Ridha Bergaoui: Cinq bonnes raisons d’avoir un citronnier chez soi

Le nom latin du citronnier est «Citrus limon (L) qui vient du mot arabe «ليمون». Originaire d’Asie (Inde ou Chine), les Arabes ont joué un rôle important dans sa diffusion presque partout. Le mot citron, utilisé en français, est la contraction de citrus qui signifie agrumes et limon.

En réalité, on distingue le citronnier et le limettier (Citrus aurantifolia ou latifolia). Quoique ces deux espèces soient de la même famille (Rutacées) et donnent des fruits acides, le limettier porte des épines et de petites feuilles très odorantes. Le fruit ou lime, appelé également citron vert, est plus petit que le citron de forme ronde et écorce fine. La chair comporte peu de pépins et un jus abondant. Le citron est toutefois beaucoup plus riche en vitamine C que la lime. En Tunisie, on cultive surtout le citronnier et la limette douce, «lime arbi ou lime tunisienne».

Le Tunisien, gros consommateur de citron

Le citronnier craint le froid et se cultive surtout dans les régions à climat type méditerranéen (bassin méditerranéen, Afrique australe, Californie…). La production annuelle mondiale de citron et lime est d’environ 19 millions de tonnes dont 2,6 font l’objet d’échanges mondiaux. Les principaux producteurs sont l’Inde, la Chine, l’Argentine, la Turquie et l’Espagne. Le Mexique et le Brésil sont les principaux fournisseurs de lime. Le citron est un fruit acide, ce qui limite sa consommation en bouche. Sa consommation plafonne. Elle se situe pour les pays de l’Union européenne aux alentours de 2kg/personne/an. Les Japonais en consomment très peu, environ 0,400 kg/personne/an.

La Tunisie produit environ chaque année 50 000 tonnes de citron (essentiellement dans la région de Nabeul). Cela représente environ 15% de la récolte des agrumes. L’exportation est faible et avoisine les 6 tonnes, surtout vers le marché français. La consommation moyenne de citron serait d’environ 4kg/habitant/an. Le Tunisien semble ainsi relativement un gros consommateur de citron.

Le citron est un fruit acide, piquant en bouche et pas du tout agréable. Pourtant, il s’est imposé partout au quotidien comme un fruit indispensable aussi bien en cuisine que pour ses nombreux avantages et bienfaits.

Les bienfaits du citron

1- Pour égayer vos plats en cuisine

En cuisine, le citron est le roi des aliments. Il permet de relever le goût de nombreux plats et leur donne plus d’appétence et de saveur. Il est indispensable pour les méchouis poisson ou viande et aide à mieux digérer, éviter les ballonnements et améliorer le transit. Le citron est l’inséparable du brick et des soupes. Au mois de Ramadan, le citron est un pilier incontournable de la cuisine tunisienne. Son prix connaît un pic flagrant durant ce mois saint. Indispensable pour faire des sauces et vinaigrettes au citron et huile d’olive qui donnent plus de fraîcheur, saveur et gourmandise à vos salades et artichauts. Avec le citron, il faut apprendre à doser, juste ce qu’il faut. En mettre trop peut rendre votre plat trop acide et aigre, en mettre trop peu risque de ne donner aucun effet.

Tout est bon dans le citron. Le zeste de citron est l’allié des chefs qui l’utilisent souvent pour agrémenter les plats, les pâtisseries et gâteaux. Les feuilles et les graines peuvent être utilisées pour faire des tisanes apaisantes. Les écorces servent à faire une excellente marmelade. Avec le citron entier, on peut préparer de la confiture ou du citron confit.

Le citron peut aussi être utilisé simplement pour décorer l’assiette. Des rondelles dorées de citron donnent au plat plus de profondeur et de valeur, surtout que la cuisine moderne accorde beaucoup d’importance au visuel.

2- Pour votre santé

Les vertus thérapeutiques du citron sont nombreuses et connues par tous et depuis très longtemps. Riche en vitamine C, de l’acide citrique, des minéraux, des antioxydants, des fibres et de la pectine, le citron est excellent pour combattre la fatigue. Antiseptique efficace, il renforce le système immunitaire et permet de lutter contre rhume et grippe. Sa consommation augmente significativement en hiver avec le froid et les petits ennuis de santé. Pour booster son corps et lutter contre les maux de gorge, rien n’est aussi efficace que le mélange citron, miel et huile d’olive.

Riche en antioxydants, il est excellent pour réduire le taux de cholestérol, prévenir les pathologies cardiovasculaires et lutter contre certains types de cancer. Il permet également de combattre les problèmes gastro-intestinaux, le ballonnement et améliorer le transit digestif. Enfin, c’est détoxifiant pour le foie et l’élimination les déchets.

Dans le commerce, il est possible d’acheter de l’huile essentielle de citron. Utilisée en diffusion, l’huile essentielle de citron permet d’assainir l’air et le parfumer. En usage interne (quelques gouttes dans un petit verre d’eau ou sur un demi-morceau de sucre), son action est énergisante et stimulante. Elle facilite la digestion et permet de lutter contre la fatigue et les troubles d’humeur. En usage externe (quelques gouttes mélangées à un masque), elle permet d’améliorer la qualité des cheveux et de la peau.

3- Pour votre budget

L’été, saison des congés, des fêtes et mariages, approche. Le citron connaît un succès certain. Citronnade, glace au citron, eau citronnée…, toutes des préparations rafraîchissantes et agréables pour combattre chaleur et canicule.

La citronnade est la boisson estivale préférée des Tunisiens. Une boisson rafraichissante et détoxifiante. On la rencontre partout : pâtisseries, grandes surfaces, vendeurs ambulants…Une citronnade accompagnée d’un biscuit croquant aux amandes ou simplement des amandes fraiches est, pour les connaisseurs, le summum du plaisir. La citronnade est appelée en arabe «», en français une limonade est une boisson à base de citron et d’eau gazeuse pétillante.

Boisson agréable, tonifiante et rafraîchissante par excellence, la citronnade est malheureusement généralement trop sucrée. Un verre de 33 cl contient environ 8 morceaux de sucre (plus qu’un soda industriel). A la place de la citronnade, il serait préférable de boire plutôt de l’eau citronnée.

L’eau citronnée est agréable et savoureuse. Très facile à préparer, elle présente de nombreuses vertus et une boisson détox intéressante qui désaltère et aide à la digestion. Par ailleurs, l’eau du robinet chez nous est potable, répond aux normes internationale et est contrôlée sévèrement par les services publics. Son goût laisse parfois à désirer, surtout un arrière petit goût de chlore. Ce qui pousse certains à lui préférer l’eau en bouteille en plastique qui jouit, suite à un matraquage publicitaire, d’une meilleure réputation.

Malheureusement, l’eau en bouteille n’est pas forcément meilleure, elle coûte cher et pollue l’environnement. Du fait de son prix relativement élevé, ou de son indisponibilité, le consommateur est conduit parfois à restreindre la quantité bue au risque de se déshydrater, surtout en été. L’eau citronnée représente une excellente alternative, bonne pour la santé, le portefeuille et l’environnement. Il suffit de remplir une carafe de l’eau du robinet, d’ajouter quelques rondelles de citron et si possible quelques feuilles de menthe fraîche. Placer la carafe au frigo et vous aurez une eau agréable, savoureuse et énergisante qui vous fait du bien et vous met de bonne humeur. Vous pouvez en boire à tout moment de la journée et étancher votre soif sans vous ruiner. Il est possible de faire, avec l’eau citronnée, des cures de détoxification et même des cures d’amaigrissement.

4- Pour vos travaux ménagers

Le citron est l’allié du nettoyage domestique. De nombreuses préparations de lessives industrielles contiennent du citron. Particulièrement intéressant pour les liquides vaisselle, le citron permet de parfumer mais surtout de bien dégraisser les ustensiles de cuisine. Il permet également de dissoudre le calcium sur robinetterie et lavabos et de donner plus de blancheur au linge.

Dans de nombreux pays, les préparations de lessives maison écologiques et économiques, à partir de produits naturels, sont tendance. Ces préparations sont généralement à base de citron, bicarbonate et vinaigre.

5- Pour votre moral

Le citronnier est le symbole de l’optimisme, de l’autre facette des choses. Ne dit-on pas «Quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade» ? Cela veut dire que lorsque la vie vous donne quelque chose qui ne marche pas, faites-en quelque chose de bien. Transformer des citrons dont le goût est acide et piquant en une limonade agréable et rafraîchissante. C’est voir le verre demi-plein, c’est transformer les obstacles en opportunités. C’est de la gestion moderne où on voit dans les difficultés le moyen d’innover, de faire preuve de créativité et de trouver des solutions originales.

Un citronnier dans chaque foyer

En Tunisie, les citrons, on en trouve partout et toute l’année. Toutefois, faire pousser chez soi un citronnier, l’entretenir et produire des fruits permet d’avoir constamment des citrons à disposition et de profiter pleinement de ses avantages. Par ailleurs, les citrons qu’on trouve dans le commerce peuvent porter des résidus de pesticides et de produits chimiques dangereux. Dans certaines stations de conditionnement, le citron est traité avec un fongicide contre la pourriture pour améliorer sa durée de conservation. Le mieux serait de n’acheter que des produits bio. A défaut, il est intéressant d’avoir chez soi un citronnier, la garantie d’un produit sain et exempt de produits toxiques.

Le citronnier est un arbre décoratif avec ses feuilles persistantes d’un vert foncé, brillantes et odorantes. Ses belles fleurs blanches sont très parfumées. Le citronnier 4 saisons donne des fleurs et des fruits toute l’année. Certaines variétés présentent l’avantage de donner des fruits sans pépins.

Pas besoin d’avoir un jardin pour cultiver et entretenir un citronnier. Il peut très bien pousser en pot. Un grand pot, placé au balcon, sur la terrasse ou même à l’intérieur près d’une fenêtre bien éclairée peut très bien convenir au citronnier. L’arroser régulièrement, ajouter un peu d’engrais de temps en temps et le tailler si nécessaire et vous aurez de beaux fruits toute l’année pour votre bien et votre bonheur.

Ridha Bergaoui