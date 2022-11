Epson Ecotank L4260 : Une imprimante multifonction couleur A3, 3en 1

A la recherche d’une imprimante multifonction couleur, recto verso qui prend en charge l’impression, la numérisation et le copie en format A3, L’Ecotank L4260 est la solution idéale.

Cette imprimante 3 en 1, vous offre non seulement des impressions de haute qualité, comparable à celle de l’impression laser, mais également avec une vitesse d’impression ultra-rapide allant jusqu’à 10.5 pages par minute.

Compact, rapide et économique, l’Ecotank L4260, est livré avec un kit de bouteilles d’encre contenant jusqu’à trois ans d’encre, vous permet non seulement d’imprimer jusqu’à 14000 pages en monochrome et 5200 pages en couleur mais aussi d’économiser 90% sur les coûts d’impression.

Grâce à ses réservoirs d’encre en façade ultra haute capacité et ses bouteilles à détrompeur pour ne plus se tromper de couleur en remplissant le réservoir. Ce modèle est plus compact et simple d’utilisation.

L'imprimante L4260 est équipée de l’application Epson Smart Panel qui vous permet de contrôler votre imprimante à partir de votre appareil connecté. Aussi, Epson Smart Panel vous permet de configurer le Wi-Fi rapidement et facilement, imprimer, numériser et copier des documents et des photos, mais aussi de contrôler et de régler votre imprimante.

Son design innovant et sa connectivité Wi-Fi® et Wi-Fi Direct™, vous permet facilement d’intégrer ce multifonction à votre installation existante et imprimer depuis des appareils mobiles, tablettes et ordinateurs portables5.

Avec une garantie de 3 ans, la L4260 vous offre une plus grande tranquillité d’esprit. Remplissez simplement le formulaire d’enregistrement ci-dessous

www.epson.eu/extended-warranty