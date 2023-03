Ali Jaoua nommé doyen de la Faculté d’informatique à l'Oryx Universal College au Qatar

Eminent spécialiste en informatique qui aligne plus de 35 ans de recherche et d’enseignement universitaire, Ali Jaoua, Tunisien, vient d’être nommé doyen de l'École (Faculté) d'informatique et de science des données à l'Oryx Universal College au Qatar, en partenariat de l'Université Liverpool John Moores, Royaume-Uni.

Titulaire d’un doctorat d’Etat en informatique obtenu à l’Université Paul Sabatier à Toulouse en 1987, il avait entamé une brillante carrière d’enseignant - chercheur à la Faculté des Sciences de Tunis, avant d’être sollicité par de prestigieuses universités au Canada et en Arabie Saoudite. Ali Jaoua est établi à Doha (Qatar) depuis plus de 20 ans.

Après un baccalauréat en sciences (mathématiques) décroché en 1971 au Lycée de Garçons de Sfax, il avait été admis en classes préparatoires aux écoles préparatoires au Lycée Hoche à Versailles. Ali Jaoua rejoindra l’Institut national polytechnique de Toulouse (INP-ENSEEIHT), où il obtiendra son diplôme d’ingénieur en informatique, avant de préparer une série de diplômes universitaires puis sa thèse de doctorat.

Professionnel analytique et chevronné, Ali Jaoua possède plus de 35 ans d'expérience professionnelle dans l'enseignement supérieur international en matière de développement de programmes, d'administration et d'enseignement au niveau du premier et du deuxième cycle. Il se distingue par une vaste expérience en tant que conseiller d'étudiants diplômés, ayant dirigé14 candidats au doctorat jusqu'à la soutenance de leur thèse et de nombreux étudiants de niveau master tout au long de leur processus de thèse ou de projet. Les principaux domaines de recherche sont l'apprentissage automatique à l'aide de méthodes conceptuelles, la science des données, le traitement du langage naturel et l'exploration des données.

Chercheur prolifique, avec 50 articles évalués par des pairs et publiés dans des revues internationales, plus d'une centaine de présentations lors de conférences et des contributions à de nombreux ouvrages, il contribue activement à la profession d'informaticien, en organisant plusieurs conférences internationales, en acceptant des invitations à intervenir dans de nombreuses conférences et universités au cours des dix dernières années, et en siégeant au comité de rédaction de diverses revues. Ali Jaoua a développé une coopération internationale intensive avec des universités de très haut niveau telles que l'Université de Waterloo (Canada) pour l'exploration du web, l'ITBA (Argentine), le NJIT (États-Unis) pour l'initiative des logiciels vérifiés, l'UTA (Texas, États-Unis), le CEA (Paris) pour l'extraction d'informations à partir de textes et la traduction automatique, etc.