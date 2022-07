Djerba Absolument: un livre de Axel Derriks et Virigine Prevost

L’âme profonde de Djerba, cette « île heureuse », plurielle, reste encore à découvrir. Surtout dans cette diversité de religions, de lieux de culte, d’architecture et de modes de vie. L’âme, c’est aussi l’esprit djerbien : exceptionnel, transmis de génération en génération, en mode d’excellence. La rencontre de deux amoureux de Djerba, Axel Derricks, photographe humaniste, et Virginie Prevost, historienne de l’art et des religions, nous vaut un excellent ouvrage intitulé Djerba Absolument, qui vient de paraître chez Cérès Editions.

L'histoire de l’île se raconte à travers ses multiples communautés si bien intégrées, ses monuments, ses personnages et ses paysages. Dans le quasi-inédit, nous découvrons des facettes édifiantes. Le texte, ciselé, épouse la photo, percutante. Le voyage se déroule comme une revisitation des religions : les musulmans ibadites et malékites, les juifs, les catholiques et les orthodoxes. Ponctué de haltes dans les monuments, il fait visiter au lecteur des lieux merveilleux par leur architecture et leur vocation. De Jamaa El Kebir à Hachene, haut lieu ibadite, en passant par Ghorba et Sidi Brahim de Houmt Souk, nécessairement la Ghriba et Hara Sghira, les églises Saint-Joseph (pour les catholiques) et Saint-Nicolas (pour les orthodoxes) de Houmt Souk, on retrouve toute la symbolique de chaque monument ainsi que les portraits des maîtres des lieux.

Sans s’apparenter à un guide touristique, l’ouvrage propose au bonheur des lecteurs quelques itinéraires de balades dans les différentes zones de l’île. De quoi donner envie de s’y rendre.

«Ce livre nous fait découvrir cet art de vivre ensemble et en paix, malgré les vicissitudes de la vie. Un modèle qui ne peut que nous inspirer», écrit en préface Marcus Cornaro, ambassadeur de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie. Mais, plus encore, il restitue une part de l’âme de Djerba. La poésie des textes et la beauté des photos, soigneusement scénarisés, rendent ce livre agréable à lire.

Djerba Absolument

De Axel Derriks et Virigine Prevost

Cérès Editions, 2022, 128 pages, 49 DT

Disponible aussi sur

www.ceresbookshop.com