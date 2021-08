Tunisie: La civilisation de l’eau et le développement de Metline par le savoir

Par Hafedh Abdelmelek - L’Homme depuis la nuit des temps a une relation vitale avec l’eau sur un plan biologique, écologique, économique, social et culturel. Les populations se sont toujours installées là où elles pouvaient avoir aisément accès à cette précieuse ressource naturelle, près d’une source, puits, rivière, lac, ou au bord de la mer. Il existe une analogie entre le cycle de l’eau dans la nature et la circulation sanguine pour le corps humain.

A toutes les époques et les civilisations, surtout à celles qui ont connu un pouvoir politique fort et durable et des périodes glorieuses comme en Andalousie, les Hommes n’ont pas cessé de réaliser des aménagements hydrauliques destinés à améliorer leurs conditions de vie et à illustrer leurs formes de culture (musique, philosophie, art,…etc.) et de civilisation. Aujourd’hui encore, il subsiste beaucoup de ruines et de vestiges de ces ouvrages comme les Hnayas en Tunisie, l’aqueduc de Claude et thermes de Caracalla à Rome (Italie), le canal Albert en Belgique, le canal Isabel II pour alimenter en eau Madrid (Espagne), fontaine Médicis à Paris (France)…etc. Les Hnayas de Zaghouan sont des grandes constructions ordonnées du temps de l’Empereur Romain Hadrien étaient destinées à conduire l’eau depuis la ville de Zaghouan jusqu’à Carthage pour alimenter les citernes de la Malga.

L’analyse des livres d’histoires montre la relation étroite du développement des territoires et de la stabilité politique avec la qualité de l’approvisionnement en eau des populations et des grandes civilisations qualifiées de « civilisations hydrauliques ». Il existe une corrélation entre le développement des populations et le degré de maîtrise et d’efficacité dans la gestion de l’eau. Inversement, l’affaiblissement de cette maîtrise sociale de l’eau entraîne la décadence et l’apparition des pays en voie de sous-développement.

Les impacts de l’eau sur la culture à Metline

La ville de Metline s’est constituée autour de Aïn Blad et d’autres sources naturelles comme Aïn Samourji, Aïn Chahirli, …etc. Cette richesse en sources naturelle (Aïn el Bit, Aïn Mghira, Aïn Mlaket, Aïoun Ladhieb, Ghdir Al Kasba…etc.) peut être déchiffré ou extrapolé de la langue arabe «الماء تلين بالماتلين». L’analyse du mot ماء montre la présence d’une combinaison entre le mot Eau, Oما, م , ماء ce qui donne le mot ماء عينdonc ء pourrait être la lettre ع et non la lettre ع.

L’eau est indispensable à l’Homme, à l’Animal et aux écosystèmes. Le concept commun du vivant conformément au concept One Nature One Emotion One Health est l’eau. En prenant l'exemple de la langue française, il est intéressant de mettre en évidence les similitudes dans le vocabulaire, dans la racine des mots, et donc dans les concepts culturels utilisés à la fois pour l'eau, l'information et l'argent. Depuis la nuit des temps, dès que les Hommes vivent où que ce soit ensemble, en famille, en tribu, en village ou en ville, la toute première chose qu'ils partagent au quotidien, c'est l'eau, le langage, et l’argent. Le circuit du langage dans le système nerveux central de l’Homme est supporté par le Faisceau arqué encore appelé Fasciculus Arcuatus qui présente la forme d’un arc. Donc, la forme du circuit du langage et de la monnaie présente une forme proche de la lettre O. Ainsi, l'eau, le langage et l'argent irriguent les sociétés civilisées et le solidarise. La lecture de l’histoire montre de nombreuses analogies entre les notions de bassin hydrographique, de bassin linguistique, de bassin économique ou encore de bassin d'emploi (bassin minier du Mdhila), et de bassin de civilisation.

A Metline, la conjonction entre le tempérament de ses habitants et la présence d’une nature exceptionnelle a conduit au développement d’une culture originale d’une grande créativité comme le montre l’article sur le STEM education and Nature : from nanosciences to neurosciences par Abdelmelek et al (2017) et l’émointelligence equation. Dans le passé, la ville de Metline est connue par son organisation sociale structurée en fonction de la hiérarchie en approvisionnement en eau par des colporteurs. Ce modèle de gestion de l’eau à Metline a créé des liens entre eau, communication et argent et une culture modulant positivement les émotions autour de l’eau surtout à Aïn Blad. Il existe en effet une véritable « école de l’eau ». Celle-ci repose sur une maîtrise harmonieusement équilibrée de la gestion de l’eau : Sources, puits, Majel…etc. L’eau, élément mobile, fait partie indivisible d’un cycle naturel en perpétuel renouvellement qu’il est impossible de s’approprier. Le problème des relations réciproques entre eau, Homme et territoire doit être discuté en ce moment avec les problèmes de changement climatique (été 2021). La nécessité de cette triple articulation se présente à n’importe quelle échelle géographique où l’Homme a découpé, réparti, voire clôturé l’espace. Déjà la liberté de l’un trouve ses limites dans celle de l’autre ; ni le droit d’usage, ni même de propriété du sol ne lui donne un droit d’usage ou de propriété absolu en ce qui concerne l’eau.

Déjà dans les versets coraniques eau et jardins étaient associés. S’y ajoute l’exaltation de l’ombre. Le jardin est le séjour d’une jouissance accomplie dans la conjonction de l’eau, de l’arbre, de l’ombre convenablement décrit dans le livre les Jardins du nord sur Metline.

Prenant comme concept clé de développement de Metline l’eau, on pourra proposer une liste de projets innovants et réalisables:

1- Environnement et développement durable

• Recensement des sources d’eau naturelle (SIG et Google Earth) et leurs noms doit être gravés sur le marbre,

• Création d’un circuit de découverte « eau écologique »,

• Amélioration de la gestion durable de l’eau dans la commune Metline et organisation d’une Fête de l’eau (22 mars journée mondiale)

• Projet de production d’une eau minérale cas d’Aïoun al adhieb

• Projet de production d’une eau alcaline et biomagnétique

• Projet de foire comment innover dans le domaine de la gestion de l’eau : production artistique, littérature, scientifique et technique autour du thème eau

• Réhabilitation de la Scala de Cap Zebib (Metline).

2- Gestion des déchets

Tri sélectif des déchets ménagers : Le tri des déchets et la collecte sélective sont des actions consistant à séparer et récupérer les déchets selon leur nature, à la source, pour éviter les contacts et les souillures. Ceci permet de leur donner une « seconde vie », le plus souvent par le réemploi et le recyclage par le Concept BEST Bank-E.

3- Le Concept one nature one emotion one health

• Biodiversité végétale et animale.

• Projet dans le domaine des plantes aromatiques et médicinales (PAM) dans les foyers.

4- Culture

• Projet d’installation des formules chimiques, physiques, et mathématiques.

• Développement de la littérature en miroir

• Création d’un programme de STEAM For Kids

• Organisation des conférences et création d’une Université Populaire

• Organisation d’une journée de la lumière

• Organisation d’une journée de la musique

• Café-culturel: Historique des mosquées et des marabouts et des personnalités

• Création d’une zone à sidi Abdelaziz dénommée Kalila juste à côté de Demna (Ibn al Moukafaa).

5- Economie

• Développement du tourisme médical, Gite rural et création d’un centre biomédical selon le concept One Health

• Projet de lancement d’un GDE : groupement de développement économique autour de la santé et des senteurs

• Création d’un Marché Bio avec AOC ou label

• Création des Start ups et des Spin-offs.

Pr Hafedh Abdelmelek

Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts (Beit Al Hikma), Carthage, Tunisie

Figure 1 : Aïn Blad (Metline)



Figure e : Eau et Metline