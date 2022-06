Mohamed Salah Ben Ammar : Justice et Politique peuvent-elles faire bon ménage ?

« Entre la politique et la justice, toute intelligence est corruptrice, tout contact est pestilentiel » François Guizot

D’aucuns se réjouissent encore du limogeage par le président de la république de 57 magistrats. Il a dans un discours médiatisé aligné les deux douzaines de griefs qui leur sont reprochés. Ils vont de la consommation d’alcool à la complicité avec les terroristes en passant par l’adultère ! Évidemment l’accusation de corruption et de laxisme serait la motivation principale. En démocratie, les 57 personnes dont les noms ont été publiés dans le JORT sont toutes innocentes jusqu’à preuve du contraire. En la circonstance ce principe essentiel a-t-il été respecté ? « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent » Voltaire dans Zadig a-t-il un sens pour nous ?

Pour l’opinion publique la présomption d’innocence (toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement démontrée) est synonyme de laxisme. En revanche « poursuivi par la clameur publique, le fautif rattrapé, brièvement interrogé, doit être aussitôt pendu haut et court » lui parle plus. Les populistes le savent.

Pas un secteur n’est épargné par la corruption dans notre pays. Chacun de nous connaît les multiples travers et les personnes qui pervertissent le secteur où il exerce son art. Comme l’a dit un célèbre journaliste le président n’aurait pas été juriste mais journaliste, il aurait limogé 100 journalistes et fermé 50 médias, il aurait été médecin, il aurait sanctionné 100 médecins et fermé 30 cliniques, il aurait été architecte, banquier ou enseignant ou même maçon ou restaurateur ou encore épicier, peu importe le secteur le résultat aurait été le même. Le mal est généralisé. Dans chaque secteur le passif est effrayant, mais la frontière entre la rumeur, le règlement de compte et la réalité est floue. Faire tomber des têtes plait et excite la foule mais n’est pas sans conséquences. Les coups de menton peuvent faire illusion mais en réalité ils sont un aveu d’impuissance.

Depuis l’indépendance tous les régimes ont eu recours à ces méthodes pour punir les opposants. Notre vie politique n’en est pas sortie grandie. Le vide imposé pendant 50 ans a généré 238 partis et un chaos politique qui nous fait tant de mal aujourd’hui.

Les maux de notre société sont multiples, ils sont devenus chroniques et plus grave systémiques. Seul un esprit mal intentionné en contesterait l’ampleur. La corruption, la contrebande, la spéculation et…l'évasion fiscale ? Reconnaissons au président le mérite d’avoir dit tout haut ce que tout le monde savait depuis des années. Malheureusement, il a sciemment omis une bonne partie de la vérité. Il n’aborde jamais les maux de certains secteurs. Il a stigmatisé des catégories sociales et sanctifié d’autres. Alors que n’importe quel jeune entrepreneur peut en 5 minutes énumérer ce qui est pudiquement qualifié de « difficultés » administratives, bancaires, d’incompétences, de manque de productivité, de vol…Le président n'en parle jamais, tout serait de la faute de la petite minorité qui détient le pouvoir !

S’en prendre d’abord aux plus puissants est éthique. Lutter contre l’impunité d’un responsable quel qu’en soit le titre doit devenir la règle. Considérer qu’une fonction administrative est une rente à vie et qu’un poste est immuable, c’est une source majeure des dysfonctionnements dans notre pays. Cette approche tendancieuse et déséquilibrée a fait tant de mal. Traîner dans la boue l’honneur de femmes et d’hommes supposés, par principe, innocents, est inacceptable.

Dénoncer, limoger, emprisonner est-ce la bonne méthode ?

Dès le 25 juillet 2022 nous nous sommes divisés entre partisans et adversaires des mesures prises par le président, pourtant nous étions d’accord sur le diagnostic et la nécessité d’agir. Pourtant la manipulation était évidente. La suite donnée aux dossiers en est la preuve. La suite n’a été qu’improvisation, errements, erreurs et indécision.

C’est très regrettable car la moindre insinuation du président et quel qu’en soit la forme, politise le sujet irrémédiablement et il le sait.

Les emportements médiatisés du président exaspèrent les uns mais le plus grave est qu’ils font du mal, beaucoup de mal aux objectifs que l’on souhaite atteindre. La politique prend le pas sur le reste. Pour ou contre n’est pas une option. Sur certains sujets, fédérer est le patriotisme. L’impréparation et le théâtralisme des scènes décrédibilisent la démarche, ils autorisent la polémique politicienne. Pourtant les sujets évoqués sont d’une telle importance pour l’avenir de notre pays qu’ils n’autorisent aucune polémique. Un art en politique qui n’est pas à la portée de tous.

Toujours face à un ministre muet, jamais devant la presse, sans contradicteur, avec toujours des allusions lourdes mais jamais de données précises, après la fameuse musique désormais célèbre, un discours non structuré est initié par le président, des redites, deux ou trois fois, des jeux de mots douteux, des références historiques ou religieuses hasardeuses, des citations issues d’une littérature oubliée depuis le lycée, le tout décliné dans un arabe littéraire pompeux d’une pauvreté affligeante. La fréquence même de ces emportements présidentiels, tout, absolument tout témoigne d’une impréparation. Ils se limitent aux invectives, dénonciations et menaces.

Qu’il s’agisse de droit, d’agriculture, de finances, d’économie, de commerce, de relations étrangères et même d’épidémiologie. Sur chaque thématique abordée, les experts du domaine disent de façon quasi-unanime que l’approche a été superflue, hasardeuse et même fausse. Dès lors, aborder les problèmes qui gangrènent notre société, à tort et à travers, fait penser que la démarche répond à un agenda politicien plus qu’à une réelle volonté de traiter le problème. Actuellement dans un réflexe Pavlovien beaucoup de citoyens n’écoutent plus, ils se préservent et ce même s’ils sont convaincus de l’importance du sujet.

L’audace et la supposée sincérité de l’homme n’autorisent pas tout. Rien de plus facile que de désigner des boucs émissaires, rien de plus facile que de stigmatiser les puissants, l’élite, les riches et les experts, bien plus difficile est un traitement structuré des énormes défis que nous affrontons.

La justice manque de moyens humains et matériels, l’informatisation tarde à se mettre en place. Un juge qui n’a même pas de bureau, qui doit travailler les dossiers chez lui, qui doit traiter des dizaines d’affaires lors d’une seule journée avec parfois des textes de lois non actualisés…Le justiciable ne voit que le retard pris par son affaire et a du mal à réaliser que les retards pris ne sont pas obligatoirement volontaires.

Hier encore le président a visité la cité olympique et la piscine municipale de la place Pasteur…elles sont à l'abandon, c'est révoltant. Il est facile de désigner des « supposés » pourris sans préciser qui ils sont. Mais l’État a-t-il octroyé les moyens nécessaires à leur entretien ? Il en est de même pour les hôpitaux, les transports en commun, les maisons de jeunes…La démotivation des agents naît entre autres de l’insuffisance de moyens, le cercle vicieux enclenché par la désorganisation et l’insuffisance des moyens a un impact énorme sur l’engagement des acteurs, de l’ouvrier au directeur. Il ne s’agit pas de justifier les écarts mais désigner des coupables « fantômes » est dommageable.

La fonction place un président au-dessus de la mêlé. La moindre velléité d’intimidation de sa part est une grave atteinte aux libertés. Tout le monde ne peut pas avoir l’aisance verbale de Bourguiba. La parole d’un président doit être rare, pondérée, chaque mot doit être mot pesé. Un président fraîchement élu sans aucun passé militant devrait consacrer tous ses efforts à rassembler, fédérer, faire rêver autour d’un projet. S’en prendre à ses contradicteurs en des termes blessants donne l’illusion d’un avantage mais outre le fait qu'il est de très courte durée il est dommageable pour le pays.

Pr Mohamed Salah Ben Ammar MD - MBA