoccupations sociales dans sa vision pour la promotion du bien commun.

Il a précisé également qu’après sa distinction lors de la crise sanitaire, la BH Bank a poursuivi son soutien au secteur de l’éducation à travers la prise en charge de frais d’aménagement des établissements scolaires et leur équipement par du matériel informatique ainsi que la prise en charge des frais de transport de élèves issue de familles démunies. Cette action a été concrétisée à travers la signature d’une convention cadre avec le ministère de l’Education. Sur la même lancée, la BH Bank a poursuivi ses actions sociales dont notamment celles finalisées avec le gouvernorat de Tunis, et ciblant des familles démunies.

D’autres part, il a ajouté que la BH Bank a consolidé courant 2023 son engagement envers la femme dans divers domaines et ce, en investissant dans son inclusion financière pour qu’elle puisse contribuer plus efficacement dans la croissance de l’économie du pays. La BH Bank a marqué sa présence dans les manifestations visant à récompenser les femmes entrepreneures qui se sont distinguées et ce via la réservation de prix d’encouragement. Aussi, la BH Bank participe au développement sportif et culturel au niveau local et international. Elle accompagne les associations sportives notamment féminines et à ressources limitées à travers des dons et des actions de parrainage. Pour l’année 2023, l’équipe féminine sénior de football de la BH Bank a remporté la coupe de la Ligue. Les cadettes et les minimes ont été couronnées sacrées championnes de Tunisie.

En matière de développement durable, il a indiqué que la Banque a intensifié sa participation aux actions se rapportant au financement vert. Par ailleurs, et en collaboration avec l’AFD, Elle s’est engagée à promouvoir le Développement Durable dans le cadre de l’ensemble de ses activités d’investissement et de financement. Aussi, la BH Bank s’est inscrit dans une démarche d’achats responsables engagées, en insérant des exigences particulières relatives aux valeurs RSE.

Clôturant son intervention, le Directeur Général s’est engagé à hisser la BH Bank vers un rang de référence « conjuguant le meilleur de l’humain avec le plus performant de la technologie ». Il veillera qu’elle soit une Banque de proximité avec ses clients offrant la meilleure qualité de service avec des produits innovants permettant l’accessibilité aux services de la Banque à distance à toute heure.

Il a réaffirmé que malgré tous les défis, la Banque continuera à jouer pleinement son rôle pour répondre aux besoins de ses clients, soutenir les efforts de l’Etat pour la concrétisation de sa politique économique et accompagner les investissements stratégiques des établissements publics. Il a réitéré l’engagement de la Banque dans l’appui du programme des entreprises citoyennes, à travers le financement, l’accompagnement et l’assistance technique.

Il a remercié les membres du Conseil d’Administration, les actionnaires et les clients pour leur confiance et soutien ainsi que l’ensemble du personnel pour son dévouement et engagement et il a présenté ses félicitations à l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de la BH BANK tout en rappelant le rôle historique et stratégique qu’elle a joué pour le financement de l’économie et la concrétisation de la politique économique du pays.

En Clôturant les travaux, le président de l’AGO M. Taoufik Mnasri, a assuré qu’en dépit des circonstances nationales et internationales difficiles, la Banque, avec le fort soutien de ses actionnaires, s’emploiera à développer ses activités, tout en finalisant ses projets stratégiques. Elle s’engage à améliorer ses résultats et à renforcer sa position sur le marché