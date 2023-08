Au-delà de notre planète: l'astronomie devrait être une matière essentielle au lycée

Par Mohamed Ali Mahjoub - Dans un monde où la technologie progresse à pas de géant, il est facile d'oublier l'immensité de l'univers qui nous entoure. Pourtant, l'astronomie est l'une des sciences les plus anciennes et fascinantes de l'humanité, offrant une perspective unique sur notre place dans l'univers. Malheureusement, elle négligée dans les programmes scolaires, reléguée à un simple chapitre dans un manuel de sciences. Pourtant, il est temps de réveiller l'intérêt pour l'astronomie et d'en faire une priorité dans l'enseignement des lycées.

En effet, l'enseignement de l'astronomie peut contribuer à favoriser la curiosité et la créativité, et renforcer les compétences en mathématiques et en physique des étudiants, ainsi qu'à leur fournir une compréhension plus globale de l'univers qui les entoure. Cela peut également avoir des implications pratiques dans des domaines tels que l'ingénierie, la technologie spatiale, la géographie et la météorologie. En introduisant les concepts fondamentaux de l'astronomie à un stade précoce de l'éducation, cela peut aider à susciter l'intérêt des élèves pour cette discipline scientifique importante, à stimuler leur imagination, et à sensibiliser à l'environnement et à l'importance de protéger notre planète, vu les vulnérabilités de la Terre dans le contexte de l'espace et de l'univers.

Dans les pays développés comme la France, l’Allemagne ou l’Italie, l'astronomie est enseignée dans le cadre du programme de sciences physiques au lycée. En Italie par exemple, l’accent est mis sur les aspects observationnels tels que les mouvements des corps célestes, les phases de la Lune, les éclipses, les constellations et les étoiles. Les élèves étudient également les instruments d'observation astronomique tels que les télescopes et les satellites.

L'enseignement de l'astronomie en Tunisie est quasiment inexistant, et cette absence se reflète clairement dans les manuels scolaires. Les élèves sont souvent privés de l'occasion d'explorer les mystères de l'univers et d'acquérir une compréhension approfondie des phénomènes célestes qui les entourent. Pour combler cette lacune, il serait bénéfique d'introduire des thèmes astronomiques captivants dans les lycées tunisiens, tels que la carte du ciel, le système solaire, les sondes spatiales et les missions d’exploration, ou encore des concepts de base de l’astrophysique.

Au début, on peut commencer par la carte du ciel car elle offre une introduction pratique et visuelle à l'observation du ciel nocturne et à la compréhension des mouvements célestes. Elle sert à identifier les étoiles et les constellations, observer les planètes et les objets célestes et faire un apprentissage pratique de l’astronomie. Voici une démarche possible:

• Introduction à la carte du ciel: expliquer ce qu'est une carte du ciel, son utilité et comment elle est construite.

• Repérage des constellations: présenter les constellations les plus connues et expliquer comment les repérer sur la carte du ciel.

• Expliquer les différents mouvements du ciel, tels que la rotation de la Terre sur elle-même, la révolution de la Terre autour du Soleil et la précession des équinoxes.

• Les étoiles et leur classification: présenter les différentes caractéristiques des étoiles, telles que leur luminosité, leur température et leur taille. On peut également expliquer comment les étoiles sont classées en fonction de ces caractéristiques.

• Observations et pratiques: proposer des observations du ciel nocturne en utilisant une carte du ciel. On peut également organiser des sorties pour observer les constellations, les planètes et la Lune à l'aide d'un télescope ou de jumelles.

En outre, aborder le système solaire en classe peut être passionnant pour les élèves et leur permettre de mieux comprendre notre place dans l'univers. Voici quelques étapes pour aborder le système solaire:

• Expliquer ce qu'est le système solaire, comment il est constitué et sa place dans l'univers.

• Les planètes: présenter les huit planètes du système solaire et leurs caractéristiques (taille, distance au Soleil, période de révolution, atmosphère, etc.).

• Le Soleil: présenter le Soleil, son rôle dans le système solaire, sa composition, ses caractéristiques (température, luminosité, etc.), et son influence sur les planètes du système solaire.

• Les satellites naturels: présenter les satellites naturels des planètes, tels que la Lune, les lunes de Jupiter ou les lunes de Saturne.

• Expliquer les différentes phases de la Lune et comment elles sont liées à la position de la Lune par rapport à la Terre et au Soleil.

• Les comètes, les astéroïdes et les météorites: présenter les petits corps du système solaire et leur rôle dans le système solaire. On peut également expliquer les différences entre ces objets et leur composition.

• Observations et pratiques: proposer des observations du Soleil, de la Lune, des planètes et des satellites naturels du système solaire à l'aide de télescopes, de jumelles ou de modèles réduits.

Par ailleurs, les sondes spatiales sont des engins envoyés dans l'espace pour explorer les corps célestes tels que les planètes, les lunes, les astéroïdes ou encore les comètes. Elles sont un excellent sujet pour aborder l'astronomie en classe car elles permettent d'approfondir les connaissances des élèves sur notre système solaire et l'univers. Voici quelques étapes pour aborder les sondes spatiales en classe:

• Expliquer ce qu'est une sonde spatiale et son rôle dans l'exploration de l'espace.

• Les missions historiques: présenter les missions historiques telles que Voyager, Viking, Galileo ou encore Cassini-Huygens et discuter des découvertes qu'elles ont permises.

• Les missions récentes: présenter les missions récentes telles que Mars Rover, New Horizons, Rosetta ou encore Juno et discuter des découvertes qu'elles ont permises. On peut également parler de la technologie utilisée actuellement pour explorer l'espace.

• Les enjeux futurs: discuter des enjeux futurs de l'exploration spatiale, tels que la recherche de la vie sur d'autres planètes, la colonisation de Mars ou encore la surveillance des astéroïdes susceptibles de menacer la Terre.

• Les technologies utilisées: présenter les différentes technologies utilisées pour construire une sonde spatiale et la faire fonctionner dans l'espace. On peut discuter de l'alimentation électrique, de la communication, des systèmes de propulsion, etc.

• Les données collectées: discuter des données collectées par les sondes spatiales, comment elles sont collectées et traitées et comment elles permettent d'approfondir notre compréhension de l'univers.

• Activités pratiques: proposer des activités pratiques, comme la construction de maquettes de sondes spatiales, la simulation d'une mission spatiale ou encore l'analyse de données collectées par des sondes spatiales.

Les lois de Kepler ont un intérêt considérable pour les débutants en astrophysique car elles fournissent un point de départ essentiel pour comprendre les mouvements et les interactions des objets célestes. Elles expliquent comment les planètes et les autres objets célestes se déplacent dans l'espace. Cela permet aux lycéens de formaliser leurs connaissances et saisir les concepts de base liés aux orbites et aux trajectoires elliptiques, circulaires et paraboliques. Voici une démarche possible:

• Introduction à l'astrophysique et Fondements de l'Univers.

• Les Étoiles et leur Vie: Formation des étoiles, Classification stellaire: séquence principale, géantes, naines blanches et étoiles à neutrons, Évolution stellaire : cycles de vie, supernovae, trous noirs et étoiles à neutrons.

• Les Galaxies et la Structure de l'Univers: Types de galaxies: spirales, elliptiques, irrégulières et leurs caractéristiques, Structure à grande échelle de l'univers : amas, superamas et murailles cosmiques, Expansion de l'univers et découverte de l'énergie sombre.

• Introduction aux Lois de Kepler: Contexte historique: Johannes Kepler et sa contribution à l'astronomie, Importance des lois de Kepler: compréhension des mouvements célestes.

• Première Loi de Kepler: La Loi des Orbites: Concept d'orbite : définition et caractéristiques des trajectoires elliptiques, Foyers et symétrie: relation entre les foyers et la forme de l'orbite, Applications: exemples de corps célestes avec différentes orbites.

• Deuxième Loi de Kepler: La Loi des Aires: principe de conservation du moment cinétique, Application aux vitesses orbitales: égalité des aires balayées en temps égal, Implications pour les mouvements planétaires: variations de vitesse autour de l'orbite. - Troisième Loi de Kepler - La Loi des Périodes: Relation période-distance: établir la proportionnalité entre la période orbitale et la distance au soleil, Application aux planètes et aux satellites: calcul des périodes orbitales en fonction de la distance.

• Applications Pratiques et Observation: Calculs orbitaux: détermination des orbites et des éléments orbitaux, Observation astronomique: utilisation des lois de Kepler pour prédire les positions des planètes.

Aujourd'hui, l’humanité est à un tournant crucial de l’exploration spatiale. L'homme a accompli des avancées remarquables, des premiers pas sur la Lune aux sondes interplanétaires envoyées vers les confins du système solaire. Malheureusement, l'accès à une éducation en astronomie et en sciences de l'espace demeure limité, voire inexistant, dans le système éducatif de notre pays. Il est grand temps que les autorités prennent conscience de l'importance de cette discipline et de ses implications pour les générations futures. L'étude de l'astronomie et des sciences de l'espace au lycée peut apporter de nombreux bénéfices tant sur le plan éducatif que personnel.

Mohamed Ali Mahjoub

Universitaire

Passionné d’Astronomie