Dr. Hiba Zouaghi - Tunisie: Zéro déchets = 100% énergie

Des déchets, des déchets partout...

De mauvaises odeurs, des insectes.

La municipalité est en grève… Il y a des problèmes de distribution de carburant, les camions ne peuvent plus se déplacer pour la collecte des déchets…

On ne peut plus échapper aux mouches pendant la journée et les moustiques durant le soir. La vie devient presque insupportable.

Comment peut-on bénéficier des déchets et être indépendant énergétiquement? Pendant les années quatre-vingt, et dans le but d’assurer une autonomie d’énergie pour certains villages retirés du gouvernorat de Bizerte. Un projet de valorisation des déchets de ferme a été mis en place. Les activités principales de ces villages sont l’agriculture et l’élevage bovin et ovin. Le raccordement électrique ne fut planifié qu’au début des années 2000.

Le projet consiste à la valorisation des déchets organiques issus de l’élevage pour produire de l’énergie, comment?

C’est ce qu’on peut appeler la méthanisation agricole, qui semble être parmi les moyens les plus efficaces pour atteindre une autonomie énergétique. La méthanisation est un processus biologique de dégradation de la matière organique en absence d’oxygène afin de produire du biogaz. Dans des conditions de température bien déterminées, le biogaz produit contient principalement du méthane.

A l’époque, le biogaz a permis aux habitants de bénéficier de gaz pour la cuisson, le chauffage et l’éclairage. Quelques années plus tard, ce gaz a pu alimenter les chauffes – eaux à gaz. Ces habitants retirés dans les montagnes et forêts tunisiennes, ont pu survivre indépendamment des conditions misérables.

L’installation permettant de produire du biogaz est simple de construction et d’entretien.

Elle est enterrée dans le sol afin de minimiser les pertes thermiques.

Avant la découverte de cette technologie, les déchets des animaux sont soit séchés puis utilisés pour l’alimentation des fours pour la préparation de pain «Tabouna», ou épandu directement sur les sols agricoles en tant que fertilisant biologique. Avec ce processus, nous pouvons bénéficier énergétiquement des déchets mis à part leur valeur fertilisante.

Ces installations fonctionnent jusqu’à aujourd’hui malgré ces longues années de bénéfice.

Pourquoi ne pas élargir ce domaine afin de gagner une indépendance énergétique et ne pas être touché par cette crise?

Sachant que le biogaz peut provenir de tout type de déchet organique, non seulement des déchets agricoles (déjections, lisiers, paille, litière …). Le pourcentage de biogaz produit dépend essentiellement du déchet utilisé. Ces derniers peuvent être des déchets verts (gazon, feuilles, plantes …), des déchets issus des restaurants ou des marchés, des légumes et des fruits, des déchets de poissons, des abattoirs, du pain, des déchets organiques provenant des industries agroalimentaires (déchets de conserverie, confiture, lait et dérivés, biscuits…), les boues des stations d’épuration ainsi que tout type de déchets d’origine organique. Un proverbe très utilisé par les énergéticiens travaillant dans ce domaine qui dit : «Quand votre poubelle pue, c’est un bon signe!». C’est-à-dire que plus la poubelle sent mauvais, plus elle contient de la matière organique. Lorsque le taux de cette dernière est élevé, nous obtenons un biogaz de bonne qualité (taux de méthane élevé).

Le processus nécessite également un système sous vide appelé «digesteur». Aucune pénétration d'oxygène n'est possible. Une fois les déchets mélangés dans ce dernier, ils commencent à fermenter à cause de bactéries existantes et finissent après une période allant de 25 à 30 jours à produire du biogaz.

Le développement technologique a permis d’améliorer le processus de méthanisation afin de récupérer de l’électricité à partir de biogaz qui est préalablement traité. Seul le méthane est injecté dans un moteur appelé co-générateur va permettre de transformer ce gaz en électricité. Imaginez l’autonomie dans laquelle nous pouvons vivre à partir de nos déchets !

La méthanisation produit non seulement de l’énergie électrique mais aussi de l’énergie thermique.

Dans les pays d’Europe, cette énergie est récupérée. Elle est utilisée dans le chauffage des bâtiments d’élevage dans le cas agricole, ou celui des bâtiments résidentiels et tertiaires dans le cas de méthanisation industrielles.

En Tunisie, mis à part les petites installations de ferme individuelles, le domaine de valorisation des déchets par méthanisation n’est pas encore très utilisé vu le coût d’installation élevé à l’échelle industrielle. L’une des plus grandes installations de méthanisation industrielle a vu le jour en 2011. Le but principal était la réduction des déchets de marché de gros de Bir El Kassaa. Du biogaz a été produit, de l’électricité est injectée dans le réseau du distributeur officiel d’électricité tunisien: la STEG.

Malheureusement, le projet n’a pas été achevé. Tout cet argent dépensé pour un projet toujours en arrêt …

Dr. Hiba Zouaghi

Expert ER

Secrétaire Général Adjoint à l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens

Coach / facilitatrice

