La 3ème Conférence Euro-méditerranéenne: catalyseur d'excellence pour une filière oléicole durable

Par Dr. Asma Mami Maazoun - Dans le royaume fascinant de la filière oléicole, émerge un joyau resplendissant: l'huile d'olive vierge. Ce trésor, véritable emblème de la culture méditerranéenne, continue de conquérir les palais du monde entier. Un événement exceptionnel s'annonce comme un catalyseur d'excellence, d'innovation et de durabilité au cœur de la filière oléicole. La 3ème Conférence Euro-méditerranéenne se déroulera du 25 au 27 novembre 2023 à l'auditorium de l’Institut National Agronomique de Tunisie, sous le thème évocateur de «Stratégies de succès et excellence oléicole: systèmes de management, labellisation et certification des produits pour une filière oléicole performante et durable».

Cette conférence réunira des esprits brillants, des producteurs passionnés et des experts renommés de la filière oléicole, tous unis par une mission commune: promouvoir l'excellence et la durabilité dans cette filière précieuse. Elle constituera une plateforme de convergence pour une pléiade de chercheurs, de professionnels et de passionnés de l'huile d'olive, tous animés par leur engagement envers la qualité et l'avenir durable de cette filière vitale.

Un programme captivant en trois actes pour célébrer l'or liquide

Les trois jours de cet événement seront ponctués de discussions approfondies, de sessions plénières captivantes et d'ateliers interactifs explorant les enjeux clés de la filière oléicole. Au-delà de la présentation d'idées théoriques, cette conférence s'efforcera de transformer ces concepts en actions concrètes propulsant la filière oléicole vers de nouveaux sommets.

La connexion au cœur de la filière oléicole

La première journée sera une célébration de la connexion entre les acteurs de la filière oléicole. Sous le slogan inspirant de «Savourons l'or vert SERVAGRI : l'huile d'olive vierge extra qui unit l'excellence de la Tunisie et de l'Italie!», des discussions stimulantes et des ateliers interactifs mettront en lumière la stratégie de clustering et les avantages concrets qu'ils offrent pour la qualification et le réseautage des acteurs. Un cooking show de tapas tunisiens et italiens ajoutera une dimension culinaire, créant une expérience mémorable et multisensorielle.

Plongée au cœur des enjeux oléicoles

La deuxième journée sera le point d'ancrage des sessions plénières captivantes, couvrant une gamme variée de thématiques essentielles. Des normes internationales de qualité pour l'huile d'olive vierge extra aux systèmes de management innovants dans les filières oléicoles, en passant par la traçabilité transparente et les labels géographiques d'origine, chaque session apportera un éclairage unique. Les experts partageront leurs connaissances approfondies, encourageant les discussions interactives et les échanges fructueux entre les participants.

Célébration des résultats et engagement pour l'avenir

La dernière journée sera consacrée à la capitalisation des résultats remarquables du projet CLUSTER SERVAGRI, mettant en avant les progrès dans la filière oléicole. Un atelier de dégustation présentera les subtilités des huiles d’olive vierges extra SERVAGRI, ajoutant une touche gourmande à cette journée engageante. Une séance de plaidoyer visant à promouvoir l'importance vitale des clusters dans la filière oléicole et à garantir un avenir durable clôturera l'événement.

Un appel à l'action

L’organisation de la 3ème Conférence Euro-méditerranéenne n'est pas simplement une conférence, mais une invitation à contribuer activement à l'avenir de la filière oléicole. Chaque idée partagée, chaque connexion établie et chaque stratégie déployée seront des éléments essentiels pour édifier une filière oléicole plus forte et résiliente.

L'or liquide qui façonne la culture et la gastronomie méditerranéennes trouve une plateforme d'échange et d'exploration à la 3ème Conférence Euro-méditerranéenne. Cette conférence internationale s'annonce comme une opportunité inestimable pour les passionnés d'huile d'olive vierge et les acteurs de la filière oléicole, symbolisant une occasion extraordinaire de contribuer à façonner l'avenir de cette précieuse industrie. Organisée dans le cadre du projet CLUSTER SERVAGRI, elle représente un moment charnière pour la filière oléicole, offrant une tribune unique où la passion et l'expertise se rencontrent.

Dr. Asma Mami Maazoun

Institut National Agronomique de Tunisie

Projet CLUSTER SERVAGRI