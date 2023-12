Comment construire un réseau intelligent et de haute qualité

Par Youssef Boukari. CTO of IP Solutions in Huawei EBG Northern Africa - La transition digitale a profondément impacté le domaine de l'éducation, révolutionnant la manière dont les connaissances sont partagées et acquises. Les salles de classe traditionnelles laissent place à des environnements d'apprentissage en ligne, offrant une accessibilité accrue aux ressources éducatives. Les plateformes d'e-learning permettent aux étudiants d'accéder à des cours, de collaborer avec des pairs et de soumettre des travaux, transcendant les barrières géographiques. Cependant, cette transformation ne se limite pas aux outils pédagogiques. Elle englobe également l'intégration de technologies émergentes comme l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, offrant des expériences d'apprentissage interactives et personnalisées.

Dans le domaine de la santé, la transition digitale a remodelé les pratiques médicales, améliorant les soins et l'efficacité des processus. Les dossiers médicaux électroniques ont remplacé les archives papier, facilitant le partage rapide d'informations entre les professionnels de la santé. Les applications de télémédecine permettent aux patients de consulter des médecins à distance, élargissant l'accès aux soins de santé. De plus, les dispositifs médicaux connectés et les capteurs de santé personnels offrent des données en temps réel, permettant un suivi plus précis des conditions médicales. Bien que ces avancées présentent des avantages indéniables, des défis tels que la sécurité des données et la confidentialité doivent être rigoureusement abordés pour garantir la confiance des patients.

Ces transitions digitales apportent des défis et des opportunités. Dans l'éducation, il est crucial de garantir l'inclusivité numérique et de maintenir un équilibre entre les interactions en ligne et en personne. Dans la santé, les professionnels doivent relever le défi de l'interopérabilité des systèmes et de la sécurité des données. Néanmoins, ces évolutions offrent des opportunités passionnantes pour améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé, transformant radicalement la manière dont nous apprenons et prenons soin de notre bien-être.

Huawei, en tant que géant technologique mondial, joue un rôle significatif dans les transitions digitales observées tant dans le domaine de l'éducation que de la santé. La société chinoise s'engage activement à fournir des solutions technologiques innovantes pour soutenir l'évolution des pratiques éducatives. Avec des initiatives axées sur les infrastructures numériques, les dispositifs intelligents et les plateformes d'apprentissage en ligne, Huawei contribue à façonner un paysage éducatif moderne et connecté. De plus, dans le secteur de la santé, Huawei participe à la transformation numérique en fournissant des technologies avancées et des solutions cloud sécurisées.

Huawei a dévoilé récemment de nouvelles solutions spécifiques à l'industrie - Huawei Smart High-Quality Campus Network Solution et Huawei Smart High-Quality Hospital Network Solution - Ces deux solutions faciliteront la transformation numérique des industries de l'éducation et de la santé.

Le secteur des services publics est à l'avant-garde de la transformation numérique. Ainsi, ces nouvelles solutions, ont fourni aux clients et aux partenaires du secteur des services publics un accès sans fil à très haut débit, une architecture simplifiée, une expérience ultime et un fonctionnement et une maintenance simplifiés. Ces deux solutions offrent de nombreuses technologies de pointe, telles que l'architecture de campus simplifiée, la carte numérique du réseau, le Wi-Fi distribué sans itinérance et l'IoT pour les soins de santé, qui conviennent le mieux aux clients et aux partenaires qui s'intéressent de près aux secteurs de l'éducation et des soins de santé.

Solution Huawei pour un réseau de campus intelligent et de haute qualité

Dans le secteur de l'éducation, le réseau est confronté à trois défis majeurs. Tout d'abord, le nombre de dispositifs d'enseignement, tels que les tableaux blancs électroniques dans les salles de classe, les systèmes d'enregistrement et les dispositifs de sécurité, est en augmentation, ce qui complique l'expansion des points d'information. Ensuite, les applications d'enseignement en temps réel, telles que les classes en ligne, souffrent d'une mauvaise expérience du réseau. Pire encore, les défaillances du réseau, telles que celles liées à l'enseignement en ligne et au Wi-Fi, sont difficiles à localiser.

Pour résoudre ces problèmes, la solution Huawei Smart High-Quality Campus Network Solution offre un accès sans fil à très haut débit, une architecture simplifiée, une expérience ultime et des capacités d'exploitation et de maintenance simplifiées, aidant ainsi les écoles à construire une autoroute de l'information intelligente sur le campus.

• Accès à très haut débit: 10 Gbps/2,5 Gbps vers l'AP et la salle de classe, ce qui permet de multiplier par cinq la vitesse des terminaux.

• Architecture simplifiée: fibre optique jusqu'à la salle de classe et au dortoir, construction d'un réseau simplifié, écologique et à faible émission de carbone.

• Expérience ultime: assurance d'une expérience préférentielle pour les classes en ligne et les utilisateurs VIP, améliorant la satisfaction des utilisateurs de 80 % et réduisant les plaintes des utilisateurs.

• Exploitation et maintenance simplifiées: 99 % de pannes de réseau en moins et 40 % d'OPEX en moins grâce à la carte numérique du campus.

Solution Huawei de réseau hospitalier intelligent de haute qualité

Lors de la transformation du réseau des hôpitaux traditionnels, l'industrie des soins de santé est confrontée à trois difficultés. Tout d'abord, le nombre d'applications IoT dans le domaine de la santé, telles que les PDA, les chariots mobiles et les moniteurs mobiles, augmente, alors que la qualité des réseaux sans fil ne peut pas être garantie. Deuxièmement, un grand nombre d'applications big data, telles que l'application d'imagerie PACS (générant des images de tomographie jusqu'à 150 MB chacune), sont utilisées dans les environnements cliniques. Cependant, il est difficile d'augmenter la capacité du réseau de transport. En outre, les services de soins de santé intelligents doivent être en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais la localisation des défaillances du réseau est difficile, ce qui affecte la qualité des services de soins de santé.

À cette fin, la solution Huawei Smart High-Quality Hospital Network offre une solution Wi-Fi distribuée sans itinérance et un réseau convergent IoT, aidant les hôpitaux à construire un réseau de soins de santé de haute qualité sans interruption de service.

• Wi-Fi distribué sans itinérance: Un seul point d'accès distribué assure la couverture Wi-Fi de 64 chambres, créant ainsi un réseau sans fil caractérisé par l'absence d'itinérance, une large couverture, une bande passante élevée et l'hyperconvergence. Cela permet aux professionnels de la santé d'utiliser des PDA sans avoir à se reconnecter au système de service, et de lire des images en quelques secondes pendant les tournées des salles.

• Réseau convergent IoT: il prend en charge des protocoles tels que Bluetooth, Zigbee et RFID afin d'étendre facilement les applications IoT, d'améliorer l'efficacité du travail des professionnels de la santé et d'optimiser l'expérience des patients en matière de soins de santé. En outre, l'algorithme anti-interférence exclusif de Huawei peut prolonger la durée de vie des appareils IoT de plus de 40 %.

• O&M intelligent alimenté par l'IA: non seulement il identifie de manière proactive 85 % des défauts potentiels, mais il simplifie également l'O&M et améliore l'efficacité de l'O&M.

La solution Huawei Smart High-Quality IP Network Solution a été utilisée dans plus de 120 pays et régions. La plupart des clients, y compris ceux du secteur des services publics comme l'éducation et les soins de santé, ont choisi Huawei comme partenaire de la transformation numérique. Huawei s'engage à devenir un contributeur clé à l'infrastructure TIC des secteurs de l'éducation et des soins de santé. En intégrant des technologies et des scénarios d'entreprise, Huawei est désormais capable de jeter des bases numériques solides pour la transformation numérique du secteur des services publics dans le monde entier.

