Le dialogue de la Courneuve: L’interculturalité au cœur des villes

Par Fadhel Moussa - Par un affichage à l’entrée de la ville, les citoyens apprendront que «La Courneuve est la capitale des villes-monde!» et abritera les13 et 14 novembre à l’initiative de l’Alliance des civilisations des Nations unies, «Le Dialogue des villes». Ce Dialogue avec des invités de plusieurs pays, y aura lieu cette année pour sa troisième édition, après Los Angeles en 2020 et Séville en 2021. Le choix est justifié car, comme l’a rappelé son maire Mr. Gilles Poux, La Courneuve est une ville monde à plus de cent nationalités soit 40,3 % des cournevien.ne.s sont de nationalité étrangère. Un meltingpot, une ville multiculturelle, Mr Moratinos ajoutera: multicolore. Un dialogue pour la Paix

Cette rencontre a pour objectif «la valorisation des initiatives des autorités locales dans le dialogue interculturel comme facteur de paix et de solidarité dans notre planète soumise à de fortes tensions». SEM Miguel Angel Moratinos Secrétaire Général adjoint des NU, Haut représentant de l’UNAOC ouvrira le dialogue par un rappel de l’initiative et de la nécessite de renforcer l’Alliance et le dialogue des civilisations dans un monde de 8 milliards d‘êtres humains. Un monde avec autant d’identités, attestées par des empreintes digitales, et qui se partagent notre planète majoritairement urbaine. On retiendra l’idée de la diversité identitaire extrême qui, avec les libertés: religieuse, de confession, de conscience, de pensée, de culture, nécessite la mise en forme d’une alliance des cultures et des civilisations pour maintenir et garantir la paix et assurer la sécurité. Un dialogue terni par la guerre

J’ai tenu à remarquer d’entrée que le programme a été arrêté bien avant le 7 octobre et devait être revisité pour tenir compte de la guerre à Gaza qui s’est étendue à la Cisjordanie avec le risque d’une extension vers les pays voisins et au-delà. Cette tension est loin de favoriser une alliance mais plutôt un choc des civilisations entre, ce qu’on désigne malheureusement aujourd’hui, «The West and the Rest.». J’ai conclu que nous ne devons pas oublier qu’avant les civilisations et les cultures il y a l’humanisme qui est une valeur universelle qui prime toutes les autres. A ce titre notre dialogue doit commencer par défendre énergiquement le cessez-le-feu immédiat pour arrêter le massacre des populations civiles et leur apporter d’urgence l’aide humanitaire nécessaire. Il faut en même temps envisager un processus de paix durable et un engagement de l’Occident à mettre la pression nécessaire sur ceux qui refusent de se soumettre à la légalité internationale: pour rétablir les Palestiniens dans leur droit d’avoir leur Etat, de se défendre et prévenir ainsi une guerre sans fin. Mr Moratinos confiera qu’après 40 ans d’activité diplomatique, notamment à l’ONU, il n y a plus de doute que la paix est la seule garante de la sécurité et non la force comme vient de le prouver cette 5eme guerre. De même que le cessez-le-feu et l’aide humanitaire d’urgence sont l’impératif catégorique du moment. Un message de La Courneuve

Mr le maire Gilles Poux fera remarquer de son côté que La Courneuve a été affectée par cette tragédie du Proche Orient et a appelé à une réunion citoyenne à la Mairie le 9 novembre réclamant un cessez-le-feu, la paix et la justice avec un affichage conséquent au fronton de l’entrée de la mairie. Il rappellera que déjà en 2008, La Courneuve a signé un protocole de partenariat avec le camp de réfugiés palestiniens Burj El Shamali au Liban. «La Courneuve s’est aussi engagée politiquement pour le droit au retour des réfugiés en Palestine comme prévu par une résolution des Nations Unis du 11 décembre 1948. Elle agit pour l’obtention d’aides matérielles, financières et culturelles par l’Etat et la communauté européenne. Elle organise des échanges économiques et professionnels ainsi que des rencontres sportives et culturelles.» Un message du 3e dialogue des villes

La lettre de synthèse de l’UNAOC du 14 novembre 2023 résumera en ces termes le sentiment saillant sur ce sujet: «L’exigence de faire triompher la paix prend une urgence particulière entre Israéliens et Palestiniens. Le dialogue des villes souhaite une reconnaissance forte du rôle de ses dernières en faveur d’une paix durable et d’une sécurité pour tous». J’ajouterai pour ma part l’espoir pour bientôt qu’un accord avec une des villes de l’Etat palestinien soit conclu et l’organisation d’une proche édition du dialogue des villes dans l’une des villes palestiniennes encore debout. A l’heure des jeux olympiques de Paris le sport comme outil de dialogue?

La Courneuve fait partie de la Métropole du grand Paris où seront organisés les jeux olympiques et paralympiques 2024. Il va sans dire que le sport a été retenu à juste titre comme une composante essentielle du programme. A cette fin, le président du comité d’organisation Mr T. Estanguet quadruple médaillé d’or (2000-2012) a été invité pour parler de l’impact du sport en général et des jeux en particulier sur le dialogue interculturel. Le rappel des valeurs partagées et des espaces qu’offrent les JO à cette fin a été accompagné par une projection illustrant les jeux au son de la chanson de Brel «Quand on n’a que l’amour...pour parler aux canons». Son intervention était en fait un prélude ou l’avant-goût de «la résolution pour un monde meilleur par le sport» qu’il allait présenter plus tard à l’AG de l’ONU en soutien à la résolution sur la trêve olympique qui a été finalement adoptée le 21 novembre. Mais si le sport est incontestablement un outil de dialogue il ne doit pas être infecté par la politique comme cela se produit assez souvent. C’est ainsi que le conflit russo-ukrainien a affecté le sport et on ne sait pas encore si les sportifs russes seront admis aux jeux olympiques de Paris. Il en est de même de l’impact du conflit israélo-arabe sur des sportifs qui ont été accusés d’apologie du terrorisme pour des déclarations en faveur de la cause palestinienne, voire poursuivis ou menacés de sanctions. Nous avons là deux exemples probants qui justifient l’arrêt de ces deux guerres et le retour à la légalité internationale et au dialogue. Un clin d’œil pour notre champion olympique Ayoub Hafnaoui



Pour conclure Je souhaite faire part du privilège d’avoir été convié à une visite du stade de France et du chantier du nouveau centre aquatique olympique. Ce dernier ouvrage est le plus cher des Jeux: 174 millions d’euros. Il sera prêt fin mars 2024 nous a-t-on dit. Un véritable joyau architectural et technologique «avec une toiture concave couverte par des panneaux photovoltaïques invisibles, pour réduire le volume à chauffer de 30 % et faire des économies d’énergie». Cette visite a été pour moi une sorte de visite de reconnaissance du lieu où allait évoluer notre champion médaillé d’or aux JO de Tokyo 400m nage libre et les conditions d’entraînement je peux dire qu’il nous doit encore de l’or. Bonne chance Ayoub and Co.

Fadhel Moussa