Comment utiliser à son bon escient le ChatGPT et autres langages d'intelligence artificielle ?

Par Sihem Jaziri - La sortie de ChatGPT par OpenAI fin novembre 2022 a ébranlé les industries basées sur la génération et l'écriture de contenu. Au cours des derniers mois, la communauté scientifique a soulevé des inquiétudes concernant la possible utilisation abusive des modèles de langage d'intelligence artificielle (IA), tels que ChatGPT. Alors que ChatGPT peut être utilisés pour améliorer la rédaction d'articles scientifiques et faciliter la communication au sein de la communauté scientifique, il peut également être utilisé pour créer des articles faux ou de mauvaise qualité qui peuvent être utilisés pour manipuler le processus de publication. En particulier, une menace potentielle est l'utilisation ou de « forges et usines à papiers » alimentées par l'IA qui génèrent des articles scientifiques faux ou de mauvaise qualité en utilisant des modèles de langage, tels que ChatGPT. Ces articles peuvent être utilisés pour manipuler des paramètres, tels que le nombre de citations ou les facteurs d'impact, ou pour tromper les lecteurs en leur faisant croire que la recherche est de meilleure qualité qu'elle ne l'est en réalité.

Néanmoins, je pense qu'il est également important de souligner les opportunités positives qu'offrent les modèles linguistiques d'IA pour réduire la barrière de la langue pour les anglophones non natifs. En fait, les anglophones natifs négligent souvent le désavantage que les auteurs non natifs portent tout au long de leur carrière professionnelle, car une communication efficace des idées scientifiques se traduit généralement par une visibilité et un impact plus élevés des résultats dans la communauté. Les modèles de langage de l'IA peuvent être utilisés pour réduire cette barrière de manières suivantes:

1. Vérifications de la langue et de la grammaire. La langue et la grammaire sont des éléments cruciaux de tout article scientifique. Avec les modèles de langage IA, les chercheurs peuvent facilement vérifier leur écriture pour les erreurs grammaticales et s'assurer que leur langage est clair et concis. Cela peut contribuer à améliorer la qualité globale de l'article et à le rendre plus lisible et accessible à un public plus large.

2. Rédaction de paragraphes. Des modèles de langage peuvent être utilisés pour aider à la rédaction et à la rédaction d'articles scientifiques. En saisissant un texte de paragraphe approximatif, sans prêter attention à la grammaire ou à la ponctuation, mais en fournissant toutes les informations critiques que le paragraphe doit contenir, les modèles de langage IA peuvent générer un paragraphe plus efficace. Cela peut faire gagner beaucoup de temps et d'efforts aux chercheurs, leur permettant de se concentrer davantage sur la recherche elle-même.

3. Examen par les pairs et commentaires. En saisissant une ébauche de leur article, les chercheurs peuvent recevoir des commentaires et des suggestions d'amélioration de ChatGPT. Cela peut être particulièrement utile pour les chercheurs qui travaillent de manière indépendante et qui n'ont peut-être pas accès à un processus d'examen par les pairs.

Un autre aspect qui a été débattu au cours des derniers mois est de savoir si les modèles de langage d'IA doivent être répertoriés comme co-auteurs d'articles ou non ou s'il existe une sorte de conflit de droits d'auteur. Selon la politique de publication de partage d'OpenAI (https://openai.com/policies/sharing-publication-policy (accessible le 7 avril 2023)), le contenu est attribué au nom de l'utilisateur. Autrement dit, le texte généré appartient au chercheur et peut être utilisé dans son article sans aucune restriction. Néanmoins, OpenAI souligne que certains textes révélant l'utilisation d'un modèle de langage d'IA devraient être utilisés. OpenAI fournit un exemple d'accusé de réception qui pourrait être inclus pour décrire l'utilisation de ChatGPT pour générer du contenu.

En résumé, malgré la menace potentielle d'utilisation abusive pour renforcer les "usines de papiers" et tromper le lectorat pour donner à la recherche une apparence de meilleure qualité qu'elle ne l'est réellement, les modèles de langage d'IA peuvent aider à réduire le fardeau de la barrière linguistique porté par une immense communauté d’universitaires non anglophones, améliorant ainsi leur visibilité et leur impact. Pour répondre aux préoccupations concernant les menaces potentielles, il est important que la communauté scientifique établisse des lignes directrices éthiques et des meilleures pratiques pour l'utilisation des modèles de langage d'IA dans l'édition scientifique. Je soutiens donc fortement l'inclusion d'un texte décrivant l'utilisation spécifique des modèles de langage d'IA. Reconnaître l'utilisation de ChatGPT ou d'autres modèles dans les articles scientifiques est une question de transparence et d'intégrité scientifique. Bien que ces modèles soient des outils qui peuvent aider à divers aspects de la rédaction d'articles scientifiques, il est toujours important de donner du crédit là où le crédit est dû.

Sihem Jaziri

Professeur à la Faculté des Sciences de Bizerte Université de Carthage