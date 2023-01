Le blockchain, une solution innovante pour améliorer la santé en Tunisie

Par Kaissar Sassi - Le système de santé tunisien a connu des défis ces dernières années en termes de qualité et d'efficacité des soins, ce qui a rendu la modernisation de ce système une priorité nationale. L'utilisation du blockchain, une technologie de stockage et de transmission d'informations sécurisée et transparente, peut être un moyen de moderniser le système de santé en Tunisie.

Le blockchain peut être utilisé pour stocker et partager des données médicales de manière sécurisée, en créant par exemple des dossiers médicaux informatisés(DMI) regroupant toutes les informations médicales d'un patient. Ces dossiers seraient accessibles de manière sécurisée par tous les professionnels de santé concernés, améliorant ainsi la prise en charge des patients et la qualité des soins. Le blockchain peut également être utilisé pour gérer les paiements des soins médicaux, en permettant aux assurances santé de traiter les demandes de remboursement plus rapidement et de manière plus efficace, ou en aidant les hôpitaux et cliniques à enregistrer et suivre les paiements.

Un autre intérêt majeur du blockchain est celui de permettre un suivi efficace de la chaîne d'approvisionnement des médicaments afin de s'assurer de leur qualité et de leur authenticité.

Nous citons à titre d'exemple la société américaine Chronicled qui a développé une solution de suivi de la chaîne d'approvisionnement des médicaments basée sur le blockchain, qui permet de lutter contre la contrefaçon et de garantir la qualité des médicaments.

L'interopérabilité est une caractéristique clé du blockchain, qui permet de partager des données médicales de manière sécurisée entre différents systèmes informatiques et ainsi facilite l'échange d'informations entre les professionnels de santé et les établissements de soins, notamment en ce qui concerne l'optimisation du remboursement des prises en charge des patients.

Cependant, il y aura des défis à surmonter pour un éventuel déploiement du blockchain en Tunisie, tels que la nécessité de formation spécifique pour utiliser cette technologie de manière efficace, la mise en place de systèmes de réglementation et de gouvernance, et le coût élevé de l'entretien d'un tel système, qui peut être un frein pour les petits établissements de santé ou les centres de santé ruraux. Il y a également des préoccupations en matière de vie privée et de protection des données mais qui reste évitable notamment depuis le développement de la télémédecine.

Pour comprendre l'intérêt du blockchain pour la santé, il est important de savoir comment fonctionne cette technologie. Le blockchain est une base de données distribuée, c'est-à-dire qu'elle est partagée par plusieurs ordinateurs ou nœuds sur un réseau. Chaque nœud du réseau possède une copie de la base de données et peut ajouter de nouvelles informations ou vérifier la validité des données existantes.

Lorsqu'une nouvelle donnée est ajoutée au blockchain, elle est vérifiée par plusieurs nœuds du réseau avant d'être ajoutée définitivement à la base de données. Une fois qu'elle a été ajoutée, elle ne peut plus être modifiée, ce qui garantit son intégrité. Cette méthode de vérification et d'ajout de données rend le blockchain très sécurisé et difficile à altérer.

Pour encourager l'utilisation du blockchain en Tunisie, il est recommandé de mettre en place des programmes de formation pour les professionnels de santé et de développer des réglementations et des législations claires pour encadrer son utilisation.

Il sera également important de sensibiliser les professionnels de santé et les patients aux avantages potentiels de l'utilisation du blockchain, tels que l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins, la facilité de partage des données médicales et la réduction des coûts de santé. Enfin, il est essentiel de travailler avec des experts du domaine et de tenir compte des leçons apprises dans d'autres pays qui ont déjà utilisé le blockchain dans leur système de santé afin de développer une stratégie efficace pour son utilisation dans un pays en voie de développement. En prenant en compte ces éléments, il sera possible de surmonter les défis et freins potentiels et d'exploiter pleinement les opportunités offertes par le blockchain pour la modernisation du système de santé en Tunisie.

Kaissar Sassi

Médecin anesthésiste-réanimateur Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse,

Trésorier de l'association des médecins tunisiens dans le monde et l'un de ses membres fondateurs.