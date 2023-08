Fayçal Derbel: Tout savoir sur le registre national des entreprises (RNE)

Comment la Tunisie était-elle passée du registre de commerce au registre national des entreprises (RNE) ? Quels sont ses concepts de base et ses modes de fonctionnement et qui sont les bénéficiaires effectifs, outre les propriétaires des sociétés ? Autant de questions qui trouvent des réponses claires et détaillées dans un livre instructif rédigé par Fayçal Derbel. Acteur et témoin, l’auteur, expert-comptable de profession, enseignant universitaire et ancien conseiller auprès du chef du gouvernement, a vécu la genèse du RNE, en pleine action menée pour la sortie de la Tunisie de la liste noire du Gafi. En fin connaisseur du dossier pour avoir activement participé à sa conduite, et avec la pédagogie de l’universitaire, Derbel a couvert les différents aspects, dans une démarche didactique.

On y apprend notamment les missions dévolues au RNE et son rôle dans la transparence de l’information, la différence entre le Registre et le Centre national du registre des entreprises, avec en fait une série de registres (du commerce, des métiers, des associations, des bénéficiaires effectifs…), les assujettis et les procédures d’immatriculation, etc. On comprend à la lecture de l’ouvrage les instruments de publicité légale, tout en prenant connaissance des montants des redevances et des modalités de leur recouvrement…

Plus qu’un livre à lire attentivement, c’est un véritable manuel utile pour tous.