Hajer Gueldich, nouvelle Conseillère juridique de l’Union africaine

Mardi 6 février 2024, le Président de la Commission de l’Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat a officiellement nommé le nouveau Conseiller juridique de l’Union africaine et c’est la Professeure tunisienne de Droit Public, Hajer Gueldich, qui a été choisie pour occuper ce poste prestigieux, après un long processus de sélection et une compétition de haut niveau avec des personnalités africaines de renom.

La Professeure Hajer Guledich devient ainsi la première femme tunisienne à se hisser à la tête du Bureau du Conseiller juridique de l’Union africaine occupant, par la même occasion, le plus haut rang jamais atteint par une compétence tunisienne au sein de l’organisation panafricaine. Cette distinction continentale, inédite pour la Tunisie, n’est, cependant, que le résultat logique et mérité eu égard à l’expérience de la Professeure Gueldich sur la scène africaine. En effet, dès 2015 et après sa brillante élection au poste de membre de la Commission de l’Union africaine pour le Droit international (CUADI), Hajer Gueldich s’est dévouée au renforcement de l’arsenal juridique de l’UA et son appropriation par les Etats membres, défi ardu qu’elle réussit à relever lors de la sa réélection pour un deuxième mandat au sein de la CUADI en 2018 et en tant que Présidente de la Commission en 2022.

Son activité et sa présence constantes dans tous les débats juridiques du continent africain, ainsi que sa production prolifique d’ouvrages, d’articles et d’études sur le Droit international et en particulier le droit des traités de l’UA, ont attiré l’attention du Président rwandais Paul Kagamé qui a choisi Hajer Guledich en 2017 pour faire partie d’un panel réduit d’éminentes personnalités africaines chargées de mener à bien le projet de réforme institutionnelle de l’Union africaine, un projet colossal, le plus important depuis la création de l’organisation, en 2002.

Hajer Guledich a également contribué au rayonnement international de l’Union africaine, en lançant pour la première fois en Afrique et dans le monde, un Master en Droit et Politiques de l’Union africaine au sein de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis (Université de Carthage), contribuant ainsi à la formation de nouvelles générations de juristes panafricanistes engagés, afin de mieux servir le continent et mettre en œuvre les objectifs de l’Agenda 2063. Son apport académique n’en est pas moins important. Elle continue d’écrire et de collaborer dans plusieurs ouvrages traitant les sujets les plus fondamentaux du continent: lutte contre le terrorisme, changements climatiques, paix et sécurité, droit des femmes, crimes internationaux, changements anticonstitutionnels de gouvernement, parmi tant d’autres, des publications qui lui ont valu d’être invitée dans les plus grandes discussions, formations et conférences en Afrique et ailleurs.

Elle a aussi continué le travail déjà initié par le Professeur Rafaâ Ben Achour, juge à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peules, étant la Directrice du Laboratoire de recherche en droit international, juridictions internationales et droit constitutionnel comparé à l’Université de Carthage, à travers la publication d’ouvrages, l’organisation de conférences, de séminaires et de formations diplômâtes au sujet du droit et de la pratique de l’Union africaine. La Professeure Gueldich a franchi, depuis le 6 février 2024, un nouveau cap dans sa brillante carrière et assumera une nouvelle responsabilité, celle de garantir l’unité et le respect du droit de l’Union africaine auquel elle a, elle-même, contribué à consolider et codifier, étant Rapporteur spécial de quatre grandes études au sujet de la coopération judiciaire en Afrique, l’extradition, la non-double imposition, les immunités en droit international.

Son bureau, étant le gardien des règles et des normes de l’Union africaine, veillera sur la conformité du processus de prise de décision au sein de l’UA aux textes et législations en vigueur.

Elle sera dorénavant le visage du droit africain et la principale conseillère de sa hiérarchie institutionnelle. Elle siègera en haut du podium de la salle Nelson Mandela à Addis Abeba, à chaque sommet de l’UA aux côtés des grands décideurs du continent et émettra ses avis juridiques devant les 55 Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, une grande fierté pour la Tunisie et pour le statut de femmes juristes tunisiennes placées à une position de leadership au sein des organisations internationales.