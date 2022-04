BH Bank poursuit son plan de développement avec confiance et détermination : 137,8 MD de résultat consolidé (+88,6%)

Remarquable performance de la BH Bank qui remonte en force. Transformation en profondeur, résultats en nette croissance (+88,6%) et une nouvelle dynamique interne, orientée clients. Avec l'appui de son conseil d'administration, et l'adhésion des équipes, Hichem Rebai, directeur général, a su conduire la nouvelle stratégie de relance. L'Assemblée Générale Ordinaire de la BH Bank, tenue à distance le vendredi 29 avril 2022 au siège de la Banque, conformément à la décision du Conseil d’Administration du 24 mars 2022, a approuvé les Etats Financiers et les résultats afférents à l’exercice 2021. Le résultat consolidé a enregistré une évolution de 88,6 % pour atteindre 137,8 MD. L’Assemblée Général a fixé le montant du dividende à distribuer aux actionnaires à 0,950 DT par action. Les actionnaires préalablement inscrits à une plateforme en ligne sur le site de la banque ont pu participer aux travaux, interagir en temps réel avec le Bureau de l’AGO et voter par correspondance.

Lors de l’ouverture de l’AGO, M. Mohamed Salah CHEBBI EL AHSSEN, Président du Conseil d’Administration, a précisé qu’en dépit d’une conjoncture nationale et internationale difficile et aggravée par la pandémie COVID 19, la Banque a continué à développer ses activités tout en achevant sa phase de restructuration par la finalisation de tous les projets y afférents dont notamment la mise à niveau du capital humain et le développement des compétences, le développement du système d’information, la mise en œuvre de la Stratégie digitale et la dynamisation du réseau.

Il a ajouté que malgré les circonstances économiques,la BH Banka réussi à réaliser un résultat net consolidé bénéficiaire de 137,8 millions de dinars soit une évolution de 88,6 %.

A la fin de son intervention, M. EL AHSSEN a souligné qu’il est confiant du soutien des actionnaires, de la détermination de la Direction Générale et de l’adhésion et dévouement de tout le personnel de la Banque pour relever et consolider les performances réalisées par le Groupe BH.

Prenant la parole, Hichem Rebai, Directeur Général, a indiqué que l’année 2021 s’est soldée, non sans difficultés inhérentes au contexte, par des réalisations pertinentes et des avancées confirmées en lien avec plusieurs thématiques notamment la collecte de l’Epargne, le Recouvrement commercial et amiable, la conformité, le digital, l’infrastructure logistique et informatique, le Contrôle, les Ressources Humaines,l’accompagnement des clients et L’activité de marché.

Il a ajouté que face à des circonstances exceptionnelles à plus d’un égard, la banque a fait preuve d’une résilience de son mode de fonctionnement et d’une capacité de réajuster son dispositif opérationnel en fonction d’un ensemble de contraintes inédites imposées par une crise sanitaire sans précèdent et un contexte économique des plus hostiles.

En ce qui concerne l’activité de la BH Bank, l’exercice 2021 a été clôturé par une évolution des ressources de la clientèle de 7,6% (+548 MD) grâce à un flux additionnel de 119 MD des dépôts à vue et surtout des dépôts d'épargne qui ont progressé de 14,5% (+359 MD), une performance rééditée après celle enregistrée en 2020 de +15,4% (soit +331,8 MD).

La BH Bank fait ainsi figure d’un acteur majeur et incontournable sur le marché national de mobilisation de l'épargne.

Il a ajouté qu’au titre de l’année 2021, la banque a poursuivi sa contribution dans le financement de l’économie dont l’encours brut s’élève à 11362 MD.

Le PNB de 2021(+12,4%) a été pour la deuxième année consécutive tiré par une nette amélioration du rendement marginal des crédits et des opérations de marché et une contribution substantielle des commissions.

Les frais généraux évoluant à 17,1% ont été impactés en 2021 par une augmentation de la masse salariale de (+20,6%).

L’effet combiné d’un RBE passant à fin 2021 à 370,3 MD et un CNR qui s’est fléchi à 111 pb après un effort de provisionnement exceptionnel et non récurrent en 2020 sur créances clientèles atteignant 152Pb, le résultat de l’exercice 2021 est passé à 134,7 MD soit une croissance 84,7% et ce, en tenant compte de la contribution de la banque au don national de 18MD.

Le résultat consolidé se situant à 137,8 MD est pour la première fois supérieur au résultat individuel.

Un pilotage adaptédes risques

L’effet de ciseau positif d’une maîtrise des engagements et l’amélioration des fonds propres par les résultats reportés a permis à la banque de hisser sensiblement ses ratios de structure à des niveaux assez sécurisants, un Tier one de (10,78%), bienau-dessus des exigences réglementaires (de 7%), et un ratio de solvabilité globale de 14,05 %.

L’animation et l’efficacité du dispositif commercial pour la mobilisation des ressources ont procuré à la banque une situation de liquidité assez confortable et des ratios LCR (123,5%) et LTD (115,93%) bien conformes aux normes réglementaires.

La politique mieux adaptée de prise d’engagement et l’efficacité du dispositif de recouvrement amiable et commercial ont permis de contenir le taux de couverture des créances classées à 71,3%.

Le déploiement avec succès du dispositif de la collecte et de déclarations liées aux risques opérationnels permettra depiloter le fonctionnement des circuits et processusde manière à en assurer l’efficacité et la sécurité outre la gestion proactive des anomalies.

Les préparatifs pour asseoir les préalables à l'adoption des normes comptables internationale IFRS et notamment IFRS.9 avancent selon un rythme satisfaisant. Ces derniers s'articulent autour des éléments nécessaires au modèle de dépréciation des actifs financiers nécessaires à la reconnaissance des pertes de crédit attendues.

Un dispositif opérationnel efficace au service des clients

L’année 2021 a été marquée par le déploiement d’un dispositif opérationnel en lien avec les activités à l’international où les flux, les domiciliations des opérations de commerce extérieur et les opérations de marchés y associées constituent de vrais moteurs de croissance.

Forte de son niveau de maîtrise des opérations et métiers orientés à l’international, la BH Bank ambitionne de renforcer en permanence son offre au bénéfice de ses clients en leurs proposant des solutions innovantes, adaptées et uniformisées outre un accompagnement nécessaire à l’optimisation de leurs flux. Le produit (e-Trade) de banque à distance dédié aux opérations de commerce extérieur est trèsapprécié par nos clients depuis plus d'un anen leuroffrant sécurité, traçabilité, fonctionnalité et instantanéité.

Le Directeur Général a préciséégalement, que la BH Bank continue à prêter une attention particulière à tous les segments de clientèle. Les Tunisiens expatriés ou résidents à l’étranger en font partie intégrante et s’inscrivent pleinement dans le contour de son axe stratégique de Satisfaction-Client.

Nous œuvrons sans cesse, a -t-il rappelé, pour répondre à leurs besoins spécifiques et tâcherons de toucher cette cible via une structure: Private and Investment Banking constituée des différents métiers concernés à même de déployer des canaux innovants et interactifs avec cette catégorie de clientèle très exigeante et très attachée à la Tunisie permettant de les accompagner dans des projets personnels ou professionnels.

Satisfaction client et innovation: un objectif majeur et un enjeu permanent

L'activité de la banque est aujourd'hui un métier qui se transforme au rythme de tous les éléments impactant son écosystème. Un métier qui repose fortement sur l'apprentissage, le cumul de connaissance et de plus en plus sur la puissance procurée par la gestion de data et les contraintes imposées par l’impératif de satisfaction-client.

Après une première avancée vers la digitalisation de nos moyens de paiement via la cardless, lasolution BH MPAY est en passe d’évoluer vers la mise en exploitation des wallets.

Aujourd'hui un levier avéré de création de richesse et un vecteur irréversible pour l'amélioration de l'expérience client, la BH Bank continuera à s'efforcer pour accélérer sereinement son rythme d'avancement dans ce périmètre avec rigueur et détermination.

Consciente que les activités (d'aujourd'hui et de demain) de la banque s'apparentent plutôt à celles d'une Industrie, la BH Bank retient la variante INNOVATION comme essentielle et ambitionne d'entrer de plain-pied dans cette dynamique qui mettra la connaissance digitaleau centre de sa stratégie. Pour ce faire, la BH Bank crée son Espace d’innovation, de développement et de créativité qui va réunir les conditions nécessairespour:

(i) Permettre aux talents internes de la BH Bank de s'épanouir et développer l’esprit d'initiative et la culture de l'excellence au bénéfice de la transformation digitale (ii) S'ouvrir sur l'écosystème et attirer les compétences cibles dans les domaines de la recherche et l'innovation notamment dans les services financiers et l'Immobilier.

Et (iii) Contribuer à faire émerger et réussir des start-up porteuses d'idées nouvelles et /ou à fort potentiel.

La Responsabilité sociétale: une œuvre continue alliant engagement et pertinence

La BH Bank se propose d'être la Banque de référence connue pour sa proximité avec ses clients, engagée pour bien les servir et responsable vis à vis de son environnement et ses partenaires.

La participation active aux journées de l’Ecoconstruction et l’Innovation, la poursuite de actions d’acquisition des concentrateurs d'oxygène et de mammographies pour le compte des unités hospitalières, la prise en charge de travaux de réhabilitation et de maintenance de plusieurs établissements Scolaires, le financement de la femme, le soutien des sports individuels, l’appui à la microfinance, sont autant d’exemples qui font écho avec notre raison d’être et qui riment avec notre détermination pour une contribution active à la relance d’une Economie Responsable, Ecologique et Inclusive.

Le Directeur Général a enfin rappelé que l’ambition de la BH Bank est de continuer à œuvrer pour confirmer la trajectoire de ses résultats de manière à créer davantage de valeur au bénéfice de ceux qui continuent à lui faire confiance.

La transformation digitale, un processus irréversible sur la voie de la performance, fait pour la BH Bank office de parfaite rampe de lancement pour son plan de développement.

Notre détermination a-t-il conclu reste immuable pour déployer progressivement les conditions d'un bien-être social qui favorise le mérite et la performance et consolide la cohésion des équipes autour d'un projet d'Entreprise axé sur la protection des intérêts des diverses parties prenantes.

Fière de son vécu de 48 ans, la BH Bank porte l’énergie d’un partenaire engagé. Elle incarne une volonté aussi forte que les attentes de ses clients et les exigences de son marché.