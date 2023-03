Innov’i - EU4Innovation: Lancement de quatre projets pour le renforcement de la culture entrepreneuriale auprès des jeunes

Dans le cadre de son troisième appel à projets « Youth4Tech », Expertise France au travers du projet Innov’i – EU4Innovation, d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation, financé par l’Union européenne, a sélectionné quatre nouveaux projets d’appui de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, avec une enveloppe totale de 265000 EUR (soit plus de 870 000 dinars tunisiens). Lancé en juin 2022, ce fonds a pour objectif de mettre plus spécifiquement l’accent sur la sensibilisation et le renforcement de la culture entrepreneuriale pour les 8-24 ans.

Développer la culture entrepreneuriale dès le plus jeune âge est un levier pour stimuler l’initiative privée à court, moyen ou long terme.

Les projets sélectionnés visent à la fois à favoriser la sensibilisation et la transmission de la culture entrepreneuriale et à renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes de 8-24 ans.

Les structures sélectionnées sont les suivantes :

• Forum d’Initiative et de Développement Local (FIDEL), en partenariat avec le Centre d’Affaires de Gabès : un programme visant à vulgariser l’esprit entrepreneurial des jeunes au travers d’un réseau de 20 clubs d’entrepreneuriat dans la région de Gabès

• Coworky, en partenariat avec Talent Hub: un programme dont l’objectif est de renforcer l’innovation et la culture entrepreneuriale auprès des jeunes grâce au soutien des maisons de jeunes de la région du Cap Bon

• Mazam, en partenariat avec Youth Hub: un programme visant à diffuser la culture entrepreneuriale auprès des collégiens de la région du nord-ouest

• Graines d’entrepreneurs: un programme qui vise à accompagner des formateurs régionaux et sensibiliser à l’entrepreneuriat dans les écoles et les collèges du Kef et de Béja.

Pour plus d’informations sur les structures et les projets, veuillez consulter le site web du projet Innov’i – EU4Innovation : https://innovi.tn/projets-beneficiaires/

Les projets démarrent en février 2023 pour une période allant de 7 à 12 mois.

A propos du projet Innov’i – EU4Innovaation

Innov’i – EU4Innovation est un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. Ce projet vise à accompagner le renforcement, la structuration et la pérennisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation tunisien.

En savoir plus: www.innovi.tn

A propos d’Expertise France

Agence publique, Expertise France est un acteur clé de la coopération technique internationale. Elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques dans les pays en développement et émergents. Gouvernance, sécurité, climat, santé, éducation… Elle intervient sur des domaines clés du développement durable et contribue aux côtés de ses partenaires à la concrétisation de l’Agenda 2030.

En savoir plus: www.expertisefrance.fr