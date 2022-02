Epson lance une nouvelle imprimante étiquettes sans liner pour les secteurs de la vente alimentaire ou de la restauration

Imprimante étiquettes sans liner pour points de vente électroniques (ePOS), écologique et facile à intégrer pour vente à emporter ou service de livraisons du secteur de la vente de produits alimentaires.

Leader mondial des imprimantes d’étiquettes et de tickets, Epson a lancé sa toute dernière imprimante pour ePOS destinée au marché de la restauration à emporter, du click-and-collect ou de la livraison.

L’imprimante TM-L100 est une imprimante étiquettes très compacte, sans liner, offrant une intégration complète et facile des ePOS sous iOS, Android et Java avec les systèmes POS déjà en place chez les utilisateurs. L’imprimante offre une connectivité Bluetooth avec une fonctionnalité de synchronisation et de charge rapide. Il est ainsi rapide et facile pour les utilisateurs de synchroniser leurs appareils avec les systèmes de flux de travail existants. Les appareils, tels que les tablettes, fonctionneront désormais plus efficacement, de façon plus productive, avec moins d’erreurs et des délais d’exécution plus rapides lors de la production d’étiquettes.

De plus, cette nouvelle imprimante écologique n’engendre pas de déchets plastiques car le média est dépourvu de support liner, ce qui la rend par ailleurs plus rapide. L’utilisation d’une imprimante étiquettes réduit les erreurs associées aux informations manuscrites telles que le nom du client, l’adresse de livraison et le contenu des aliments. Tout est affiché lisiblement.

L’imprimante sans liner prend en charge une large gamme de supports sans plastique, y compris les étiquettes semi-permanentes épaisses et hautement adhésives. 1. Une autre caractéristique environnementale est la fonction avancée de réduction du papier d’Epson, qui réduit considérablement la consommation de papier et le gaspillage.

Hervé Thevenin, chef de produit chez Epson Europe, déclare:

« La nouvelle TM-L100 est conçue pour aider les prestataires du secteur alimentaire utilisant la vente à emporter, le click-and-collect et la livraison, à travailler plus efficacement en leur faisant gagner du temps. Elle offre en outre l’avantage d’utiliser des étiquettes écologiques dépourvues de plastique. Les étiquettes sans liner améliorent les flux de travail opérationnels, car elles suppriment la nécessité de décoller les étiquettes et d’écrire sur elles, des opérations chronophages et sources d’erreurs. La TM-L100 imprime des étiquettes claires et lisibles. Elle peut en outre contenir toute une liste d’informations utiles telles que les coordonnées du client et le contenu de la commande. En outre, grâce aux solutions pour ePOS incluses, l’imprimante TM-L100 s’intègre très facilement. »

La nouvelle TM-L100 sera disponible à partir du mois de février 2022 [voir le tableau ci-dessous]. Rendez-nous visite à l’EuroCIS, du 15 au 17 février 2022, à Düsseldorf, pour plus d’informations.

L’Epson TM-L100 est entièrement compatible avec une large gamme de supports sans liner d’Iconex, Documotion Research (StickyPOS) ou de MAXStick, principaux fabricants de supports sans liner. En outre, les Nouveaux matériaux suivants ont été spécifiquement testés et approuvés pour une utilisation avec le modèle L100:

• Adhésif puissant HTFC14 58 et 80 mm de largeur de Documotion Research (StickyPOS)

• OptiCut 58 et 80 mm de largeur d’UPM Raflatac