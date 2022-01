Haykel Ben Mahfoudh nommé à Montréal, directeur de la Mission Universitaire de Tunisie en Amérique du Nord

Il devait s’installer à La Hay, une fois élu juge à la Cour pénale internationale (CPI). Dans son imprévisible décision, le destin l'a propulsé de l’autre côté, à Montréal. Le professeur Haykel Ben Mahfoudh vient en effet de prendre ses nouvelles fonctions de directeur de la Mission Universitaire de Tunisie en Amérique du Nord (M.U.T.A.N.). Depuis le début de l’année, il officie à la tête de cette mission chargée à la fois de la promotion de la coopération entre les universités tunisiennes et celles du Canada et des Etats-Unis d’Amériques, que l’appui aux étudiants tunisiens qui y poursuivent leurs études et recherches.

Fondée fin des années 1970 et initalement basée à Washington DC, la mission avait été dirigée par notamment Mahmoud Triki, et Radhouane Nouisser avant d'être relocalisée à Montréal, dirigée alors par Monatsser Ouaïli.

Dans un message posté sur le site de la mission, Haykel Ben Mahfoudh écrit notamment : Outre les programmes de bourses et d’exemptions, notre travail inclura également la constitution et le développement des réseaux de recherche et de compétences scientifiques au sein des universités sur l’ensemble des territoires canadien et nord-américain. Le vivier de compétences et d’expériences tunisiennes en Amérique du Nord est tellement riche, qu’il serait opportun de l’inclure dans nos programmes d’action et de coopération actuels et futurs. A cet effet, une attention particulière sera accordée à la coopération interuniversitaire qui figurera parmi les volets prioritaires que je souhaiterais développer en particulier. Ainsi, la cotutelle doctorale, les programmes d'enseignement et de formation, la mise en place de projets de recherches communs dans divers champs disciplinaires, les post-doc, la mobilité des enseignants de et vers la Tunisie, sont autant de domaines et de projets à explorer et à développer durant ce mandat.

Aussi, voudrais-je marquer ma volonté d’interagir de manière directe et continue avec notre communauté, estudiantine, universitaire et intellectuelle sur tout le territoire canadien et d’Amérique du Nord ainsi qu’avec nos partenaires académiques et scientifiques canadiens et Nord-Américains.

Je m’engage d’ores et déjà dans l’approfondissement de notre coopération établie et le renforcement de nos engagements mutuels plus que tout autre temps afin qu’ensemble nous consolidions les opportunités et celles à construire dans l’avenir.

L’apport d’idées et de contributions au développent et au rayonnement scientifique dans divers domaines se situeront au cœur de l’action de la MUTAN.

Cette nouvelle année universitaire et académique sera placée sous le signe de l’échange, car il est primordial pour nous, en tant que mission universitaire, de construire avec notre communauté universitaire, scientifique et académique tunisienne et Nord-américaine des projets d’intérêts communs et de discuter des idées que nous saurions, ensemble, cibler et mettre en œuvre.

Dans la lignée des nouvelles orientations du Gouvernement tunisien, fort de l’équipe qui m’entoure et de nos partenaires privilégiés, nous veillerons à la garantie d’une information actualisée, transparente et de qualité reflétant fidèlement les activités et programmes de recherche ainsi que les différentes offres de formation. Nous veillerons également à répondre ponctuellement à vos sollicitudes administratives et académiques.