La famille sportive de Tunisie Télécom s’agrandit avec Walid Boudhiaf

Nous avons d’un côté Tunisie Télécom l’opérateur national qui depuis plus d’une décennie s’est imposé comme le partenaire officiel du sport et des sportifs tunisiens: du football au tennis en passant par le Volleyball ou encore le Basketball et le Handball …

Et de l’autre Walid Boudhiaf, actuel détenteur du record du monde d’apnée, triple médaillé d’or aux compétitions internationales et vice-champion du monde au CMAS – Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Autant dire que ce partenariat n’était plus qu’une évidence !

Depuis près de 14 ans, ce sportif de haut niveau a fait de sa passion pour le monde marin, bien plus qu’un métier mais une véritable vocation avec pour maîtres mots : persévérance, rigueur, dépassement de soi et engagement … valeurs partagées et valorisées par son nouveau sponsor Tunisie Télécom.

Ses victoires, ses médailles sont perpétuellement dédiées à sa mère patrie même à mille lieux d’ici et ses années d’expérience aquatique ont fait de lui ce parfait ambassadeur du monde marin, participant au fil du temps à éveiller les consciences, quant à l’importance de préserver notre environnement pour les générations futures.

Engageant et engagé, patriote et déterminé, tels sont les traits communs entre ce nouveau duo sponsor / sponsorisé que sont Tunisie Télécom et Walid Boudhiaf et à l’approche des compétitions mondiales (qui rappelons-le débuteront le 1er Août 2022 au Bahamas) ils nous feront rêver, voyager et aimer une discipline que peu connaissaient.

L’apnée sportive pourrait-elle devenir une nouvelle discipline locale grâce à Tunisie Télécom et Walid Boudhiaf ?

Grâce à ce nouveau partenariat avec Walid Boudhiaf, qui trouve dignement sa place parmi la famille sportive de l’opérateur national, Tunisie Télécom continue et affirme son inconditionnel soutien aux athlètes tunisiens, qui brillent de par leurs performances sportives tant au niveau local qu’international et portent haut et fièrement notre drapeau au-delà même de nos frontières permettant ainsi de donner le meilleur exemple de réussite à notre jeunesse tunisienne.

Partenaire officiel du sport, des sportifs et des supporters tunisiens ?

Un seul nom : Tunisie Télécom !