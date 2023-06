Xbox Games Showcase & Starfield Direct: Xbox présente les nouveaux jeux bientôt disponibles sur le PC Game Pass

Lors du Xbox Games Showcase et du Starfield Direct tenus ce dimanche 11 juin 2023, Xbox a présenté sa gamme de jeux la plus ambitieuse jusque là, dont de nombreux titres qui seront disponibles sur le PC Game Pass dès leur lancement.

Le show case, que vous pouvez regarder ici, a révélé une multitude de jeux que les amers attendaient avec impatience, des jeux net-gent et des exclusivités inédites comme Clockwork Revolution et South of Midnight, ainsi que des mises à jour captivantes de Fable, Forza Motorsport et Avowed. Les gamers ont également pu découvrir du contenu inédit de Starfield, le RPG très attendu de Bethesda Game Studios. Vous pouvez également voir le Starfield Direct ici.

Pour plus d'informations sur le Xbox Games Showcase et le Starfield Direct, veuillez consulter le récapitulatif complet sur Xbox Wire, ainsi que des présentations détaillées d'un certain nombre de jeux présentés lors du show dans des articles dédiés sur Xbox Wire. Merci de noter que tous les titres et produits listés ne sont pas disponibles sur PC Game Pass.

Pour en savoir plus sur les dernières révélations et découvrir encore plus de contenu Xbox, nous vous invitons au Xbox Games Showcase Extended le Mardi 13 juin à 18 heures British Summer Time / GMT+1, où Xbox partagera des interviews approfondies sur les titres clés du Xbox Games Showcase, ainsi que des mises à jour de jeux et des actualités des partenaires sur les chaines YouTube et Twitch de Xbox : YouTube.com/Xbox, Twitch.tv/Xbox

Voici un aperçu du programme du showcase:

• Carrie Patel, directrice du jeu Avowed, nous en dit plus sur le jeu après la révélation de la bande-annonce de gameplay au Xbox Showcase.

• Un aperçu des coulisses de la technologie de capture des performances de Senua's Saga: Hellblade II.

• Découvrez en exclusivité les coulisses de l'extension Microsoft Flight Simulator - Dune

• Un regard approfondi sur le jeu Towerborne récemment révélé par Xbox Game Studios Publishing et Stoic

Si vous souhaitez obtenir du contenu des événements (captures d'écran, logos, fiches d'information, illustrations, etc.), Xbox dispose d'un nouveau portail de presse Xbox. S'il s'agit de votre première visite sur le nouveau portail de presse, nous vous prions de vous inscrire. Un mot de passe vous sera envoyé par e-mail dans les 48 heures.