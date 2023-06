GROHE Colors et Phantom Black: des designs de salle de bains personnalisés et durables

• Une grande variété de couleurs et de finitions permettant de créer un espace de salle de bain personnalisé.

• Des technologies innovantes de revêtement et de dépôt physique en phase vapeur (PVD) pour une plus grande durabilité.

• Un concept de salle de bains coordonné grâce à des options de couleurs assorties pour toutes les catégories de solutions.

GROHE, marque leader mondiale de solutions complètes de salle de bains et de robinetterie de cuisine, présente sa collection de robinetterie de qualité GROHE Colors et les nouvelles finitions Phantom Black pour permettre aux consommateurs de personnaliser de leurs salles de bain et refléter leurs styles personnels tout en répondant aux besoins fonctionnels.

« Les consommateurs recherchent des solutions de salle de bains qui répondent non seulement à leurs besoins de commodité et de fonctionnalité, mais qui leur permettent également d'affirmer leur identité en matière de design. Avec notre collection GROHE Colors, ainsi que la toute nouvelle couleur Phantom Black pour nos solutions professionnelles, nous offrons aux consommateurs et aux professionnels une palette de choix pour laisser libre cours à leur créativité. Notre sélection de couleurs classiques et la qualité de la surface garantissent une utilisation longue durée.", précise Benjamin Kraus, Leader, Categories, LIXIL EMENA.

Une liberté de choix durable: Collection GROHE Colors

Les solutions durables de la collection GROHE Colors sontbelles et classiques. Les couleurs vont de SuperSteel à Cool Sunrise, en passant par Warm Sunset et Hard Graphite. Pour leur production, GROHE a recours à une technologie inspirée de l'industrie aérospatiale : le dépôt physique en phase vapeur (PVD). Le PVD permet d'obtenir des finitions trois fois plus dures et dix fois plus résistantes aux rayures que les finitions galvanisées. Ce processus permet également à GROHE de proposer une large gamme de couleurs.

Le noir mat, le plus élégant de toutes les non-couleurs

La finition noire mateest en contraste parfait avec le concept de salle de bain blanc brillant et chromé créant ainsi un design global sophistiqué et équilibré. GROHE propose la nouvelle couleur incontournable Phantom Black pour sa gamme professionnelle. Toutes les solutions GROHE Phantom Black ont été améliorées grâce à une technique de revêtement par laquage et sont ainsi plus durables et plus résistantes à la corrosion, à la décoloration et aux rayures que les variantes noires traitées avec un revêtement en poudre.

La collection GROHE Colors, ainsi que le nouveau Phantom Black, sont disponibles pour l'ensemble des catégories de salles de bain, y compris les robinets, les douches, les thermostats, les plaques de chasse (également disponibles en noir brillant) et les accessoires, afin de garantir un concept de design coordonné et durable.

Découvrez la qualité distinctive GROHE sur notre hub d'expérience numérique GROHE X.