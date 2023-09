L'Asie du Sud-Est a peu de chances de retrouver sa croissance d'avant la pandémie en 2023

Avant la pandémie de Covid, l'Asie du Sud-Est était l'une des régions les plus dynamiques du monde, avec les perspectives de croissance les plus élevées. Les six plus grandes économies de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE-6), qui comprend l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, le Vietnam et les Philippines, ont été parmi celles qui ont connu la croissance la plus rapide au cours des dernières décennies. Avec la fin de la pandémie de Covid et la réouverture de la Chine, on s'attendait à ce que ces pays retrouvent les taux de croissance élevés des années précédentes. Mais 2023 s'est avéré être un environnement moins favorable que ce qui avait été initialement prévu, et les attentes ont été ajustées en conséquence.

PIB avant la pandémie et consensus de 2023

(a/a, % croissance réelle) Source: Bloomberg, IMF, QNB Economics

Le consensus Bloomberg est un outil utile pour suivre les prévisions économiques des économistes, des groupes de réflexion et des instituts de recherche. Il permet de comparer les prévisions de croissance avec les performances historiques et de les suivre dans le temps. Les prévisions montrent que la croissance de cette année sera plus faible dans les différentes économies de l'ANASE-6 que les moyennes de 2012 à 2019 d'avant la pandémie. En outre, la prévision de croissance globale pour 2023 pour l'ANASE-6 a chuté depuis la mi-2022 de 0,80 point de pourcentage (p.p.), passant de 5 % à 4,2 %, en dessous de la moyenne de 5,1 % pour la région au cours de la période 2012-2019. Dans cet article, nous examinons les trois principaux facteurs qui expliquent les performances de l'ANASE-6 cette année.

Consensus sur les prévisions de croissance du PIB de l'ANASE-6 pour 2023

(a/a, % croissance réelle pondérée) Source: Bloomberg, QNB Economics

Premièrement, des taux d'intérêt plus élevés et des conditions financières plus strictes dans les principales économies avancées, ainsi que dans les pays de l'ANASE-6, impliquent actuellement un environnement moins favorable à la croissance. Dans les économies avancées, les conditions financières n'ont jamais été aussi strictes depuis des années. La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont augmenté leurs taux d'intérêt directeurs de 525 et 400 points de base (pb), respectivement, depuis le premier semestre 2022. Bien que l'on ne sache pas encore quand ces cycles seront terminés, les taux d'intérêt plus élevés devraient rester en place plus longtemps dans les principales économies avancées.

Les banques centrales des pays de l'ANASE-6 ont mis en œuvre leurs propres cycles de resserrement monétaire afin de contenir l'inflation intérieure. Dans ces économies, la hausse moyenne des taux directeurs a été de 230 points de base, les séquences les plus agressives ayant été menées aux Philippines et à Singapour, avec des hausses cumulées de 425 et 400 points de base, respectivement. Même si certaines des banques centrales de cette région devraient atteindre un tournant dans leur politique monétaire, le resserrement national et international a déjà eu un impact sur la croissance cette année, et les taux d'intérêt élevés continueront à freiner l'activité à l'avenir.

Deuxièmement, la faiblesse de la demande extérieure s'est traduite par un ralentissement de la croissance du commerce international, ce qui est particulièrement important pour les économies mondialement intégrées de l'ANASE-6. Les volumes commerciaux fluctuent au rythme des cycles mondiaux d'expansion et de contraction économiques. La décélération de l'économie mondiale depuis le début de l'année a affaibli l'élan du commerce international. La croissance des volumes de commerce international devrait être d'environ 1,7 % en 2023, ce qui est faible par rapport aux 2,5 % de la période de cinq ans précédant la pandémie Covid de 2015 à 2019, ajoutant un autre facteur qui contribue à la baisse de la croissance économique dans les économies de l'ANASE-6.

Troisièmement, après les importantes politiques budgétaires expansionnistes mises en œuvre pour soutenir les économies pendant la pandémie Covid, les gouvernements sont maintenant confrontés à la nécessité de normaliser leurs niveaux d'endettement et de dépenses. Entre 2019 et 2021, le niveau de la dette publique par rapport au PIB a augmenté de plus de 10 p.p. dans les économies de l'ANASE-6, jusqu'à 20 p.p. aux Philippines et à Singapour, et 17 p.p. en Thaïlande (la seule exception étant le Vietnam, où le ratio a en fait baissé de 1,5 p.p.). Aujourd'hui, avec l'augmentation des taux d'intérêt et le besoin pressant de reconstituer les réserves budgétaires, les gouvernements sont sur la voie de la stabilisation de leurs politiques budgétaires et de la maîtrise de leurs niveaux d'endettement.

Selon les estimations du Fonds monétaire international, les pays de l'ANASE-6 réduisent globalement leur impulsion budgétaire cette année. Par exemple, les dépenses publiques en Malaisie devraient être réduites de 7 % cette année en termes réels. Ainsi, à l'exception du Vietnam, la politique budgétaire des pays de l'ANASE-6 est moins favorable à la croissance et contribuera donc à une performance plus faible en 2023.

Dans l'ensemble, les prévisions de croissance pour les économies de l'ANASE-6 ont été ajustées pour cette année, en raison du resserrement des conditions financières nationales et internationales, d'une demande extérieure plus faible et de politiques fiscales moins favorables. Bien que la croissance soit encore robuste au regard des normes internationales, elle est inférieure à ses performances historiques d'avant la pandémie.