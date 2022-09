Le style Bouden, la flambée des prix et la crise des médias : trois grands dossiers en couverture de Leaders Magazine

Comment Najla Bouden a-t-elle pu se maintenir depuis bientôt un an à la Kasbah ? Combien de temps y restera-t-elle encore ? Quel est son mode de fonctionnement au quotidien et quelles sont ses relations avec le président Saïed ?

Taoufik Charfeddine : comment exerce-t-il à la tête du ministère de l’Intérieur ?

Et quel premier bilan dressent les ministres de la Santé, de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et de la Jeunesse et des Sports ? Leaders Magazine vous en livre la réponse dans son numéro du mois d’octobre.

Deux autres grands dossiers, sont également en couverture : l’inflation, la pénurie et l’érosion du pouvoir d’achat, et la crise profonde qui menace les médias. Comment expliquer la flambée des prix ? Quel est le coût réel des produits alimentaires subventionnés ? A combien s’élève le montant de la subvention et comment est-il alloué ? Comment est mesuré l’indice des prix à la consommation ? Et quel rôle entreprend la Banque centrale de Tunisie pour juguler l’inflation ? Chiffres à l’appui, puisés auprès de l’INS et du ministère du Commerce, Leaders éclaire un dossier des plus compliqués qui taraude les Tunisiens.

Les médias se meurent, baissant le rideau, les uns après les autres. Jusqu’à quand peuvent tenir les plus résistants, face à un tarissement continu des recettes publicitaires ? Derrière le mercato des animateurs qui migrent d’un plateau à un autre, mais aussi pour la presse écrite et celle électronique, les perspectives menacent d’éclipse. Un dossier documenté qui nous interpelle tous.

Au sommaire également, un portrait exclusif du nouveau bâtonnier des avocats, Me Hatem Mziou, les chroniques de Riadh Zghal, Habib Touhami Ammar Mahjoubi, Mohamed El Aziz Ben Achour, Abdelaziz Kacem et Slaheddine Dchicha. Un hommage ponctué est également rendu dans ce même numéro de Leaders à Tijani Ketari, premier commandant de la Garde Nationale et Me Brahim Zitouni, un illustre avocat patriote.

Bonne lecture.

Sommaire



Editorial

• S’attaquer aux démons

Par Taoufik Habaieb

Nation

• Lecture apolitique du découpage électoral

Par Habib Touhami

Opinion

• Quelle dynamique sociopolitique pour la nouvelle loi électorale?

Par Riadh Zghal

En couverture

• Najla Bouden : An 1 à la Kasbah

• Taoufik Charfeddine, ministre de l’Intérieur: «L’humain reste profondément ancré en moi»

• Ali Mrabet, ministre de la Santé: Repenser la santé

• Neila Nouira Gongi, ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines: Se battre sur tous les fronts

• Kamel Deguiche, ministre de la Jeunesse et des Sports: Ancrer le sport dans l’entreprise et le quotidien du Tunisien

• Dossier : Inflation, pénurie, pouvoir d’achat...

• Les Tunisiens dans l’angoisse

• Indice des prix à la consommation: Comment est-il mesuré ?

• Caisse générale de compensation: Bouée ou boulet ?

• Rym Kolsi, directeur général de la politique monétaire à la Banque centrale de Tunisie: La Banque centrale veille à ce que l’inflation ne s’installe pas dans la durée

• La consommation et la rareté des matières premières: Comment s’en sortir

Par Majdi Hassen

• Dossier: Les médias dans l’œil du cyclone

Nation

• Me Hatem Mziou: Un nouveau bâtonnier qui met la barre très haut

Tribune

• L’arabe au cœur des humanités

Par Abdelaziz Kacem

Société

• Le passé et le présent dans la conscience des lettrés tunisiens du XIXe siècle

Par Mohamed-El Aziz Ben Achour

• La société romaine était-elle esclavagiste ?

Par Ammar Mahjoubi

• Le Pr Tahar Gallali: Un grand homme de science

• Tijani Ketari: Premier commandant de la Garde nationale

• Me Brahim Zitouni: L’avocat, le patriote

Billet

• Slaheddine Dchicha: Ons Jabeur, la valeureuse