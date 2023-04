Mohamed Hédi Khelil: Un réformateur de l’enseignement

Ancien ministre de l’Education (1988-1989), député et vice-président de l’Assemblée nationale (1989- 1999), Mohamed Hédi Khelil vient de nous quitter à l’âge de 87 ans. Il repose en paix dans son village natal, Korba, dont il a été le maire. Matheux, lauréat de l’Ecole normale supérieure, il enseignera dans de prestigieux lycées (Khaznadar, Sfax et Sousse) avant d’occuper de hautes fonctions au sein du ministère de l’Education. Successivement, il sera directeur régional à Nabeul (1968 -1970), inspecteur administratif et pédagogique et directeur de l’enseignement secondaire (1973 1981), directeur des examens (1981-1984).

Mohamed Hédi Khelil sera nommé en 1983 président directeur général de l’Agence de la formation professionnelle et s’emploiera quatre ans durant à lui imprimer un nouvel élan. Il rejoindra le gouvernement en 1987, en tant que secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education et de l’Enseignement supérieur, chargé de l’enseignement primaire et secondaire, avant d’être promu en 1988, ministre de l’Education. En 1989, il sera élu dans la circonscription de Nabeul député à l’Assemblée nationale et reconduit pour un second mandat en 1994. Président de la Commission de l’éducation, de la culture, de l’information et de la jeunesse, au cours du premier mandat, il sera élu par la suite vice-président.

La contribution de Mohamed Hédi Khelil à la réforme de l’enseignement tunisien a été aussi dense que multiple. Dans un hommage posthume qu’il vient de lui rendre, Mongi Akrout, inspecteur général de l’éducation retraité qui l’a connu de près, mentionne une série d’initiatives. Il cite particulièrement la participation des représentants des élèves au conseil de discipline, l’abolition de la sanction de la retenue, la création de la direction des examens et l’implantation des directions régionales de l’enseignement dans tous les gouvernorats. Mais aussi l’élaboration de la nouvelle loi sur l’éducation (1989) et le lancement de l’école de base.

Mohamed Hédi Khelil avait consigné son parcours dans un livre intitulé «Contributions et prises de position dans les domaines éducatif, politique et parlementaire» (1961-2003), paru aux éditions Kalima en 2017. Le lecteur y puise une mine d’informations sur une grande figure tunisienne qui laisse son empreinte dans la modernisation de l’enseignement en Tunisie, mais aussi dans sa ville, sa région et au Parlement.