Hommage à Me. Taoufik Zaanouni, l'avocat et le militant

Il y a un an, Me. Taoufik Zaanouni, avocat à la Cour de cassation, nous quittait.

Nous rendons aujourd'hui hommage à l'un des premiers avocats d'affaires de la Tunisie postindépendance mais aussi au militant qui a œuvré à la fois pour l'essor économique et social de son pays.

Né le 26 juillet 1939 à Sousse, dans une famille animée par l'amour du pays et les idéaux d'expansion d'une Tunisie nouvellement indépendante, il s'est éteint à 83 ans dans la sérénité de sa ville natale entouré de sa famille et de ses proches.

Après des études secondaires au Lycée de Garçons de Sousse où il a obtenu son diplôme, il intègre la Faculté de Droit de Tunis avant de s'envoler pour Paris pour y poursuivre sa formation.

De retour en Tunisie, diplômé en droit, il s’inscrit au Barreau de Tunis et effectue son stage au cabinet de Maître Mohamed Fitouri.

En 1970, il fonde son propre cabinet à Tunis et entame une brillante carrière qui se poursuivra pendant plus de 50 ans et durant laquelle il réussit à faire de son cabinet d'avocats, l'un des premiers cabinets d'avocats d'affaires en Tunisie.

Animé d'un profond sentiment de patriotisme, il adhère, à dix-huit ans, au Parti socialiste destourien puis, en tant qu'étudiant, devient très actif dans les rangs de l'Union générale des étudiants de Tunisie, où il occupe, d'abord, les responsabilités de secrétaire général de la section de Sousse. Il a, ensuite, assumé des responsabilités plus importantes en étant, tour à tour, membre du comité central et membre du bureau exécutif.

Conscient de l'intérêt de mener un combat au niveau local, il a assumé pendant plus d'une décennie des responsabilités au sein de la municipalité de l'Ariana.

A cet effet, il fonde, en 1979, avec d'autres militants, la cellule Belhassine Jrad, cellule du Parti socialiste destourien, dont il fût également le président durant plus de dix ans.

A partir de 1980, il devient vice-président de la municipalité de l'Ariana et en 1982, il est nommé président de l'arrondissement d'El Menezah.

Le regretté Me. Taoufik Zaanouni, avec persévérance et dévouement, a, dès son plus jeune âge, consacré sa vie et sa carrière à défendre sa vision avant-gardiste où les efforts ne se tarissent pas et les rôles se conjuguent pour sa Tunisie qu'il vénérait tant.

Il laisse à son entourage, aux nombreux avocats formés sous sa direction et à ses amis et compagnons de route, le souvenir d'un homme à l'esprit fédérateur et fugace, au naturel joyeux et optimiste pour qui la vie est une entreprise audacieuse.

Reposez en paix.