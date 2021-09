AMI Assurances se donne les moyens de ses ambitions et annonce l’augmentation de son capital

AMI Assurances s’est engagée depuis plus de trois ans dans un plan de restructuration qui prévoit une recapitalisation de 185 millions de dinars permettant à la compagnie de renforcer ses fonds propres, d’améliorer ses ratios règlementaires et d’accélérer son développement.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de développement et de restructuration financière, adopté par le Conseil d’Administration, la compagnie AMI Assurances a décidé d’augmenter son capital social en numéraire pour le porter de 41 millions de dinars à 87,4 millions de dinars.

La société a obtenu, à cet effet, le Visa du Conseil du Marché Financier (CMF) au Prospectus d’émission relatif à l’augmentation de capital pour un montant global de 92,8 millions de dinars réparti à parts égales entre la valeur nominale et la prime d’émission.

Le capital social de la compagnie AMI Assurances sera, ainsi, augmenté de 46,4 millions de dinars par souscription en numéraire et émission de 46,4 millions actions nouvelles à un prix de 2 dinars, soit 1 dinar de valeur nominale et 1 dinar de prime d’émission.

La souscription aux actions nouvelles émises en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison de 77 actions nouvelles pour 68 actions anciennes et ce, du 22 septembre 2021 au 14 octobre 2021.

Passé le délai de souscription qui sera réservé aux anciens actionnaires pour l’exercice de leur droit préférentiel de souscription et au cas où les souscriptions n’atteignent pas la totalité de l’augmentation du capital social, les actions nouvelles non souscrites seront mises à la disposition du public et ce, du 18 au 22 octobre 2021.

Un plan de transformation qui commence à porter ses fruits

AMI Assurances a engagé depuis 2018 un plan de transformation ayant pour but la maitrise des risques et la rentabilisation de la branche automobile, le développement des autres branches d’assurance notamment à travers la bancassurance, l’utilisation efficace des canaux de distribution, la maitrise des frais de gestion et la dynamisation du portefeuille de placements

Pour ce faire, le Conseil d’Administration a décidé de proposer un plan de recapitalisation de 185 millions de dinars comprenant une émission de 35 millions de dinars de titres participatifs réservée à la BNA (réalisée fin 2018), l’incorporation de réserves à hauteur de 18 millions de dinars (réalisée en novembre 2020), l’augmentation de capital en numéraire de 92,8 millions de dinars décidée par l’AGE du 25 décembre 2020 objet de cette opération et une émission de 40 millions de dinars de titres participatifs réservée à la BNA (à réaliser avant fin 2021).

Le plan de transformation et de recapitalisation ainsi mis en place commence à porter ses fruits et a permis à la compagnie d’atteindre l’équilibre en 2020 et d’être mieux positionnée pour un développement rentable et pérenne. Ainsi, la compagnie a connu un point d’inflexion en 2020 en clôturant l'exercice 2020 avec un bénéfice net équilibré de 600 mille dinars, contre une perte de 29,9 millions de dinars en 2019. Selon les prévisions, AMI Assurances table sur un bénéfice net de 800 mille dinars cette année et de 9,4 millions de dinars en 2022 pour atteindre plus de 27 millions de dinars en 2025.

Pour un rôle plus dynamique au sein du secteur d’assurance tunisien

AMI Assurances n’a cessé d’améliorer ses fondamentaux et de confirmer ses ambitions pour un meilleur positionnement et un rôle plus dynamique au sein du secteur d’assurance tunisien. En effet, et depuis sa création, la compagnie s’assure aujourd’hui une place de choix au sein d’un secteur fragmenté.

La société peut se targuer d’une part de marché significative sur le marché des assurances Tunisien et ce, grâce à une maitrise du risque automobile et un développement significatif des risques des particuliers.

Le développement soutenu du réseau d’agences est une priorité pour l’AMI Assurances, qui distribue ses produits et services à travers un groupe de professionnels composant son réseau commercial qui comprend à la fin de l’année 2020 deux succursales, 125 agences et 35 courtiers répartis sur tout le territoire Tunisien.

Ce réseau lui permet d'assurer une meilleure proximité de sa clientèle et de proposer une gamme de produits aussi bien pour les particuliers (Assurance Auto, Assurance Vie, Responsabilité civile, Multirisque Habitation, etc.) que pour les entreprises (Assurance Incendie, Assurance de construction, etc.).

AMI Assurances a entamé une nouvelle phase de son développement en 2020 grâce à la mise en place d’une convention de bancassurance avec son actionnaire de référence la Banque Nationale Agricole (BNA). Cette convention permet à la compagnie d’accélérer sa diversification par la distribution de produits d’assurance vie et d’assistance à travers le réseau étendu de la BNA.