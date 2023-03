Abdeljelil Mouakher: Un homme d’exception et de valeur

Abdeljelil Mouakher laisse le souvenir impérissable d’un grand patriote qui a servi son pays avec dévouement et loyauté. L’indépendance de la Tunisie, en 1956, a suscité, outre la dignité recouvrée, la volonté de plusieurs générations à s’émanciper par le savoir. Il en a découlé une ambition croissante dans l’exploration des voies pouvant permettre à chacun de se réaliser. Et c’est le cas de Abdeljelil Mouakher qui a décroché son baccalauréat en 1956 en compagnie de collègues tunisiens et français, ce sésame qui lui a ouvert les portes du supérieur pour accomplir, chemin faisant, un parcours d’environ soixante ans de labeur.

En 1946, le jeune Abdeljelil, accompagnant son père, rencontre Bourguiba et s’imprègne ainsi des vertus de la lutte pour la libération. Cet événement le marquera pour la vie, constituant l’une des motivations de son dévouement pour son pays.

Ce faisant, en 1962, il décroche son diplôme aux Hautes études commerciales (HEC) de Paris qui le prédestine à entrer de plain-pied dans des responsabilités à grande échelle. C’est ainsi qu’il s’évertue à accomplir ses responsabilités successives avec un enthousiasme qui rivalise avec la rigueur selon des méthodes qui varient en fonction du secteur d’activité. Tour à tour à la tête de la Steg, de la direction générale des entreprises publiques et d’El Bouniane, il laisse son empreinte pour créer des traditions largement respectées. Mais l’homme ne peut se satisfaire de demeurer «cantonné» dans le secteur public. Conscient du devoir déjà accompli et du besoin de se tourner vers un domaine quelque peu en friche à cette époque-là, il revient aux fondamentaux de sa formation, et penche naturellement vers l’expertise comptable, avec, en l’état, l’avantage d’avoir longtemps exercé dans la gestion.

«Une seconde vie»

Dès lors, c’est tout un savoir-faire qui se met au service des entreprises et de l’économie avec des méthodes sans cesse renouvelées. Ainsi, les performances de cet expert de l’expertise comptable profitent-elles surtout aux jeunes diplômés désireux de se frayer un chemin dans ce domaine pointu qui exige rigueur et probité.

Formateur reconnu et apprécié, Abdeljelil Mouakher réalise donc une seconde carrière professionnelle, une sorte de «seconde vie» qui lui offre de nouvelles opportunités dans la gestion et le développement économique. Il faut comprendre par là qu’il s’est ainsi attelé à la constitution de cabinets collectifs. Ce qui apporte un démenti aux préjugés que les partenariats sont voués à l’échec.

L’incorruptible

Bio express Abdeljelil Mouakher

• Né à Sfax, le 17 novembre 1935 • Etudes : HEC Paris, promotion 1962 Carrière • Directeur général de la Steg (de 1962 à 1965) • Directeur général du contrôle des entreprises publiques au cabinet du ministre Ahmed Ben Salah (1965-1966) • P.D.G. d’El Bouniane (1966-1969) • Fondateur du cabinet d’expertise comptable Finor (1970) • Fondateur du groupement exportateur Sigal (1974) - Marsa Textiles-Tunis Carthage Textiles – Hannibal Textiles - Salammbô Textiles- Finor Immobilière S.A. Décorations • Commandeur dans l’Ordre de la République en 1965, décoré par le Président Habib Bourguiba Médaille d’or international qualité textile - Paris (1990) • Signature certifiée par la Banque mondiale

Rigoureux, intransigeant, peu flexible quand l’éthique l’exige, ce brave homme acquiert le surnom de l’Incorruptible. Après son décès, sa famille dévoile un secret vieux de 37 ans : sollicité pour «charger» Taoufik Torjmane, P.D.G. de l’UIB, et «coupable» d’avoir divorcé d’avec sa fille, Abdeljelil Mouakher, commissaire aux comptes de ladite banque, refusa de servir de «bourreau», d’autant que la gestion de la banque est jugée saine. Ne craignant nullement le courroux des uns, il fit honneur à la profession et à l’éthique surtout.

Lors de son enterrement, l’oraison funèbre prononcée par son confrère et néanmoins disciple Rachid Tmar est un témoignage de gratitude, mêlé d’une fierté d’avoir connu un homme aux multiples qualités humaines et professionnelles. Les amis et parents du défunt pouvaient en la circonstance mesurer l’épaisseur réelle de cet homme brillant mais discret, rayonnant mais humble, intransigeant mais humain.

Voilà comment a vécu Abdeljelil Mouakher. L’histoire retiendra son œuvre en faveur de plusieurs entreprises, nombre de générations, et pour tout dire, pour ce pays qui l’a enfanté, élevé et formé avant de recueillir son génie, pour être en définitive fier de lui. Décédé le 24 janvier 2023, il laisse le souvenir d’un homme d’exception et aussi d’un père aimant pour sa femme, ses cinq enfants et ses huit petits-enfants.

Puisse Dieu le Tout Puissant lui accorder Sa sainte miséricorde et l’accueillir dans Son vaste paradis.