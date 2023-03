SsangYong Motor change sa dénomination sociale en KG Mobility, première étape pour devenir une entreprise de mobilité complète

• En mettant l'accent sur les plates-formes dédiées aux véhicules électriques, les véhicules définis par logiciel (SDV), les véhicules autonomes et les technologies d'intelligence artificielle, l'entreprise adopte le changement de paradigme qui a un impact sur l'industrie automobile.

• ‘Go Different. KG Mobility’ – l'adoption d'un nouveau slogan de marque pour souligner l'orientation future de l'entreprise

• Nouvelle philosophie adoptée pour devenir une entreprise fière et respectée en tant que partenaire de mobilité contribuant à l'humanité et à la société

SsangYong Motor Company a changé de nom pour devenir KG Mobility (www.kg-mobility.com), première étape pour devenir une entreprise de mobilité complète de nouvelle génération.

SsangYong a confirmé le changement de sa dénomination sociale en KG Mobility lors de l'assemblée des actionnaires qui s'est tenue au siège de la société à Pyeongtaek Wednesday (22 mars 2023), en présence du PDG Jeong Yong-Won, des dirigeants, des employés et des actionnaires.

L'entreprise a été fondée en janvier 1954 sous le nom de Ha Dong-hwan, constructeur automobile. Forte d'une histoire vieille de 70 ans, elle est devenue le plus ancien producteur de véhicules de Corée et le fabricant de SUV le plus connu du pays. Le nom est devenu Dong-A Motors en 1977, SsangYong Motor en 1988, et maintenant KG Mobility en 2023.

Le mot "mobilité" ne se limite pas à la fabrication et à la vente traditionnelles d'automobiles, et exprime le développement et l'application de technologies d'avenir telles que l'électrification, la conduite autonome et la connectivité, ainsi que la fourniture de services de mobilité basés sur ces technologies.

Pour lancer cette nouvelle orientation, l'entreprise a choisi le salon de la mobilité de Séoul, qui se tient ce mois-ci, comme plateforme pour annoncer sa transformation en entreprise de mobilité, tout en présentant sa nouvelle Torres EVX électrique ainsi que plusieurs nouveaux véhicules conceptuels, dont le KR10, l'O100 et le F100.

Parallèlement à ce changement de nom, un nouveau slogan a été adopté : "Go Different. KG Mobility" a été introduit. Tout en communiquant la voie de l'aventure suivie par SsangYong, il indique également la nouvelle direction à prendre pour l'avenir.

SsangYong Motor, qui fait depuis longtemps partie de l'histoire de la construction automobile coréenne, est réputé pour avoir lancé l'ère des véhicules à quatre roues motrices en développant sa propre technologie, et s'est forgé une réputation de spécialiste des SUV en proposant pour la première fois en Corée une gamme complète de véhicules utilitaires sport (SUV). Aujourd'hui, avec le changement de nom de KG Mobility, l'objectif est de devenir une entreprise de mobilité plus large.

KG Mobility prévoit également d'entrer dans un certain nombre de nouveaux domaines d'activité tels que les voitures d'occasion sous garantie et les véhicules spéciaux.

Entre-temps, l'entreprise se prépare à annoncer le concours de design KG Mobility. S'appuyant sur l'héritage de SsangYong en tant que marque authentique de SUV, l'intention est d'aider à établir une vision future du design à hériter et à développer sous le nouveau nom de KG Mobility. Le premier tour des éliminatoires aura lieu en avril, à l'issue duquel les finalistes seront désignés, et les gagnants finaux seront annoncés en juin.

Un porte-parole de KG Mobility a déclaré: " Nous avons changé de nom après 35 ans et franchi la première étape vers le développement de l'entreprise pour en faire une société de mobilité du futur. En se concentrant sur la conception et le développement de futurs véhicules utilisant de nouvelles technologies telles que les plateformes dédiées aux véhicules électriques, les véhicules définis par logiciel (SDV), les véhicules autonomes et l'intelligence artificielle, l'entreprise s'engage réellement dans le changement, et nous nous développerons en tant que partenaire de la mobilité du future fier et respecté."

La marque KG Mobility est disponible chez le concessionnaire Automobiles Zouari. Les showrooms d'Automobiles Zouari offrent également des services de maintenance et de réparation de qualité supérieure pour garantir que les clients bénéficient d'une expérience de conduite sans faille avec leur voiture KG Mobility.

Adresses

• SHOWROOM BEN AROUS : Route De Sousse GP1- Km7 2033 MEGRINE TUNIS

Tél : (+216) 70 130 060

• SHOWROOM SOUSSE : Route de Ceinture, 4022 Z.I. Akouda – Sousse

Tél : (+216) 70 130 040

• SHOWROOM SFAX : Boulevard de l’environnement - Route de Gabès Km 2.5 – Sfax

Tél : (+216) 70 130 020

• SHOWROOM GABES :Route de Tunis km 0,5 BP31, 6001 Hached Gabes

Tél : (+216) 29 797 921