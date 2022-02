Epson, partenaire officiel du LPGA Tour

Le leader technologique mondial, Epson a uni ses forces avec la Ladies Professional Golf Association, LPGA,et lance son partenariat official avec cette association. Cette coopération reflète l'engagement des deux organisations en faveur de la diversité et soutient les objectifs d'Epson en termes de développement durable et de renforcement de la communauté.

Ce partenariat, d'une durée initiale de cinq ans, permettra à Epson et à la LPGA de mettre en place un ensemble de projets et d’événements axés sur le soutien et la mise en évidence des défis des femmes par le biais du golf. En outre, Epson deviendra le sponsor officiel avec des droits exclusifs de nomination du tour de qualifications de la LPGA. En tant que "Road to the LPGA" officiel, Epson Tour soutient tous les participants et permet aux dix premiers d'accéder à la LPGA. Il s'agit du tournoi de qualification féminin le plus reconnu au monde, qui entamera sa 42e année de compétition structurée en 2022.

Dans le cadre de ce partenariat, Epson partagera les réalisations continues de ces athlètes par le biais de l'image de marque, de la diffusion, de la signalétique et de l'intégration numérique dans le réseau de la LPGA, ainsi que dans toutes les promotions, le contenu et les plateformes de médias sociaux du tournoi. En outre, Epson s'est engagée à apporter des contributions supplémentaires, notamment en finançant les joueurs ambassadeurs et en offrant un soutien en termes de produits et de technologies.

« Notre partenariat avec la LPGA présente une opportunité unique d'inspirer de futures femmes leaders et de promouvoir la marque Epson, a déclaré Yasunori Ogawa, président mondial d’Epson. » Et a ajouté : « Epson Tour vise à donner l'occasion aux femmes golfeuses talentueuses de réaliser leurs rêves ainsi qu'aux jeunes femmes de trouver les bons exemples à suivre dans l'avenir. La LPGA est une organisation de classe mondiale et notre collaboration permet à Epson de participer activement au développement des carrières professionnelles de golfeuses talentueuses. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Epson dans la famille de la LPGA. Ce partenariat offrira de nouvelles opportunités aux futures stars du jeu afin de mettre leur talent à l'épreuve et de se rapprocher de la réalisation de leurs rêves. Nous sommes reconnaissants qu'Epson partage notre engagement à soutenir les jeunes athlètes féminines dans leur évolution et leur développement et à participer à la croissance du sport féminin. La "route vers la LPGA" n'a jamais été aussi agréable, a souligné Mollie Marcoux Samaan, commissaire de la LPGA. »

Epson Tour est le tour de qualification officiel du LPGA Tour qui entame sa 42e saison de compétition en 2022. La mission du Tour est de préparer les golfeuses professionnelles les plus ambitieuses du monde à mener une carrière réussie au sein du LPGA Tour. Passant de 16 tournois et 1,7 million de dollars de récompenses à 4 millions de dollars de récompenses attribués au cours de 24 tournois, plus de 435 titres de la LPGA ont été remportés par d'anciens joueurs du Tour. Parmi les anciens participants à l'Epson Tour se trouvent, la Mexicaine, Lorena Ochoa, 27 fois gagnante de la LPGA, ainsi que les médaillées d'or olympiques Inbee Park, de la République de Corée, et Nelly Korda, des États-Unis.

Àpropos d'Epson

Epson est un leader technologique mondial dont les activités contribuent à un développement durable avec comme objectif d’agir en entreprise citoyenne qui grandit dans le respect des communautés parmi lesquelles elle opère. Pour y parvenir, Epson s’appuie sur ses technologies efficaces, compactes et de précision et sur ses technologies numériques pour connecter les personnes, les objets et les informations.

La société s'attache à résoudre les problèmes sociétaux grâce à des innovations dans les domaines de l'impression domestique, bureautique, de l'impression commerciale et industrielle, de la robotique industrielle, de la communication visuelle (home cinéma, éducation, salles de réunion, évènementiel).

Epson deviendra carbone négatif et éliminera de ses activités l'utilisation de ressources souterraines épuisables telles que le pétrole et le métal d'ici 2050. Epson appartient au groupe mondial japonais Seiko Epson Corporation et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 000 milliards de yens.

À propos de la LPGA

La LPGA est la première organisation mondiale de golf professionnel pour les femmes. Sonobjectif est de changer la face du golf en rendant ce sport plus accessible et inclusif.

Créée en 1950 par 13 fondateurs, l'association célèbre une histoire diverse et riche en événements. Le LPGA Tour est présent partout dans le monde et touche des téléspectateurs dans plus de 220 pays. L'Epson Tour (anciennement Symetra Tour), le tour de qualification officiel de la LPGA, génère régulièrement un vivier de talents prêts pour le niveau mondial. La LPGA a également établi une coentreprise avec le Ladies European Tour (LET), augmentant ainsi les opportunités de jeu pour les golfeuses en Europe. À travers les trois tours, la LPGA représente des joueuses dans plus de 60 pays.

Par ailleurs, la LPGA Fondation soutient les filles et les femmes depuis 1991, notamment par le biais du programme LPGA*USGA Girls Golf, le seul programme national de ce type, qui touche chaque année près de 100 000 filles. La LPGA Amateur Golf Association et le LPGA Women's Network offrent des liens personnels et virtuels aux golfeuses du monde, tandis que les professionnels de la LPGA sont des formateurs, des chefs d'entreprise et game changers qui se consacrent au développement du golf pour tous.