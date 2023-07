L’Union Internationale de Banques et ses collaborateurs se mobilisent pour les jeunes bénéficiaires de l’Association «SOS Villages d’Enfants Tunisie»

Fidèle à la tradition, l’Union International de Banques a convié, le 24 juillet 2023, les jeunes bénéficiaires de l’Association SOS Villages d’Enfants Tunisie à assister à un spectacle du Festival International de Musique Symphonique d’El Jem, dont la Fondation Arts & Culture est le mécène principal.

A cette occasion, Raoul Labbe de la Grenadière, Directeur général de l’UIB, a remis un chèque d’une valeur de 128 854 DT à Mme Mahassen Keskes Jmel, vice-présidente de SOS Villages d’Enfants Tunisie.

Cette remise de chèque fait suite à la participation de quelque 300 collaborateurs de l’UIB à un challenge sportif. Afin de soutenir ses employés dans leurs efforts, la direction de l’UIB s'était engagée à faire un don proportionnel au nombre de kilomètres parcourus au terme de ce challenge solidaire et sportif baptisé « Move For Youth ». C'est près de 45 000 kilomètres ont qui été parcourus par les collaborateurs de l’UIB, preuve de leur engagement sans faille auprès de l’association partenaire de l’UIB.

Ce don vient asseoir l’engagement de l’UIB auprès de son association partenaire qui date de 2010. La banque est doublement engagée, via ses deux Fondations, auprès de SOS Villages d’Enfants Tunisie.

En effet, la Fondation Solidarité & Innovation by UIB a lancé, depuis 2016, le projet des « Maisons digitales by UIB » pour co-construire, mettre en place des projets basés sur l’initiation et la formation des jeunes bénéficiaires de l’Association SOS Villages d’Enfants Tunisie à l’usage et aux métiers liés aux nouvelles technologies et améliorer ainsi leurs chances d’accès à une meilleure situation dans un monde en pleine mutation...

La Fondation Arts et Culture by UIB, quant à elle, a lancé en 2017 « les Arteliers by UIB », des ateliers d’art dont l’objectif est d’initier les enfants des villages SOS à l’art et de les accueillir dans des espaces qui leur offrent de bonnes conditions pour s’épanouir. Les enfants explorent ainsi différentes pratiques artistiques, découvrent d’autres rapports possibles au monde et enrichissent leurs modes d’expression à travers des ateliers conçus et animés par des professionnels (Théâtre, Musique, chant, céramique, peinture, …).

Ainsi, les deux Fondations de l’UIB offrent aux 4 villages SOS un soutien financier, logistique et une assistance à la gestion de leurs projets.

Lors de la remise de chèque, Raoul Labbe de la Grenadière a exprimé son admiration pour l'action menée par SOS Villages d'Enfants Tunisie et sa joie de pouvoir ainsi, avec le concours des collaborateurs de la banque, apporter un soutien qui témoigne des valeurs de l'UIB.