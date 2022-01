Les grands patrons tunisiens sont-ils tous inspirants ?

Il les fréquente depuis plus de 30 ans, de près ou de loin, en tant que directeur du mensuel La Revue de l’Entreprise, les observant, recueillant leurs témoignages. Mokhtar Zouari est bien placé pour dresser le portrait de ceux qui l’ont particulièrement marqué. Sous le titre Les patrons tunisiens, les secrets de seize leaders inspirants, il nous offre, sur plus de 500 pages, plus qu’une galerie de portraits, une analyse transversale du management et du leadership.

Tout au long d’une première partie sur près de 100 pages, Zouari s’adonne au décryptage des logiques de la dynamique entrepreneuriale en Tunisie. Sa grille d’analyse, croisant l’histoire, la sociologie, voire l’anthropologie, et nécessairement l’économie, s’emploie à répondre à l’ultime question: qu’est-ce qu’un patron ? C’est-à-dire un grand patron, celui qui non seulement développe une vision, la concrétise et la hisse au plus haut de la croissance et de la rentabilité mais aussi la redéploie sans cesse et veille à sa pérennité. Citant un grand nombre de penseurs qui dissèquent les entreprises et leurs chefs de par le monde, Mokhtar Zouari se retient de dessiner un portrait-robot, mais égrène des succès.

La deuxième partie du livre est celle de la galerie de portraits. L’auteur a choisi seize patrons qu’il a classés en quatre catégories. On trouve d’abord «les fondateurs» : Abdelwaheb Ben Ayed (Poulina), Béchir Salem Belkhiria (BSB), Mohamed Taoufik Elloumi (Chakira) et Hédi Bouchamaoui (HBS). Viennent ensuite «les patrons de la deuxième génération» : Tarek Cherif (Alliance), Mohamed El Fehry Mehrez (Ennadhafa), Ridha Charfeddine (Unimed), Hafedh Daoud (Eppm) et Jalloul Ayed (Vega). La troisième catégorie est celles des «héritiers développeurs», comprenant Sofiène Sellami (MPBS), Chamseddine et Idris Mehrez (Ennadhafa). La quatrième et dernière catégorie est consacrée à deux «entrepreneurs de la néo-économie», Badreddine Ouali (Vermeg) et Anis Sahbani (Enova Robotics).

Mokhtar Zouari essaye de justifier son choix pour cette short-list. Mais sans trop s’y attarder, pensant sans doute à un tome 2, il se lâche avec délectation dans la restitution de la saga de chacun de ces champions. Du parcours d’entrepreneur combattant, il retient non les difficultés rencontrées, mais les solutions trouvées pour les surmonter. Zouari prend tout son temps pour explorer la vision fondatrice, la volonté déterminée, les sacrifices et les rebondissements successifs.

Bien documenté, multipliant entretiens directs et témoignages de proches, il nous fait souvent découvrir d’autres facettes peu connues des patrons inspirants retenus. Un livre qui se lit en leçon de vie, style de management et source de motivation. Zouari y a réussi.

Les patrons tunisiens, les secrets de seize leaders inspirants

De Mokhtar Zouari

Ed. M.Z. Communication, 2021, 512 pages, 60 DT.