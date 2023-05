Mohamed Loukil, un pionnier du machinisme agricole nous quitte

Il vient juste de boucler, le 4 mars dernier, ses 83 ans. Mohamed Loukil, agronome de formation, spécialisé dans la distribution des engins et équipements agricoles, vient de nous quitter. Premier à avoir introduit en Tunisie les tracteurs japonais de la marque Kubota, avant de se lancer dans la fabrication de matériels agricoles, il contribuera au développement de l’agriculture tunisienne et à sa modernisation. Agriculteur un jour, agriculteur toujours, Mohamed Loukil, restera chevillé à la terre, dans sa ferme de Khlidia, suivant de près ses produits agricoles au marché de gros de Bir Kassaa, avant d’aller à son bureau, avenue de Carthage, partager un café matinal avec ses deux fils, Bassam et Walid, ainsi que ses collaborateurs. « El haj », comme tous l’appellent affectueusement, incarne une véritable saga. Il laisse le souvenir d’un homme amoureux de la terre, amoureux de la patrie.

Fils de commerçant, il optera à l’aube de l’Indépendance pour des études en agriculture. Diplômé de l’Ecole d’agriculture de Mograne, il rejoindra le Domaine du Châal, qui s’étend, près de Mahrès, sur plus de 25 000 ha avec une superbe oliveraie et constitue à ce jour le fleuron de l’oléiculture tunisienne. Il s’y adonnera à fond, aux côtés de feu Si Hassouna Mezgahni qui lui délègue toute la gestion opérationnelle. Il le suivra, lors de l’évacuation agricole du 12 mai 1964, puis la période de collectivisation, pour superviser tous les autres domaines récupérés des colons français dans le gouvernorat de Sfax, transformés en coopératives et agro-combinats. Une tâche immense qui l’amène à s’occuper, en plus de l’agricole, de tout ce qui est gestion administrative et financière, mais aussi sociale, devant prêter attention aux préoccupations des coopérateurs et répondre à leurs aspirations.

Début des années 70, Si Mohamed Loukil est muté à Tunis et sera chargé de la supervision d’unités agricoles appartenant à l’Office des terres domaniales jusqu’à ce qu’une bonne opportunité s’offre à lui pour quitter le secteur public, avec l’ère du libéralisme économique. Il commencera par rejoindre une entreprise privée de machinisme agricole qu’il finira par racheter et en fera, dès 1976, la plateforme du groupe qu’il constituera. Entre sa ferme à Khlidia, son bureau toujours établi au siège historique de l’avenue de Carthage qu’il continue d fréquenter, et ses visites périodiques aux filiales du groupe, Si Mohamed coulera paisiblement sa retraite qu’il savoure avec délectation, confiant en la relève assurée par ses enfants, Bassam et Walid, mais aussi tous les collaborateurs qu’il connaît presque tous.

Cet homme de gauche nourri de la pensée socialiste, converti au libéralisme économique, garde toujours une fibre sociale démocratique que la révolution vient combler. Dignité, emploi, liberté, équité du développement régional et justice, sont pour lui les clefs de l’avenir. Avec en méta-valeur, en plus du patriotisme : travailler.