Un autre printemps noir pour les oiseaux au Cap Bon : chaque année plus de 50 000 oiseaux périssent dans des filets de chasse

Afin d'informer l'opinion publique sur les attaques répétées en Tunisie contre des espèces d’oiseaux pourtant protégées, l’Association " Les Amis des Oiseaux " (AAO/BirdLife en Tunisie) et ses partenaires organisent le 8 mars 2023 à 9h30 une conférence de presse à l’Hôtel «Le Belvédère» à Tunis.

Ces violations des lois tunisiennes et des conventions internationales signées par la Tunisie sont rendues possibles par l’arrêté relatif à l’organisation de la chasse publié chaque année par le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche. L’autorisation par l’arrêté de l’utilisation de filets de chasse dans la capture de l’Epervier d’Europe au Cap Bon entraine la mise à mort illégale de plusieurs dizaines de milliers d’oiseaux sur une des principales voies de migration des oiseaux entre l’Afrique et l’Europe. Cette disposition de l’arrêté annuel est en total contradiction du Code forestier qui est pourtant la loi cadre en matière de chasse et de gestion de faune sauvage. Elle outrepasse aussi des accords internationaux ratifiés par la Tunisie, comme la Convention de Berne, qui bannissent les moyens de chasse non sélectifs.

En effet, des dizaines de kilomètres de filets restent ouverts durant deux mois (mars et avril), jours et nuits et sans contrôle régulier, pour piéger tout oiseau qui passe, mais pas seulement.

Une véritable catastrophe écologique qui met en péril la faune qui fréquentent les forêts et les montagnes du Cap Bon, parmi laquelle de nombreuses espèces protégées.

Face à cette menace, l’AAO/BirdLife en Tunisie agit depuis plusieurs années pour mettre fin à l’utilisation des filets de chasse. D'abord dans son rôle de membre permanent de la Commission Consultative de la Chasse et de la Conservation du Gibier (CCCCG), puis en protestant directement auprès du Directeur Général des Forêts (DGF) et du ministre de l’Agriculture, tout en informant l'opinion publique à travers les médias. En juin 2019, cette mobilisation a abouti à la création d’une sous‐commission chargée d’étudier le sujet et de proposer des solutions à la CCCCG. Bien qu'elle ait travaillé pendant deux sessions, la DGF et les représentants des chasseurs ont désavoué cette commission en 2021 pour en créer une nouvelle, tout en balayant les travaux précédents.

Ces incidents ont incité l'AAO/BirdLife en Tunisie à boycotter la nouvelle sous‐commission. A ce jour, il n’y a aucune nouvelle du travail de cette commission. Toutes ses protestations et propositions étant restées sans réponse de la part des autorités tunisiennes, l'organisation a porté l'affaire devant le tribunal administratif du 13 octobre 2021.

En organisant une conférence de presse à l'occasion du début de la période de piégeage des éperviers à partir du 1er mars 2023, l'AAO/BirdLife en Tunisie réitère sa demande de retrait immédiat et permanent de l’autorisation d'utilisation des filets de chasse en Tunisie et dénonce le refus des autorités compétentes de mettre un terme à cette hécatombe d'oiseaux.

Mohamed Hedi Aissa, Président: 98 333 716

Hichem Azafzaf, Chargé de Programme scientifique: 23 207 238

Association «Les Amis des Oiseaux» (AAO/BirdLife en Tunisie)

AAO/BirdLife en Tunisie est une organisation non gouvernementale (ONG) à but non lucratif qui œuvre depuis 1975 pour une meilleure connaissance, le suivi, la bonne gestion et la protection de la biodiversité en Tunisie et plus particulièrement des oiseaux et leurs habitats.

Son action à pour bases la science et les partenariats.

Elle travaille le long de 4 axes stratégiques:

I. Sauver les espèces

II. Conserver et bien gérer les sites clés et les habitats

III. Assurer la durabilité écologique

IV. Reconnecter l’Homme avec la Nature

Son travail repose sur des partenariats stratégiques avec les institutions étatiques, les organisations de la société civile, le secteur privé et les médias.

En plus de son action en Tunisie, l’AAO s’engage dans la conservation des oiseaux et des sites importants au niveau international et ce notamment dans le cadre des accords et réseaux internationaux.

L’AAO/BirdLife en Tunisie est le partenaire officiel de BirdLife International en Tunisie et un membre actif de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Elle est aussi cofondatrice de plusieurs réseaux internationaux et observatrice et/ou correspondante de plusieurs accords internationaux touchant à l’avifaune et la Nature telles que la CMS, l’AEWA, la CITES, les conventions de Ramsar, de Barcelone et de Berne, etc.

Dispositions du Code forestier

Définition de la Chasse dans le code forestier: Article 165 (Modifié par la loi n° 2005‐13 du 26 janvier 2005): «La chasse consiste en la recherche, la poursuite, le tir ou la capture des animaux vivants à l'état sauvage et dénommés gibier.»

Interdiction de l’utilisation des filets dans le code forestier : Article 173 : « Est prohibé pour la chasse, l'emploi de:

• Les moyens de transport de toute nature utilisés pour la poursuite ou la chasse. (Premier tiret modifié par la loin° 2005‐13 du 26 janvier 2005).

• Des appeaux, appelants et chanterelles sauf pour les exceptions qui pourraient être énoncées par l'arrêté annuel portant ouverture et fermeture de la saison de chasse.

• Des filets, lacets, collets, pièges, trappes, assommoirs, frondes et généralement de tout appareil qui capture ou tue directement le gibier.

• De la glu et de toutes drogues susceptibles d'enivrer ou de détruire le gibier.

• Des lampes, des phares, des torches ou tout autre dispositif émettant une lumière artificielle. »

Disposition de l’arrêté relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 2022/2023

Article 3 de l’arrêté N° 87/2022: « La période de capture des éperviers est fixée du 01 mars 2023 au 30 avril 2023 à l'aide de filets fixes et mobiles. »

Convention de Bern

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Berne, 19/09/1979, ratifié par la Tunisie en 1996 : Article 8 : « S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées dans l'annexe II, les Parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce, en particulier des moyens énumérés dans l'annexe IV… »