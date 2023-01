Exercice transnational de gestion des crises hydrauliques: Création du Haut Conseil Scientifique Maghrébin «Eau»

Par Pr Hafedh Abdelmelek - Les changements climatiques et les crises hydro-agricoles (2022) nous poussent à s’interroger sur la crédibilité des stratégies, des politiques de la gestion intégrée de l’eau. Une observation critique basée sur l’analyse économique de la réalité des populations montre clairement la fragilisation des systèmes de production agricoles basés sur l’irrigation. La crise hydraulique pose, plus fondamentalement, la question i) de la réorganisation des systèmes de production et renvoie aux conditions d’une véritable autonomie des GDA et ii) le risque migratoire en fonction de la raréfaction des ressources hydriques. Les pays du Maghreb sont situés pour une large part dans des étages bioclimatiques de l’aride et du semi-aride. La présente crise 2022 impose un réajustement des politiques hydrauliques et des changements des pratiques agricoles, industrielles, touristiques, domestiques,…etc. La stratégie vise une meilleure optimisation et rationalisation de la gestion intégrée des ressources en eau, y compris un meilleur ciblage de son usage, notamment à travers un contrôle renforcé des fuites, de la demande, la mise en œuvre des formations orientées grand public, et des mesures d’encouragements. L’option la plus côuteuse reste le développement des ressources en eaux non conventionnelles ou alternatives comme la production de l’hydrogène vert et le dessalement de l’eau de mer. L’option la plus facile reste des nouvelles reformes juridiques visant à instaurer une cogestion de l’eau entre L’état et les usagers.

La lecture historique montre clairement que les différentes civilisations se sont toujours installées où elles pouvaient avoir aisément accès à l’eau. A toutes les époques et les civilisations, les Hommes n’ont pas cessé d'inventer des savoir-faire locaux pour la réalisation des aménagements hydrauliques destinés à améliorer leurs conditions de vie et à illustrer leurs formes de culture (architecture, art, musique, philosophie, …etc.). Aujourd’hui encore, il subsiste beaucoup de ruines et de vestiges de ces ouvrages comme les Hnayas en Tunisie, l’aqueduc de Claude et thermes de Caracalla à Rome (Italie), le canal Albert en Belgique, le canal Isabel II pour alimenter en eau Madrid (Espagne), fontaine Médicis à Paris (France)…etc. L’analyse des livres d’histoires montre la relation étroite du développement des territoires avec la qualité de l’approvisionnement en eau des populations et des grandes civilisations qualifiées de «civilisations hydrauliques».

1. Les impacts de l’eau sur la culture

Depuis la nuit des temps, dès que les Hommes vivent où que ce soit ensemble, en famille, en tribu, en village ou en ville, la toute première chose qu'ils partagent au quotidien, c'est l'eau, le langage, et l’argent; il existe en effet une véritable «école de l’eau».

L’eau, élément mobile qui raconte l’histoire de son parcours, fait partie indivisible d’un cycle naturel en perpétuel renouvellement qu’il est impossible de s’approprier. La neuro-climatologie est une discipline qui doit aborder la problématique des relations réciproques entre eau, Homme et territoire. Ce concept innovant doit être rediscuté surtout avec les effets catastrophiques liés aux changements climatiques (été 2022).

2. La réajustement des politiques hydrauliques au Maghreb

L’augmentation de la demande et la compétition croissante entre les différents usages ont imposé une réforme des politiques hydrauliques dans les pays du Maghreb en se basant sur une approche des bénéfices mutuels. Ces politiques s'appuient sur une gestion de la demande en eau comme: la rationalisation des usages, une politique tarifaire et le développement de ressources non conventionnelles. La stratégie de la gestion durable et intégrée des ressources hydriques prône aussi le recours aux nouvelles technologies d'irrigation économes en eau ainsi que la recherche de solutions alternatives telles que la réutilisation des eaux usées épurées et le dessalement de l'eau de mer. Les nouvelles politiques hydrauliques mettent, à l'inverse, l'accent sur la nécessité d'engager des réformes institutionnelles visant une gestion plus participative ou cogestion des ressources en eau entre l’Etat et les usagers. Au-delà de la question de la pénurie, l’analyse montre clairement que la crise hydraulique est avant tout une crise émotionnelle et une crise de la gestion sociale de l’eau, qui pose plus fondamentalement la question de la réorganisation des rapports entre public et privé.

3. Ressources en eau partagées et transfrontalières

Au cours de l’année 2022, nous avons organisé plusieurs séances de brainstorming avec les experts du Centre de Recherche en Environnement (CRE) - Annaba (Algérie) sur l’évaluation des impacts potentiels du changement climatique sur les ressources naturelles transfrontalières. La Tunisie partage avec l’Algérie une partie de ses eaux de surface sur la frontière au nord et au centre des deux pays. Les apports moyens vers l’Algérie sont estimés à 180 Mm3/an. Globalement, la Tunisie reçoit depuis l’Algérie 275-290 Mm3, principalement au niveau du bassin de la Medjerda et de Mellègue. Cette coordination doit être renforcée par des équipes mixtes d’experts afin de réduire la vulnérabilité des pays sur le plan de la gestion des ressources hydriques. L’objectif de ladite coordination sur l’eau et l’assainissement est de coordonner les ressources, d’harmoniser les approches et l’opérationnalisation du plan d'urgence hydraulique, et de partager les connaissances scientifiques et techniques. Durant la réflexion, des exercices sont organisés pour anticiper les urgences (sècheresse, inondation, accidents au niveau des barrages ou sur les réseaux).

4. Réflexion autour des stratégies hydrauliques et flux migratoires

Dans le Maghreb, le changement climatique associé à l’explosion des besoins en eau, lié à la croissance démographique, à l’urbanisation et à la diversification des activités économiques (Tourisme, Industrie,…etc.) accentue et accélère l’épuisement des ressources disponibles. La comparaison entre les besoins actuels des différents secteurs et les ressources disponibles fait déjà apparaître une situation de stress hydrique. Les pays du Maghreb comptent parmi les pays du pourtour méditerranéen qui ont le plus mobilisé leurs ressources en eaux potentielles. En somme, le secteur agricole est le plus important bénéficiaire de la politique hydraulique. La politique hydraulique doit constituer une stratégie visant i) le développement agricole et la réduction de la pauvreté et du chômage via l'autosuffisance alimentaire à travers la création des coopératives autour d’une chaine de valeur et ii) la réduction de l'exode rural à travers l'amélioration des revenus des petits agriculteurs.

Conformément au concept One Health– Eau «Une seule santé - Eau», les crises écologiques vont encore augmenter les déplacements de populations et des animaux entre les pays du sud et du nord.

5. Elaboration et la mise en œuvre d’un plan d'urgence hydraulique

Le comité mixte d’experts doit réexaminer le lien eau-climat-sécurité alimentaire-santé, et les interdépendances stratégiques entre l’eau, l’emploi et la migration (animaux et Humains). La réflexion du comité doit anticiper les situations d’urgences futures par l’adoption d’une approche globale One Health – Eau et la création d’un Haut Conseil Scientifique transfrontalier Maghrébin «Eau».

Domaines d’intervention du comité mixte d’experts Maghrébin «Eau»

La stratégie est déclinée en domaines d’intervention comme suit:

• La Création du Haut Conseil Scientifique Maghrébin «Eau», qui aurait pour vocation de chapeauter l’ensemble des acteurs et des disciplines autour de l’eau et de la nature.

Il a pour missions:

- D’instaurer les bonnes pratiques de la gestion durable et intégrée des ressources naturelles et des écosystèmes,

- De proposer et préparer des requêtes de financement des projets transfrontaliers,

- La promotion de modes de consommation et de production durables et des technologies innovantes pour la lutte contre la pollution des ressources hydriques;

- La création d’une Université Ouverte (UO): Développement de la culture, de la science et de la connaissance autour du concept One Health - Eau

• La Mise en place d’un observatoire ou d’un système d’alerte précoce Maghrébin pour le partage des informations et anticiper les catastrophes naturelles liées aux changements climatiques,

• La mise en place d’une plateforme transfrontalière de concertation et de renforcement des capacités des différents acteurs dans les différents domaines de la gestion des ressources naturelles et des écosystèmes, selon le concept One Health - Eau.

Pr Hafedh Abdelmelek

Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts (Beit Al Hikma), Carthage, Tunisie