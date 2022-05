Du Cap-Vert, au Cap Bon, Élisabeth Moreno part à la conquête des électeurs français de Tunisie

Vive concurrence pour arracher le siège de député à l’Assemblée nationale française dans la 9e circonscription des Français de l’étranger qui comprend notamment le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, et le Mali. Vingt-deux candidats sont en lice, parmi eux, Élisabeth Moreno, investie par Emanuel Macron, ministre délégué sortante auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. Franco-Capverdienne, juriste et économiste, elle rejoindra France Telecom, entrant ainsi dans l’univers des technologies de l’information et occupera de hautes positions au sein de grandes compagnies (Dell et Lenovo), avant d’être nommée présidente de HP pour l’Afrique.(Biographie)

De son Cap-Vert natal, Elisabeth Moreno ambitionne de mettre un jalon au Cap Bon en Tunisie, la pointe la plus proche de l’Europe. L’investiture par Macron est précieuse, mais la bataille sera rude, surtout avec l’engagement d’un compétiteur franco-tunisien, Karim Ben Cheikh, investi par la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), en accord de partis de la gauche, conduit par Jean-Luc Mélenchon. Diplomate de carrière, Karim a été en poste notamment à Washington DC et jusqu’à tout récemment consul général de France à Beyrouth. Redoutable, Ben Cheikh ne manque pas d'atout dans sa Tunisie natale. Par candidats interposés, le duel Mélenchon – Macron s’annonce fort animé. "De l'artiellerie lourde lancée par la Macronie pour conserver cette circonscription" commentent des analystes.

Les Français de Tunisie inscrits sur le registre électoral sont au nombre de 17.183. Lors des dernières élections présidentielles, le nombre des votants a été de 7120, au deuxième tour (soit un taux de participation de 41%). Macron l’a emporté sur Marine Le Pen, avec 6243 voix (90,31%). Mais, au premier tour, la bataille était bien serrée avec Mélenchon. Macron est classé premier avec 3183 voix (46,06%), suivi immédiatement par Mélenchon, avec 2599 voix (37,61%). Les élections se dérouleront en 1er tour le 5 juin 2022, alors que le 2ème tour aura lieu 19 juin 2022. Les Français à l’étranger peuvent voter par internet, du 27 mai au 1er juin, pour le 1er tour et du 10 au 15 juin pour le deuxième tour.

Elisabeth Moreno avance en Tunisie sur un terrain guère acquis d’avance, mais elle entend faire jouer pleinement ses propres qualités et le soutien d’Emanuel Macron. Arrivée en France avec ses parents en 1976, installés à Belleville, quartier populaire de Paris, elle s’échinera à incarner une réussite d’intégration, tout en conservant sa fibre africaine, et s’engageant dans la société civile. Repérée par Macron, il la fera entrer dans le gouvernement de Jean Castex, en 2020 et comptera sur elle à présent pour arracher un siège précieux à l’Assemblée et y jouer un rôle actif.