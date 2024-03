Epson Europe annonce la nomination d'un nouveau président

Epson Europe BV annonce qu'à compter du 31 mars 2024, le président actuel, M. Yoshiro Nagafusa, prendra sa retraite et que M. Takanori Inaho deviendra son nouveau président.

M. Takanori Inaho travaille chez Epson depuis plus de 33 ans, où il a occupé des postes en Europe, en Amérique et actuellement au Japon, en tant que directeur administratif général de la division des ventes et du marketing. M. Inaho possède une expertise dans le domaine des imprimantes, des projecteurs domestiques et professionnels et des micro-appareils.

M. Takanori Inaho a déclaré lors de sa nomination: "L'EMEA est une région extrêmement importante pour Seiko Epson Corporation et je suis fier d'accepter cette nomination. Je souhaite à M. Nagafusa une merveilleuse retraite et je me réjouis de travailler avec l'équipe compétente d'Epson Europe et de développer les domaines d'activité stratégiques pour le succès continu de la région."

M. Yoshiro Nagafusa a déclaré: "J'ai apprécié le temps que j'ai passé dans la région EMEA, en travaillant avec une équipe talentueuse dont les contributions m'ont aidé à façonner positivement mon temps en tant que président. Lorsque j'ai pris la direction d'Epson Europe, nous sommes entrés dans une nouvelle phase pour l'entreprise en nous efforçant de réduire l'impact des produits, des services et des chaînes d'approvisionnement d'Epson sur l'environnement. Nous avons réalisé des améliorations significatives et reçu des prix importants pour notre travail dans ce domaine. Je suis certain que M. Inaho poursuivra ce travail important et je lui souhaite tout le succès possible alors qu'il s'apprête à donner sa propre empreinte à ce poste important".