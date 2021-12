Vient de paraître - Kamel Jendoubi: La Tunisie vote, Récit d’un acteur engagé

« Je ne veux pas que l’oubli efface les premiers pas de notre peuple dans l’exercice de sa citoyenneté et dans le rétablissement de sa souveraineté ». Kamel Jendoubi s’est finalement résolu à témoigner. De toutes les séquences qui se sont enchaînées depuis la chute de l’ancien régime en 2011, l’aboutissement globalement réussi des élections pour la Constituante, le 23 octobre 2011, n’a pas encore livré tous ses secrets. Premier président de l’ISIE, il restitue dans un ouvrage intitulé La Tunisie vote, Récit d’un acteur engagé, paru aux éditions Nirvana, avec le soutien de la Fondation Friedrich Ebert, un véritable parcours collectif de combattants.

« Je pourrais continuer à me cantonner dans un mutisme prudent et confortable, ou m’en tenir à une langue de bois lénifiante et stérile, prévient-il d’emblée. Je choisis de prendre le risque de sortir d’une réserve qui a peut-être trop duré quitte à m’exposer aux critiques, à commencer par celles qui visent à réduire au silence ceux qui ont eu le tort d’avoir essayé, et quelque peu réussi, là où d’autres ont organisé l’échec. »

En 240 pages, le livre est passionnant. Qu’il s’agisse de toute la première partie consacrée à un narratif historique et analytique, sans concession et non dénué de remise en question, ou de la seconde, conçue en mises au point multiples et ponctuées, Kamel Jendoubi interpelle le lecteur et l’électeur. Dans son récit, le pourquoi est important : quel rôle ont joué Foued Mebazaa, Béji Caïd Essebsi, Ahmed Néjib Chebbi, Ennahdha, et d’autres parties prenantes ? Pourquoi Ennahdha, une fois au pouvoir, a tout fait pour déconstruire l’ISIE et mettre ses structures sous sa coupe ? Quelle gouvernance faut-il à présent décider pour l’administration électorale ? Et quel mode de scrutin et code électoral à partir de 2022 ? « L’état du pays étant ce qu’il est, je décide de m’exprimer » : Kamel Jendoubi y est déterminé.

Présentation : ce lundi 20 décembre 2021, à partir de 18 heures à El Teatro.

La Tunisie vote, Récit d’un acteur engagé

Par Kamel Jendoubi

Editions Nirvana, décembre 2021, 240 pages