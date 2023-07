Tunisie: Comment devenir influenceur?

Les parcours sont pluriels. Pour le moment, aucune formation diplômante spécialisée n’est dispensée en Tunisie. Chacun tentera sa chance, bien qu’à un certain stade, un «accompagnement professionnalisé» soit absolument nécessaire. C’est d’ailleurs ce qui fera la différence et poussera la montée en puissance.

Mohamed Ali Elloumi, fondateur de l’agence Access to e business et l’un des pionniers du digital, n’aime pas la qualification d’influenceur. Il lui préfère celle de «Key Opinion Leader». «C’est quelqu’un qui a un contenu, un savoir-faire et une force de persuasion, dresse-t-il comme profil. Parmi eux, on peut trouver d’humbles personnes, de diverses tranches d’âge et catégories socioprofessionnelles, spécialisées ou non, comme on peut recenser des experts pointus dans des domaines très particuliers. Leur atout principal, c’est leur passion pour une thématique donnée, leur connaissance en la matière, leur volonté de partager leur expérience avec les autres. Leur vertu cardinale, c’est leur sincérité, leur sens de l’éthique. Le risque, c’est que ce leader d’opinion ne succombe pas à l’influence des autres. Il doit garder son indépendance de jugement et sa sincérité. Rien ne l’empêche cependant de mentionner clairement qu’il est en collaboration avec telle ou telle marque.»

Un long chemin à parcourir

On commence souvent par de petits essais en créant des «stories» (souvent très basiques) qu’on poste sur des réseaux sociaux (Facebook, au départ, ou directement Instagram, Tiktok, etc.). Encouragés par les réactions (j’aime, commentaires, partages…), on continue à publier des «stories». La sauce monte. L’audience s’élargit. On accélère. L’objectif premier est de se constituer une communauté de suiveurs (followers), de la fidéliser et d’accroître son interaction. Pour cela, il faut beaucoup d’efforts: trouver de bonnes histoires à raconter, innover sans cesse pour capter l’attention, réussir la vidéo sur tous les plans, et maintenir une régularité de publications à une bonne fréquence. Ce qui est recommandé, c’est d’avoir entre 5 et 7 publications par semaine. Les plus assidus iront à 1 ou 2 publications par jour. Voire plus…

Les thématiques sont multiples : beauté, mode, sport, arts culinaires, travaux manuels, jardinage, nature, style de vie, bonne maman, relaxation, cinéma, livres, arts, automobile, etc. Chacun y va de son expérience. La règle est de ne pas dépasser ses limites afin de garder sa crédibilité.

Quand l’alchimie fonctionne, la taille de la communauté s’accroît, tout comme son taux d’engagement. Mais, c’est à partir de 10 000 suiveurs qu’on peut prétendre à un palier significatif. Le contenu créé aura donc pris et il va falloir professionnaliser pour accélérer la montée en puissance. Plus de one-man-show: le recours à des assistants devient indispensable. Des maquilleurs, habilleurs, vidéographes, monteurs et autres apporteront une touche déterminante.

Passer en mode pro

La notoriété suit: l’influenceur se fera remarquer par des marques et/ou des agences spécialisées qui ne tarderont pas à le solliciter. Sans verser dans le vedettariat qui lui fait tourner la tête, il doit se mettre plus sérieusement au travail: créer des histoires, les tourner, les poster et les ajuster en cas de besoin.

Ceux qui ont le plus de potentiel seront approchés par des agences. Tawa Digital s’impose en véritable leader sur leur marché, plébiscitée par les agences de communication, les annonceurs et les influenceurs.

Elle se situe en effet au carrefour des différents acteurs, apportant à chacun et à tous un ensemble intégré de conseils et de services, la technologie de pointe en plus. Aux influenceurs, elle leur propose un accompagnement studieux quasiment en «académie» pour développer leurs talents et leur créativité, les initier à la réglementation en vigueur, s’assurer de leur adéquation à des marques appropriées, gérer la production des postes et stories et en assurer le suivi d’impact. Tout un métier.

L’influenceur bénéficiera ainsi d’un bon coaching, sera débarrassé des contraintes des relations avec l’annonceur, disposera d’un bon brief créatif, et ne se concentrera que sur la création de contenu.

Tout un nouveau monde s’ouvre alors…

Lire aussi

Influenceurs tunisiens: Les secrets d'un nouveau vrai métier (Album photos)

Fatma Bououn: la créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, avec 1 million de followers. Une marque en soi

Samy Chaffaï: un talentueux créateur de contenu tunisien plébiscité partout dans le monde

Midox, le pionnier en Tunisie des écosystèmes des influenceurs et créateurs de contenus

Les influenceurs: Quel statut? Quel cadre juridique?

Une galaxie Tunisienne nommée Influence