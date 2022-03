La dette mondiale a atteint le niveau record de 296 000 milliards de dollars et pourrait limiter les hausses de taux

La pandémie mondiale a provoqué la plus forte poussée de la dette depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, selon l'Institute of International Finance (IIF), la dette mondiale a augmenté de 16 % pour atteindre 296 000 milliards de dollars entre le T3 2019 et le T3 2021 (graphique 1), ce qui la porte à plus de 350 % du PIB mondial. Un soutien monétaire et fiscal sans précédent a augmenté l'offre et la demande de dette, alors que le monde était frappé par une crise sanitaire mondiale et une profonde récession. Les niveaux d'endettement étaient déjà élevés avant la pandémie, mais les responsables politiques doivent maintenant naviguer dans un monde où les niveaux d'endettement public et privé atteignent des sommets, où de nouvelles mutations virales se produisent et où l'inflation augmente...

Graphique 1: Niveau d'endettement mondial

(USD trillion)

Sources: IIF, QNB analysis

L'augmentation de la dette a été largement répartie entre la dette publique et privée, la dette intérieure et extérieure, et dans la plupart des pays. Toutefois, plus de 70 % de la dette mondiale est émise par le secteur privé et cette dernière a augmenté plus lentement que la dette du secteur public (graphique 2). Il convient également de noter que la dette du secteur public a augmenté plus rapidement dans les marchés émergents (ME) que dans les marchés matures (MM).

Cette semaine, nous nous penchons sur les facteurs qui déterminent la dette privée, la dette publique du MM et la dette publique des ME, car ils ont des implications différentes pour la stabilité financière et la croissance économique avec la hausse des taux d'intérêt.

De prime abord, la dette du secteur privé a augmenté de 25 000 milliards d'USD (14 %) au cours des deux dernières années (graphique 2). Les entreprises et les ménages ont eu besoin de l'aide de l'État pour faire face à une réduction brutale, mais dans la plupart des cas, temporaire de leurs recettes et de leurs revenus. En conséquence, un soutien fiscal et monétaire massif a été nécessaire. Le soutien budgétaire direct a pris la forme de subventions, de garanties, de chèques de relance, de plans d'arrêt de travail et d'allocations de chômage. Quant au soutien monétaire, il a pris la forme de réductions des taux d'intérêt, d'achats d'actifs et d'une abstention réglementaire pour soutenir l'offre de crédit par les banques. Ce vaste soutien a permis aux entreprises et aux ménages de survivre, puis de se remettre rapidement de la pandémie dans la plupart des cas. En effet, la majorité du secteur privé devrait être en mesure d'assurer le service de la charge de la dette accrue, grâce à la hausse des recettes et des revenus à mesure que la reprise se poursuit, même si les taux d'intérêt augmentent. Toutefois, certains licenciements, faillites et restructurations de dettes sont inévitables, notamment dans les secteurs qui ont le plus souffert de la pandémie, comme l'industrie internationale du voyage et du tourisme.

Graphique 2: Niveau d'endettement mondial

(USD trillion)

Sources: IIF, QNB analysis

Ensuite, la dette du secteur public en MM a connu une hausse plus importante que celle du secteur privé, soit une augmentation de 10 000 milliards de dollars (20 %) au cours des deux dernières années. Ce n'est pas une surprise puisqu'il s'agit de l'autre côté de la balance du soutien fiscal apporté aux entreprises et aux ménages. En effet, une politique monétaire exceptionnelle a fait chuter les coûts d'emprunt des gouvernements à des niveaux records, rendant attractifs les dépenses et les soutiens publics financés par la dette. La plupart des gouvernements du MM empruntent à long terme et ont un montant relativement modeste de dette à financer à court terme. Toutefois, la hausse des taux d'intérêt, et donc des coûts du service de la dette, peut encore contraindre les gouvernements du MM à réduire les dépenses et les investissements, ce qui aura pour effet de freiner la croissance du PIB.

In fine, la dette du secteur public dans les pays émergents a connu une hausse plus importante que celle des pays développés, soit une augmentation de 6 000 milliards de dollars (34 %) au cours des deux dernières années. En effet, certains ME sont particulièrement vulnérables au risque d'arrêt soudain des flux de capitaux entraînant une crise monétaire. Les pays qui ont une dette considérable en devises étrangères, des taux de change surévalués et des systèmes financiers fragiles sont particulièrement vulnérables. Heureusement, la majorité des émissions de dette des pays émergents au cours des deux dernières années, voire de la dernière décennie, ont été effectuées en monnaie locale plutôt qu'en devises étrangères. Cependant, les pays émergents restent vulnérables à la hausse des taux d'intérêt en dollars, alors que la Fed se concentre naturellement sur les conditions intérieures de l'économie américaine lorsqu'elle prend ses décisions. Par conséquent, la Fed peut augmenter les taux d'intérêt au bon rythme pour les États-Unis, mais trop rapidement pour certains pays émergents et déclencher involontairement des crises monétaires dans les pays émergents les plus vulnérables.

Le resserrement de la politique monétaire et des conditions financières est nécessaire pour éviter que les anticipations d'inflation ne se désactivent en réponse à l'inflation la plus élevée depuis les années 1990 dans de nombreux pays. Toutefois, la réduction du rythme des achats d'actifs et la hausse des taux d'intérêt exerceront une pression considérable sur les emprunteurs et constituent un risque pour la stabilité financière, compte tenu des niveaux record de la dette mondiale.

Nous estimons que, les gouvernements des pays émergents sont les plus exposés à la hausse des taux d'intérêt, qui peut provoquer un arrêt brutal des flux de capitaux et des crises monétaires dans les pays émergents les plus vulnérables. Les gouvernements du MM trouveront également la hausse des taux d'intérêt inconfortable, mais la douleur sera concentrée sur la nécessité d'une austérité budgétaire. La majorité du secteur privé du MM devrait être en mesure de s'accommoder de la hausse des taux d'intérêt, mais trouvera l'austérité budgétaire inconfortable et une restructuration de la dette sera nécessaire dans certains secteurs. Par exemple, de nombreuses entreprises de services dans les centres-villes auront des difficultés car de nombreux employés de bureau continueront à passer plus de temps à travailler à domicile dans le cadre de la "nouvelle normalité" qui se développe au fur et à mesure que la pandémie régresse.

Nous nous attendons à une certaine volatilité sur les marchés financiers et à ce que les pays, les entreprises et les ménages les plus vulnérables ne remboursent pas leur dette lorsque les taux d'intérêt augmenteront. Toutefois, une crise financière mondiale de grande ampleur est peu probable, car la majorité des emprunteurs sont dans une position suffisamment solide pour faire face à la hausse des coûts du service de la dette. Cela dit, la hausse des taux d'intérêt et l'austérité budgétaire seront de puissants obstacles à la croissance. Ainsi, nous prévoyons un ralentissement de la croissance du PIB mondial en 2022 et 2023, après la reprise rapide de 2021.

Avertissement : Les informations contenues dans cette publication ("Informations") ont été préparées par la Qatar National Bank (Q.P.S.C.) ("QNB"), ce qui inclut ses succursales et ses sociétés affiliées. Les informations sont considérées comme fiables et ont été obtenues à partir de sources réputées fiables ; toutefois, QNB ne donne aucune garantie, représentation ou assurance de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations et ne peut être tenue responsable de quelque manière que ce soit (y compris en cas de négligence) de toute erreur ou omission dans les informations. QNB rejette expressément toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier en ce qui concerne les informations. Tous les hyperliens vers des sites Web de tiers sont fournis uniquement pour la commodité du lecteur et QNB ne cautionne pas le contenu de ces sites Web, n'en est pas responsable et n'offre au lecteur aucune confiance quant à l'exactitude ou aux contrôles de sécurité de ces sites Web. QNB n'agit pas en tant que conseiller financier, consultant ou fiduciaire en ce qui concerne l'information et ne fournit pas de conseils en matière d'investissement, de droit, de fiscalité ou de comptabilité. Les Informations présentées sont de nature générale : elles ne constituent pas un conseil, une offre, une promotion, une sollicitation ou une recommandation concernant les informations ou les produits présentés dans cette publication. Cette publication est fournie uniquement sur la base d'une évaluation indépendante de l'information par le destinataire, à ses seuls risques et responsabilités. Elle ne doit pas être utilisée pour prendre une décision d'investissement. QNB recommande au destinataire d'obtenir des conseils en matière d'investissement, de droit, de fiscalité ou de comptabilité auprès de conseillers professionnels indépendants avant de prendre toute décision d'investissement. Toutes les opinions exprimées dans cette publication sont celles de l'auteur à la date de publication. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions de QNB qui se réserve le droit de modifier toute information à tout moment et sans préavis. QNB, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, ses représentants ou ses agents n'assument aucune responsabilité pour les pertes, les blessures, les dommages ou les dépenses qui peuvent résulter ou être liés de quelque façon que ce soit à la confiance accordée par toute personne à l'information. La publication est distribuée à titre complémentaire et ne peut être distribuée, modifiée, publiée, réaffichée, réutilisée, vendue, transmise ou reproduite en tout ou en partie sans l'autorisation de QNB. A la connaissance de QNB, les Informations n'ont pas été examinées par la Banque centrale du Qatar, l'Autorité des marchés financiers du Qatar ou toute autre autorité gouvernementale, quasi-gouvernementale, réglementaire ou consultative, que ce soit au Qatar ou en dehors, et aucune approbation n'a été sollicitée ou reçue par QNB concernant les Informations.