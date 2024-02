La 3ème édition du Maghreb Cybersecurity and Cloud Expo : un événement de référence dans le domaine de la cybersécurité et du cloud

Express FM est fière d'annoncer le lancement de la troisième édition du Maghreb Cybersecurity and Cloud Expo (MCCE), un événement désormais incontournable dans le calendrier des professionnels de la cyber sécurité et du cloud computing dans la région du Maghreb.qui se tiendra les 20 et 21 février 2024 à la Cité de la Culture, Tunis.

Cette année, la keynote accueillera Dr Majdi Chibani, Chairman et CEO de la Libyan Academy for Telecom and Informatics. Sa participation marque un moment clé de l'événement, reflétant l'importance et l'implication croissante des pays maghrébins dans le domaine de la technologie numérique.

L'événement prévoit d'attirer plus de 50 exposants et 70 conférenciers, témoignant de son expansion et de son influence croissantes. Au programme, les participants auront l'occasion de participer à une variété d'activités, comprenant une keynote, trois panels de discussion, 29 workshops en français, 10 workshops en anglais et 8 démonstrations techniques. Cette diversité de contenu garantit une expérience riche et éducative pour tous les participants.

Le Maghreb Cybersecurity and Cloud Expo continue sur sa lancée pour offrir des opportunités de networking, d'apprentissage et de partage d'expertise dans le secteur de la technologie. Cette nouvelle édition du MCCE est le reflet de la vision d'Express FM de fournir une plateforme pour les échanges d'idées, les avancées technologiques et le renforcement des liens entre les professionnels du Maghreb et au-delà. Elle s'inscrit dans une démarche de continuité, renforçant la position de l'événement comme un lieu privilégié pour les leaders du secteur.

Nous invitons tous les acteurs intéressés par la cyber sécurité et le cloud computing à participer à cet événement exceptionnel. Pour plus d'informations, les détails d'inscription et le programme complet, veuillez consulter notre site web, www.mcce.tn