Le Club IEEE INSAT organise le congrès international de IEEE Region 8

Par Samir Hamza, Directeur de l’INSAT - Plus de 250 étudiants et jeunes professionnels appartenant à 40 pays sont attendus à Tunis cette semaine à l’occasion du congrès international de l’association professionnelle internationale, IEEE Region 8 Student and Young Professional (IEEE R8 SYP 2022). Cette 13ème édition est organisée du 3 au 7 août 2022, par IEEE INSAT Student Branch, branche estudiantine de l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT). Elle rassemble les membres de IEEE issus de l’ensemble de la région 8 (Europe, Afrique et Moyen-Orient). L’Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens (IEEE), est une association internationale professionnelle qui a pour objectifs de développer la technologie au profit de l’humanité.

IEEE Region 8 SYP est un congrès se tient tous les deux ans. Il constitue une opportunité pour les membres IEEE de la région 8 de se réunir et d’échanger autour des dernières innovations et découvertes dans le milieu technologique. La dernière édition avait eu lieu il y a deux ans, en ligne seulement, à cause de la pandémie Covid’19. Celle en présentiel remonte à 2018 et avait eu lieu à Porto au Portugal. SYP 2022 sera donc la première édition à se tenir en présentiel après la pandémie, et la première en Afrique depuis 20 ans.

Organisé par le comité d’organisation exclusivement formé par des étudiants de l’INSAT, et en collaboration avec IEEE Region 8 et IEEE Tunisia Section, ce congrès démarre par une cérémonie d’ouverture qui se déroulera le mercredi 3 août 2022 à 16 heures au Théâtre des Régions de la Cité de la Culture pour l’inauguration de cet événement mémorable.

L’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) se veut une école d’ingénieurs de référence et de renommée internationale. Placée sous la tutelle du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique relevant de l’Université de Carthage à Tunis.

L’INSAT compte actuellement 2000 étudiants, 180 enseignants permanents et 100 personnels administratifs et techniques et environ 40 contractuels et vacataires. Il dispense d’un enseignement supérieur ayant pour objet la formation de cadres qualifies et de cadres hautement qualifiés dans les domaines de l’ingénierie et de la technologie pour les secteurs public et privé de la vie économique et de la recherche.

Pas moins de 8500 ingénieurs ont été formés jusqu’aujourd’hui depuis le lancement des cours en 1996 dans 6 spécialités : Génie Logiciel, Réseaux Informatiques et Télécommunication, Informatique Industrielle et Automatique, Instrumentation et Maintenance Industrielle, Chimie Industrielle et la Biologie Industrielle.

L’INSAT compte environ 40 clubs étudiants dans plusieurs disciplines afin de favoriser la transition des étudiants vers le marché du travail. Les activités des Clubs à l’INSAT est nécessaire à l'amélioration, au maintien ou à la promotion des conditions physiques, matérielles, psychologiques, sociales, d'enseignement et d'apprentissage…

Nous agissons pour soutenir la qualité de la formation académique et le développement de conditions propices à la réussite et à l’épanouissement de nos étudiants.

Samir Hamza

Directeur de l'INSAT