Quelle vision géopolitique futuriste pour le monde arabo-musulman ?

Par Mohamed Hammar - L'humanisme occidental a appris à l'humanité beaucoup de belles choses, mais il pose aux Occidentaux eux-mêmes ainsi qu'au reste du monde, un grave problème, qui est son incapacité à rivaliser avec l'arrogance du même Occident, et encore moins à arrêter son banditisme satanique.

Ce comportement est étrange, et va même jusqu'à être qualifié de pathologique, car en même temps, le bien et le mal germent et s'épanouissent sur le même sol occidental. Le résultat de cette contradiction camouflée n'est autre que la soumission de cette doctrine humaniste au joug de l'arrogance politico-militaire, ce qui ne produit que de l'hypocrisie.

D'ailleurs, c'est l'hypocrisie qui constitue le pire des virus dont l'Occident a contaminé la pensée contemporaine dans notre monde arabo-musulman. Il s'agit de celle qui se manifeste sous une forme des plus tordues connue sous un nom, dont la signification n'en est pas moins tordue, qu'est "sécularisme". Car l'islam, à l'opposé de ce que ce legs hypocrite a insufflé, et continue d'insuffler de plus belle à nos modernistes, est en soi une doctrine bel et bien séculière, au sens vrai du terme.

Ceci dit et face à cette situation surréaliste du côté occidental d'une part , et face à la bêtise humaine du monde arabo-musulman quant à l'implémentation de l'islam dans une action progressiste de grande envergure, et en vue d'une action de rééquilibrage de la géopolitique universelle, je ne vois pas une d'autre solution pour ce monde que d'adopter la doctrine humaniste comme un credo, qui ne remplace nullement l'islam, mais qui restaure pour l'humanité entière la compréhension originelle de l'Islam en sa qualité de doctrine séculière.

En définitive, ceci ne se fera que grâce au changement du programme socio-éducatif général dans notre monde arabo-musulman d'une manière qui fasse envisager la doctrine humaniste comme base et vecteur visant à restaurer la rationalité/sécularité de l'islam au détriment de la tradition religieuse conservatrice basée sur la transmission machinale du savoir dont ce monde n'a récolté que l'extrémisme contre productif, voire dangereux et meurtrier, d'une part, et la naïveté stupide et suicidaire, d'autre part.

Somme toute, adhérer à l'humanisme à travers des yeux et des esprits éclairés par un islam minimaliste serait le seul remède pour des Musulmans pataugeant dans un océan islamique fabriqué de toutes pièces au point de se noyer, leur permettant de remonter plus facilement à la surface et de se déshabituer de la sale besogne consistant à emprunter le chemin ô combien tortueux voire épineux d'une hypocrisie auto immolatrice pour ensuite emprunter l'unique voie du salut, celle de la renaissance.

Mohamed Hammar