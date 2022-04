Dr Habib Toumi: Le médecin, le sportif et le dirigeant du Lions Club

Par Maher Sellami - Dr Habib Toumi, grande figure de Sfax et éminent gynécologue-obstétricien et chirurgien, s’est éteint vendredi 18 février 2022. Après avoir terminé brillamment ses études à la faculté de Médecine de Montpellier, il se presse de regagner son pays natal en 1956 en compagnie de sa jeune épouse, Liliane, elle aussi fraîchement diplômée de ladite faculté. A l’orée de l’indépendance, la Tunisie était à construire et manquait de tout. Le pays a commencé à se construire grâce à une élite nouvelle, parmi laquelle figurent Dr Toumi et quelques-uns de ses compatriotes formés dans la France métropolitaine, à l’instar des regrettés Drs Mustapha Fourati, Hassouna Marrakchi, Mohamed Guetat, Mustapha Krichène, Tahar Fakhfakh et tant d’autres.

C'est à l’hôpital de Sfax que le long parcours du Dr Toumi a commencé, où il a été attentivement supervisé par Dr Mohamed Guetat. C’est là où il avait exercé son métier et apporté sa pierre à l’édifice.

Il passait de longues journées à diagnostiquer, traiter, opérer, soulager, soigner et sauver des vies de nombreux patients avec un immense engagement et un grand dévouement dans des conditions pas toujours faciles à vivre au quotidien, et encore moins confortables, surtout avec les situations d’urgence fréquentes, le flux journalier ininterrompu des patients et les ressources qui manquent.

C’est avec ce même engagement et la même énergie qu’il a pris part au contingent tunisien envoyé au Congo après le départ des troupes belges en juin 1960, et ce, dans la cadre de la mission médicale et militaire onusienne décrétée par le Conseil de sécurité visant à assurer la sécurité et rétablir la paix dans ce pays qui avait sombré dans un climat de terreur et une violence meurtrière ayant dégénéré en guerre civile.

De retour en Tunisie, Dr Toumi a souhaité vivre une nouvelle expérience de la médecine en libre pratique. C’est avec son épouse qu’ils ont procédé à l’ouverture d’une clinique médicale consacrée à la pratique de la médecine, la chirurgie générale et la gynécologie. Face à la rareté des ressources humaines en santé, telles qu’infirmiers, aides-soignants et sages-femmes, les Toumi ont également dispensé une formation sur le tas au profit des personnes travaillant à la clinique. Avec la création de l’Ecole de santé de Sfax, les Toumi ont été chargés de l’enseignement, de la formation et l’encadrement des futurs infirmiers et cadres de la santé afin de répondre aux besoins des hôpitaux dans tout le sud tunisien. D’excellentes générations ont été ainsi formées et possédaient les qualifications requises pour exercer leur profession de prodiguer les soins et l’assistance nécessaires aux malades.

D’autres actions majeures sont à porter à son actif, à savoir sa contribution énergique aux campagnes de vaccination et à la mise en œuvre, dès 1966, du programme de planning familial.

Le tennisman

Sportif, passionné de tennis, Dr Habib Toumi était membre actif et joueur assidu du Tennis Club de Sfax, créé en 1924, alors présidé par le pharmacien Hassen Camoun. Lorsque Si Hassen se décidera à repartir pour la France ouvrir son officine à Paris, en 1970, c’est le Dr Toumi qui sera élu pour lui succéder. Son mandat se poursuivra quinze ans durant jusqu’en 1985. Il sera marqué par l’ouverture du club à de nouveaux adhérents tunisiens, notamment des jeunes, la promotion de cette discipline sportive, et la préparation de nouveaux champions.

Un illustre Lions

Très actif au sein de la société civile et engagé dans l’action sociale, Dr Habib Toumi rejoindra le Lions Club International qui venait de s’implanter en Tunisie en 1968 et de créer un club à Sfax. Il en deviendra président. Et c’est avec des gestes de cœur et beaucoup d’amour qu’il a contribué en son sein à mettre en œuvre de nombreuses œuvres sociales, notamment dans les domaines de l’environnement, de la santé et de l’enseignement et au profit des handicapés et nécessiteux. Son bénévolat, son travail acharné, sa persévérance et son engagement au sein du Lions Club Tunisie District 414 ont été couronnés par son élection en tant que Gouverneur pour les années 2002 et 2003 durant lesquelles il a œuvré très efficacement à la réalisation de nombreux actions et projets sociaux et humanitaires. C’est ce qui lui vaudra l’obtention de la distinction Melvin Jones, qui est la plus prestigieuse et la plus honorifique des récompenses décernées par le Lions Club International.

Médecin, dirigeant sportif et de l’action sociale, Dr Habib Toumi a toujours été un cœur généreux, un esprit inventif, et un large sourire, réconfortant, encourageant, inspirant. Il nous lègue une référence utile et laisse une empreinte indélébile.

Maher Sellami