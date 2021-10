Mehdi Jomaa, ancien Chef du gouvernement (2014): Angela Merkel toujours à l’écoute de la Tunisie

Ma rencontre avec la Chancelière Angela Merkel s’est déroulée le 18 juin 2014 à la Chancellerie, à Berlin, où je me rendais en visite officielle pour relancer la coopération tuniso-allemande après la crise que la Tunisie a traversée en 2013. Même si la Chancelière était parfaitement au fait des contraintes auxquelles notre pays était confronté, elle a néanmoins manifesté un intérêt clair à écouter mes commentaires et le message que j’apportais.

Au cours de cet entretien, j’ai pu apprécier son approche et son raisonnement scientifique tout autant que son sens aigu de l’Etat et son attachement inébranlable aux valeurs fondamentales dont notamment celle de la dignité. J’avais pris la décision, avant d’entamer mes déplacements à l’étranger, de ne jamais demander un appui financier mais de communiquer la volonté de la Tunisie de construire des partenariats durables et mutuellement avantageux. L’Allemagne étant un partenaire important pour la Tunisie sur le plan bilatéral mais aussi au sein de l’UE, il était pour moi évident que notre relation ne s’établisse pas sur des appoints conjoncturels mais qu’elle s’inscrive dans la durée.

J’ai maintenu cette position même lorsqu’elle m’a demandé ce que l’Allemagne pouvait faire pour nous soutenir. Cette attitude a été visiblement appréciée par la Chancelière qui m’a assuré à la fin de notre entretien que la Tunisie pouvait compter sur elle et sur l’Allemagne dans sa construction démocratique et sa relance économique. Une position qui s’est concrétisée par les appuis apportés dans divers domaines, notamment économique et sécuritaire.

Cet attachement inébranlable aux valeurs fondamentales et son respect pour le service de la nation, la Chancelière les a soulignés une nouvelle fois par sa décision de quitter la scène politique après avoir réussi sa mission à la tête du pays pendant l’une des périodes les plus difficiles de notre siècle. Elle a su résister aux pressions les plus fortes et maintenir les choix de l’Allemagne et ses orientations fondamentales. Au moment de son départ, la Tunisie, l’Europe et la communauté internationale lui rendent un vibrant hommage auquel je me joins avec mes remerciements pour l’amitié qu’elle a toujours manifestée à l’égard de la Tunisie.

