Slah-Eddine Ben Said: Un bâtisseur

Slah-Eddine Bensaid, président de Scet-Tunisie, nous a quittés le 5 décembre 2022. Une forte émotion a secoué le corps de l’ingénierie en Tunisie et en Afrique subsaharienne.

Toutes les personnes qui ont appelé sa famille ou ses collaborateurs suite à son décès ont eu le même mot à la bouche : c’était un grand homme et un grand bâtisseur. D’autres ont ajouté : «et un grand seigneur».

Si Slah, comme l’appellent ses collaborateurs et ses partenaires professionnels, est ingénieur agronome, diplômé de l’Institut national agronomique de Paris, une des plus grandes institutions universitaires dans ce domaine. Il a démarré sa carrière au ministère de l’Agriculture où il a pris rapidement des responsabilités pour le développement de la production animale et végétale. Il a été un acteur important de la politique de l’Etat dans ce domaine durant les années 60.

En 1972 et en association avec un grand bureau d’études français, il a créé, avec la participation de structures publiques et privées tunisiennes, le bureau d’études Scet-Tunisie qui a repris l’activité de l’associé français en Tunisie et qui, malgré sa taille modeste au début de sa création, a accompagné efficacement les efforts de développement du pays dans le domaine de l’habitat social et de l’équipement du territoire. Dès la création de ce bureau, M. Bensaid avait parié sur les compétences tunisiennes pour assurer le développement de l’ingénierie tunisienne et de la société Scet-Tunisie. C’est ainsi qu’il a tunisifié les cadres de sa société en embauchant de jeunes diplômés des grandes écoles tunisiennes, françaises et américaines. Plusieurs de ces brillants cadres ont accompagné Si Slah durant toute leur carrière. A peine la société créée avait commencé à avoir quelque expérience, il avait entrevu tout le potentiel que l’ouverture vers l’Afrique pouvait offrir à Scet-Tunisie. C’est alors qu’il a pris son bâton de pèlerin et a passé des années à prospecter dans les pays africains, ouvrant ce faisant la voie à toute l’ingénierie tunisienne mais aussi à l’ingénierie africaine. Que cette action fut intelligente et menée avec tant de ténacité !!

Elle lui a permis de créer des liens forts avec les premiers responsables des grands bailleurs de fonds internationaux mais aussi de créer des structures fédératives permettant d’unir les efforts des sociétés africaines d’ingénierie, toutes jeunes à l’époque, pour être reconnues et pour avoir leur part des marchés d’ingénierie financés par ces bailleurs de fonds. Ainsi sont nées grâce aux efforts de M. Bensaid et se sont développées sous sa présidence la Feca (Fédération des consultants africains) et la Fcic (Fédération des consultants des pays islamiques).

Grâce à ces efforts, Scet-Tunisie s’est fortement développée et a changé de dimension et de stature, au point de devenir présente de façon continue dans plus de 25 pays africains, de rivaliser avec les grands bureaux d’études européens et américains et d’atteindre une taille lui permettant d’employer de façon continue des centaines d’ingénieurs et de techniciens. Le savoir-faire, le sérieux et la compétence de Scet-Tunisie lui valent d’être reconnue comme un acteur majeur de l’ingénierie en Afrique, respectée pour ses hautes valeurs professionnelles et morales par ses clients, ses partenaires, les bailleurs de fonds internationaux mais aussi ses concurrents.

Parallèlement à ces efforts, M. Bensaid a continué à développer ou à participer à la création ou au développement de sociétés et de structures en Tunisie pour répondre aux besoins du pays dans l’informatique, la maintenance, l’environnement et les télécommunications. Ainsi sont nées de nombreuses sociétés d’études ou de services : Simac, Somem, Segor, Prisma-CI, Scet-Palm, mais aussi, et avec sa participation active, des structures professionnelles telles que l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (Ctfci) et l’Association des Tunisiens des grandes écoles (Atuge). Parallèlement à ce parcours professionnel très riche, il arrivait à trouver le temps et l’énergie pour mener une forte action humanitaire et sociale. Ainsi sont nées et se sont développées les associations Atlas (développement de la région du Nord-Ouest) et Taysir (micro-crédits).

Slah-Eddine Bensaid a eu aussi, durant les vingt dernières années, une activité diplomatique en tant que consul honoraire de Monaco en Tunisie. Cela lui a permis de drainer des financements afin de réaliser de nombreux projets environnementaux et sociaux pour l’amélioration de la qualité de vie des citoyens dans de nombreuses localités en Tunisie. La promenade de bord de mer de Hammamet en est un exemple.

Toutes ces actions lui ont conféré une envergure nationale et internationale reconnue. Il a aussi été actif dans le domaine sportif puisqu’il a été l’une des figures de proue de l’activité golfique en Tunisie et en a présidé la fédération. Il a aussi présidé la Société des courses de Ksar Said. Durant sa carrière, M. Bensaid a dirigé ou formé dans ses sociétés des milliers d’ingénieurs et de techniciens supérieurs, tous hautement qualifiés. Tous ces collaborateurs qui l’ont eu comme patron à un moment de leur vie témoignent que c’était un homme honnête, loyal, doté d’une intelligence aiguë, respectueux de ses collaborateurs, de ses amis et de ses partenaires, grand visionnaire mais aussi un homme ouvert à son prochain, proche de tous les gens qui l’approchaient, doté d’une haute qualité d’écoute et de dévouement pour son entourage et soucieux de son épanouissement et de son bien-être, un grand meneur d’hommes, sans oublier ses qualités humaines exceptionnelles. Après une vie pleine et brillante, qu’il repose en paix.

