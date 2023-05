L’université SESAME et le groupe TEAMWILL s’allient pour créer un modèle innovant dans le monde de l’enseignement supérieur

SESAME, école privée d'ingénieurs et de management en Tunisie a rejoint en mars 2023 le groupe TEAMWILL, ESN spécialisée dans les services financiers, pour accélérer son développement.

Cette acquisition vient renforcer les liens existants entre les deux entités et s'inscrit dans la continuité de la stratégie mise en place par SESAME depuis plus de douze ans : créer des partenariats entreprises solides et vertueux.

En effet grâce à ces partenariats, les étudiants en Business et en IT bénéficient des stages de PFE (Projet de Fin d’Étude) auprès des entreprises partenaires qui aboutissent le plus souvent par des recrutements en CDI. Grâce à cette stratégie et à la qualité de ses formations, presque tous les diplômés de SESAME décrochent un emploi dans le mois qui suit l’obtention du diplôme. Ce taux d’employabilité est réalisé dans le cadre classique et aussi dans le des parcours d’alternance en partenariat avec les acteurs majeurs du monde de l’IT et de la Tech.

En rejoignant le groupe TEAMWILL, SESAME souhaite poursuivre dans cette trajectoire: consolider d'une part ses partenariats existants et s'appuyer d'autre part sur l'écosystème du groupe TEAMWILL, éditeurs, cabinets de conseil et institutions financières, pour en nouer de nouveaux.

Mohamed Marouane, Directeur Général et Fondateur de SESAME, affirme: «Aujourd'hui, les besoins des entreprises évoluent sans cesse. Notre défi en tant qu'université est de préparer au mieux nos étudiants au monde de l'entreprise et de leur offrir de nombreux débouchés. Nous sommes convaincus que cette alliance nous permettra de relever ce défi et d'offrir le meilleur à nos étudiants.» L'objectif de SESAME reste inchangé: offrir aux étudiants des opportunités de carrière toujours plus enrichissantes et diversifiées.

De son côté, TEAMWILL investira dans des méthodes pédagogiques innovantes au niveau des standards des meilleures écoles du monde et mettra à disposition de SESAME son savoir-faire et son réseau de collaborateurs, des experts de la tech et des services financiers, pour dispenser des modules de formation. Également le groupe contribuera à la vie étudiante avec l'organisation d'événements autour de l’innovation comme des hackathons. Il s'agit d'un rapprochement inédit entre le monde de l'éducation et le monde de l’entreprise, qui laisse entrevoir de belles perspectives pour les étudiants.

«En ces temps de guerre des talents, nous devons faire preuve de créativité pour former les talents de demain. Il est essentiel de repenser les liens qui unissent l'enseignement supérieur et l'entreprise. C'est pourquoi nous avons décidé de nous allier avec SESAME pour proposer un tout nouveau modèle éducatif, axé sur l'employabilité et l'innovation pédagogique, explique Anis Chakroun, Fondateur et Président du groupe Teamwill. Dès 2023, nous allons former plus de 1000 étudiants chaque année dans les domaines de l'ingénierie et de la high-tech, deux secteurs en proie à des difficultés de recrutement de profils spécialisés. Cette initiative répond à un besoin criant de notre secteur tout en offrant aux étudiants des opportunités de formation et d'emploi uniques.»

A propos de TEAMWILL Group

Fondé en 2004 par Anis Chakroun, TEAMWILL est une ESN française et leader européen des solutions Métiers & SI dédiées au crédit et aux financements spécialisés. Avec 700 collaborateurs dans 10 pays, TEAMWILL accompagne les acteurs internationaux, banques, sociétés financières spécialisées et captives automobiles dans leur transformation.

A propos de SESAME

L'Université SESAME est un établissement privé de formation supérieure agréé par l’Etat tunisien (ministère de l’enseignement supérieur). Elle est à la fois une école de management et une école d'ingénieur fondée en 2011, elle a conclu des partenariats avec des écoles françaises prestigieuses telles que le CNAM Paris, l'ESIGELEC, CY TECH, Télécom Sud Paris, Oakland University (en mobilité, intégration, double diplomation ou diplôme français après un cycle préparatoire à SESAME).

Elle propose des licences en informatique et en management, des Mastères en Transformation Digitale et ERP Management, en Marketing Digital et Data Analytics, en Supply Chain Management ainsi qu’un cycle préparatoire intégré et un cycle de formation d’ingénieurs à temps plein et en alternance avec quatre options en phase avec les tendances fortes du marché : Software engineering, Data Science et AI, IOT-Cloud-Cybersecurity et Virtual Reality & Gaming.